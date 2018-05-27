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Стадион: Зрители: 5129
Альтах
0:0
Конец матча
Штурм
0'
17' Желтая карточка
Ловрич Санди
54' Желтая карточка
Саломон Патрик
90' Желтая карточка
Луксе Андреас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Луксе Андреас получил желтую карточку от судьи
86'
Штурм делает замену. Марешиц Дарио уходит с поля, а Шульц Кристиан выходит на его замену.
85'
Альтах делает замену. Саломон Патрик уходит с поля, а Lars Nussbaumer выходит на его замену.
78'
Штурм делает замену. Ловрич Санди уходит с поля, а Lukas Fadinger выходит на его замену.
71'
Штурм делает замену. Янтшер Якоб уходит с поля, а Michael John Lema выходит на его замену.

60'
Альтах делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
60'
Альтах делает замену. Майлингер Марко уходит с поля, а Michael Cheukoua выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
17'
Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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