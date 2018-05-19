Стадион: Доганлар
0:0
Второй тайм: 58'
10' Желтая карточкаБингол Тайфур
Второй тайм
58'
Судья сигнализирует, что Бингол Тайфур из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
58'
Донк Райан коснулся мяча рукой.
57'
Фегули Софьян из команды Галатасарай навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
57'
56'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Селчук Шахин выбил мяч подальше от ворот.
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родригес Гарри II мяча так и не получил
55'
Фегули Софьян из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе в офсайде
54'
Ротман Райко выбил мяч подальше от ворот.
53'
53'
ШАНС! Беланда Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
53'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Азиз Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
52'
Беланда Юнес выбил мяч подальше от ворот.
52'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Гилас Набиль получил травму и заменен. Шишманоглу Эмер выходит на поле.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Гилас Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Гилас Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Судья сигнализирует, что Гилас Набиль из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
48'
Беланда Юнес из команды Галатасарай играет слишком грубо. Каштру Андре оказался на газоне.
47'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе играет слишком грубо. Азиз Сердар оказался на газоне.
47'
Косанович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
46'
Косанович Милош из команды Гёзтепе делает неудачный навес.
46'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Каштру Андре из команды Гёзтепе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
45'
44'
Фегули Софьян из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
44'
44'
Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Денайе Джейсон из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
Шанс! Донк Райан из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
41'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
40'
Реис да Сильва Валлаке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Опасность! Беланда Юнес из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
39'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Каштру Андре наказан за толчок Донк Райан
38'
Ба Демба возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Ба Демба получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Ба Демба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Хорошую попытку сделал Гомис Бафетимби. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Беланда Юнес разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Ба Демба
34'
34'
Гомис Бафетимби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
34'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Судья свистит. Каштру Андре атаковал сзади соперника. Это Линнес Мартин заработал своей команде штрафной
33'
32'
32'
Косанович Милош выбил мяч подальше от ворот.
32'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Швехлен Лео из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Косанович Милош
30'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
30'
30'
Бингол Тайфур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
29'
Косанович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
29'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Ротман Райко из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
25'
25'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ба Демба пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
23'
Косанович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
23'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Линнес Мартин
21'
Азиз Сердар наказан за толчок Ба Демба
21'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе толкнул локтем оппонента. Это Азиз Сердар заработал фол
21'
20'
Ба Демба нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Муслера Фернандо ошибается в защите.
20'
Селчук Шахин пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
20'
Плохо сыграл Денайе Джейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
Родригес Гарри II коснулся мяча рукой.
19'
Селчук Шахин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
18'
18'
Линнес Мартин из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
Каштру Андре наказан за толчок Донк Райан
15'
15'
Гуффран Йоан не смог попасть в створ ударом издали
15'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
14'
14'
13'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе в офсайде
12'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Родригес Гарри II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
10'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе играет слишком грубо. Родригес Гарри II оказался на газоне.
10'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Фернандо Режес разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
5'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай в офсайде
5'
Отличный пас сделал Донк Райан из команды Галатасарай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Каштру Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
4'
Каштру Андре из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
Донк Райан не смог попасть в створ ударом издали
2'
Гилас Набиль коснулся мяча рукой.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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