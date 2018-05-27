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Стадион: Лавантталь Арена Зрители: 4639
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
Состав команд
32
Сольдо
Марко
44
Роша
Игор
II
24
Ауэр
Штефан
31
Mert
Muldur
34
Жоэлинтон
Вольфсбергер 4-1-4-1
- Основной состав
- 32 Сольдо Марко Вратарь
- 24 Верницниг Кристофер Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Полузащитник
- 22 Dominik Frieser Полузащитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 11 Йованович Саша Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 25 Alexander Ranacher
- 17 Joshua Steiger
- Главный тренер: Robert Ibertsberger
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 31 Mert Muldur Защитник
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 36 Аразе Кельвин Полузащитник
- 28 Nicholas Wunsch
- 25 Aleksandar Kostic
- 46 Armin Mujakic
- 32 Christoph Haas
- 35 Denis Bosnjak
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 20.05.2018 ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Б
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 13.05.2018 Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 06.05.2017 Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 25.02.2017 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 06.11.2016 Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 21.08.2016 Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.04.2016 Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 06.02.2016 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 18.10.2015 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.08.2015 Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 31.05.2015 Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига
- 07.04.2015 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг
- 04.04.2015 Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 07.12.2014 Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 20.09.2014 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 22.03.2014 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 08.12.2013 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 28.09.2013 Рапид Вена 2:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 20.07.2013 Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|36
|25
|8
|3
|81 - 29
|83
|2.
|Штурм
|36
|22
|4
|10
|68 - 45
|70
|3.
|Рапид Вена
|36
|17
|11
|8
|68 - 43
|62
|4.
|ЛАСК
|36
|17
|6
|13
|49 - 41
|57
|5.
|Адмира
|36
|15
|6
|15
|59 - 66
|51
|6.
|Маттерсбург
|36
|12
|10
|14
|50 - 56
|46
|7.
|Аустрия Вена
|36
|12
|7
|17
|51 - 57
|43
|8.
|Альтах
|36
|10
|8
|18
|35 - 51
|38
|9.
|Вольфсбергер
|36
|8
|9
|19
|33 - 57
|33
|10.
|Санкт-Пёльтен
|36
|5
|5
|26
|28 - 77
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Вольфсбергер делает замену. Йованович Саша уходит с поля, а Рабич Кристоф выходит на его замену.
80'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Аразе Кельвин выходит на его замену.
78'
Вольфсбергер делает замену. Bernd Gschweidl уходит с поля, а Joshua Steiger выходит на его замену.
69'
Вольфсбергер делает замену. Dominik Frieser уходит с поля, а Alexander Ranacher выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Рапид Вена делает замену. Пецос Атанасиос уходит с поля, а Aleksandar Kostic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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