  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 58'
Галатасарай
0'
10' Желтая карточка
Бингол Тайфур
58'
Второй тайм
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Бингол Тайфур из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
Фол, нарушение
58'
Донк Райан коснулся мяча рукой.
57'
Фегули Софьян из команды Галатасарай навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Косанович Милош из команды Гёзтепе подал угловой справа.
56'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Селчук Шахин выбил мяч подальше от ворот.
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родригес Гарри II мяча так и не получил
55'
Фегули Софьян из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
54'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе в офсайде
54'
Ротман Райко выбил мяч подальше от ворот.
53'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
53'
ШАНС! Беланда Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
53'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Азиз Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
52'
Беланда Юнес выбил мяч подальше от ворот.
52'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Гилас Набиль получил травму и заменен. Шишманоглу Эмер выходит на поле.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Гилас Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Гилас Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гилас Набиль из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
Фол, нарушение
48'
Беланда Юнес из команды Галатасарай играет слишком грубо. Каштру Андре оказался на газоне.
Фол, нарушение
47'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе играет слишком грубо. Азиз Сердар оказался на газоне.
47'
Косанович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
Удар от ворот произведет Галатасарай
46'
Косанович Милош из команды Гёзтепе делает неудачный навес.
46'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Косанович Милош из команды Гёзтепе подал угловой справа.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Каштру Андре из команды Гёзтепе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Фегули Софьян из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Косанович Милош из команды Гёзтепе подал угловой справа.
43'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
42'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Денайе Джейсон из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
41'
Шанс! Донк Райан из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
40'
Реис да Сильва Валлаке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Опасность! Беланда Юнес из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
39'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
39'
Каштру Андре наказан за толчок Донк Райан
Травма, повреждение
38'
Ба Демба возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Ба Демба получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Ба Демба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
36'
Ба Демба из команды Гёзтепе в офсайде
36'
Хорошую попытку сделал Гомис Бафетимби. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Беланда Юнес разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Ба Демба
34'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
34'
Гомис Бафетимби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
34'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Каштру Андре атаковал сзади соперника. Это Линнес Мартин заработал своей команде штрафной
33'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Галатасарай
32'
Косанович Милош выбил мяч подальше от ворот.
32'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Швехлен Лео из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
31'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Косанович Милош
30'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Бингол Тайфур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
29'
Косанович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
29'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Ротман Райко из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
28'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
25'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ба Демба пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
23'
Косанович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
23'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Линнес Мартин
Фол, нарушение
21'
Азиз Сердар наказан за толчок Ба Демба
Фол, нарушение
21'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе толкнул локтем оппонента. Это Азиз Сердар заработал фол
21'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
20'
Ба Демба нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Муслера Фернандо ошибается в защите.
20'
Селчук Шахин пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
20'
Плохо сыграл Денайе Джейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
20'
Родригес Гарри II коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
19'
Селчук Шахин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
18'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
18'
Линнес Мартин из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
17'
Каштру Андре наказан за толчок Донк Райан
15'
Удар от ворот произведет Галатасарай
15'
Гуффран Йоан не смог попасть в створ ударом издали
15'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
14'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Ба Демба из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе в офсайде
13'
Ба Демба из команды Гёзтепе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ба Демба из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
12'
Родригес Гарри II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
10'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе играет слишком грубо. Родригес Гарри II оказался на газоне.
10'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Фернандо Режес разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
5'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай в офсайде
5'
Отличный пас сделал Донк Райан из команды Галатасарай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Каштру Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
4'
Каштру Андре из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
3'
Донк Райан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
2'
Гилас Набиль коснулся мяча рукой.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация