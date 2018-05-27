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Стадион: Кэшпойнт Арена Зрители: 5129
17' Желтая карточкаЛоврич Санди
54' Желтая карточкаСаломон Патрик
90' Желтая карточкаЛуксе Андреас
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17'
54'
90'
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
26
Кох
Фабиан
13
Янтшер
Якоб
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 9 Гебауэр Кристиан Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 4 Samuel Gouet Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 33 Volkan Akyildiz
- 20 Johannes Tartarotti
- 13 Lars Nussbaumer
- 15 Michael Cheukoua
- 24 Benjamin Ozegovic
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Штурм 3-5-2
- Основной состав
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 4 Шраммель Томас Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 15 Филип Оливер Полузащитник
- 38 Лема Майкл Джон Нападающий
- 28 Шуберт Фабиан Нападающий
- 2 Tobias Koch
- 41 Christopher Giuliani
- 21 Lukas Fadinger
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Маттерсбург 0:1 Альтах Б
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Б
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
Штурм (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 20.05.2018 Штурм 2:0 Адмира Б
- 16.05.2018 Бад Глайхенберг 0:5 Штурм ТМК
- 12.05.2018 Штурм 3:1 ЛАСК Б
- 09.05.2018 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург К
- 06.05.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 14.04.2018 Штурм 3:0 Маттерсбург Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Альтах: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Штурм: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Бундеслига
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах Кубок
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Бундеслига
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
- 04.03.2017 Штурм 3:0 Альтах Бундеслига
- 19.11.2016 Альтах 1:1 Штурм Бундеслига
- 27.08.2016 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига
- 09.04.2016 Штурм 4:1 Альтах Бундеслига
- 06.02.2016 Альтах 2:2 Штурм Бундеслига
- 17.10.2015 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига
- 09.08.2015 Альтах 0:1 Штурм Бундеслига
- 11.04.2015 Штурм 5:0 Альтах Бундеслига
- 13.12.2014 Альтах 2:0 Штурм Бундеслига
- 27.09.2014 Штурм 2:2 Альтах Бундеслига
- 19.07.2014 Альтах 1:0 Штурм Бундеслига
- 02.05.2009 Альтах 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 13.12.2008 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 25.10.2008 Штурм 6:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 29.07.2008 Альтах 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|36
|25
|8
|3
|81 - 29
|83
|2.
|Штурм
|36
|22
|4
|10
|68 - 45
|70
|3.
|Рапид Вена
|36
|17
|11
|8
|68 - 43
|62
|4.
|ЛАСК
|36
|17
|6
|13
|49 - 41
|57
|5.
|Адмира
|36
|15
|6
|15
|59 - 66
|51
|6.
|Маттерсбург
|36
|12
|10
|14
|50 - 56
|46
|7.
|Аустрия Вена
|36
|12
|7
|17
|51 - 57
|43
|8.
|Альтах
|36
|10
|8
|18
|35 - 51
|38
|9.
|Вольфсбергер
|36
|8
|9
|19
|33 - 57
|33
|10.
|Санкт-Пёльтен
|36
|5
|5
|26
|28 - 77
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Луксе Андреас получил желтую карточку от судьи
86'
Штурм делает замену. Марешиц Дарио уходит с поля, а Шульц Кристиан выходит на его замену.
85'
Альтах делает замену. Саломон Патрик уходит с поля, а Lars Nussbaumer выходит на его замену.
78'
Штурм делает замену. Ловрич Санди уходит с поля, а Lukas Fadinger выходит на его замену.
71'
Штурм делает замену. Янтшер Якоб уходит с поля, а Michael John Lema выходит на его замену.
60'
Альтах делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
60'
Альтах делает замену. Майлингер Марко уходит с поля, а Michael Cheukoua выходит на его замену.
54'
Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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