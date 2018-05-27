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Стадион: Зрители: 4639
Вольфсбергер
0:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
24' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Вольфсбергер делает замену. Йованович Саша уходит с поля, а Рабич Кристоф выходит на его замену.
80'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Аразе Кельвин выходит на его замену.
78'
Вольфсбергер делает замену. Bernd Gschweidl уходит с поля, а Joshua Steiger выходит на его замену.
69'
Вольфсбергер делает замену. Dominik Frieser уходит с поля, а Alexander Ranacher выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

46'
Рапид Вена делает замену. Пецос Атанасиос уходит с поля, а Aleksandar Kostic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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