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  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Трабзонспор
3:0
Конец матча
Карабюкспор
0'
42' Желтая карточка
Перейра Жоау
52' Желтая карточка
Сануч Тайиб
58' Желтая карточка
Доган Исхак
1:0
65' Гол
Перейра Жоау
79' Желтая карточка
Траоре Хамиду
2:0
88' Гол
Язиджи Юсуф
3:0
90' Гол
Перейра Жоау
90'+3
Второй тайм
93'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Перейра Жоау изменил счет на табло!
92'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
92'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

92'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Йокушлу Окай сделал результативную передачу.
91'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
90'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
90'
Huseyin Turkmen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
Чакыр Угурджан сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
88'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
88'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
87'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
87'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
86'
Келеш Эргин нанес удар головой, но Чакыр Угурджан спокойно отбил мяч.
Угловой
86'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор подал угловой справа.
86'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Келеш Эргин нанес удар, мяч был парирован, но Чакыр Угурджан не удержал его в руках.
86'
Доган Исхак из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
85'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Язиджи Юсуф нанес удар в каркас ворот!
85'
ШАНС! Язиджи Юсуф вышел один-на-один с голкипером...
85'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Доган Исхак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Доган Исхак
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Доган Исхак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Траоре Хамиду получил травму и заменен. Yusuf Akbulut выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Траоре Хамиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Дюрица Ян из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
81'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
79'
Траоре Хамиду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Дюрица Ян
79'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой справа.
78'
Акбаш Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
78'
Batuhan Artarslan из команды Трабзонспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Доган Исхак не пострадал и надо продолжать игру!
78'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
Угловой
78'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
78'
Асланташ Хакан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Batuhan Artarslan из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Ozgur Yilmaz атаковал сзади соперника. Это Н'Дойе Даме заработал своей команде штрафной
76'
Близниченко Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
76'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Перейра Жоау имел все шансы забить, но Caglar Sahin Akbaba сделал отличный сейв!
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Abdulkadir Omur получил травму и заменен. Huseyin Turkmen выходит на поле.
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Тактическая замена. Alican Karadag уходит с поля и его заменяет Ozgur Yilmaz
Травма, повреждение
73'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
72'
Выглядело как неплохой момент. Перейра Жоау из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
72'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
71'
Abdulkadir Omur нанес удар издали, а Caglar Sahin Akbaba отбил его обратно в игру!
71'
Язиджи Юсуф нанес удар, мяч был парирован, но Caglar Sahin Akbaba не удержал его в руках.
Травма, повреждение
71'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Тактическая замена. Эрве Каж уходит с поля и его заменяет Акын Мурат
70'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
Травма, повреждение
69'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Близниченко Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
68'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Асланташ Хакан
65'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Перейра Жоау изменил счет на табло!
65'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
65'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Соса Хосе пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba ловит мяч
64'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
63'
Матч возобновится спорным мячом
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
62'
Акбаш Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
61'
Caglar Sahin Akbaba выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
61'
Сануч Тайиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
60'
Шанс! Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Эрве Каж из команды Карабюкспор подал угловой слева.
59'
Чакыр Угурджан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Траоре Хамиду не смог попасть в створ ударом издали
58'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
Желтая карточка
58'
Судья подбегает и показывает Доган Исхак из команды Карабюкспор отложенную желтую карточку за фол.
57'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Доган Исхак из команды Карабюкспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Перейра Жоау не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
57'
Кравченко Антон из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
56'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой справа.
56'
Эрве Каж из команды Карабюкспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Новак Филип наказан за толчок Близниченко Андрей
55'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
55'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
54'
Судья свистит. Траоре Хамиду атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
54'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
54'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
Угловой
54'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
53'
Доган Исхак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Сануч Тайиб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Сануч Тайиб грубо играет против соперника. Пострадал Язиджи Юсуф
52'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
51'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор в офсайде
50'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
50'
Как он промахнулся? Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
49'
Какой промах! Йокушлу Окай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Доган Исхак из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
48'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
48'
Как он промахнулся? Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Н'Дойе Даме атаковал сзади соперника. Это Асланташ Хакан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
47'
Келеш Эргин наказан за толчок Акбаш Мустафа
47'
Доган Исхак из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Эрве Каж из команды Карабюкспор разыграл угловой с левого угла.
46'
Должен был быть гол! Траоре Хамиду имел отличный шанс, но Чакыр Угурджан не дал голу состоятся!
46'
Траоре Хамиду из команды Карабюкспор идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Траоре Хамиду
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Куцка Юрай нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
45'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
43'
Траоре Хамиду не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
42'
Перейра Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
42'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Ahmet Karadayi оказался на газоне.
42'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Ahmet Karadayi пробует нанести удар издали, но Чакыр Угурджан держит все под контролем
41'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
40'
Кравченко Антон из команды Карабюкспор в офсайде
40'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Доган Исхак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Беро Матуш коснулся мяча рукой.
38'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
37'
ШАНС! Н'Дойе Даме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
36'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
36'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Близниченко Андрей
35'
Траоре Хамиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
35'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
34'
Траоре Хамиду возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамиду получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Траоре Хамиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
33'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
Фол, нарушение
32'
Келеш Эргин из команды Карабюкспор опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
32'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
32'
Abdulkadir Omur не смог попасть в створ ударом издали
31'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
29'
Язиджи Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
28'
Йокушлу Окай нанес удар, мяч был парирован, но Caglar Sahin Akbaba не удержал его в руках.
Фол, нарушение
27'
Куцка Юрай коснулся мяча рукой.
27'
Куцка Юрай нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Траоре Хамиду из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Куцка Юрай оказался на газоне.
Травма, повреждение
25'
Сануч Тайиб возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Сануч Тайиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Сануч Тайиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Отличный пас сделал Куцка Юрай из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Caglar Sahin Akbaba выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
20'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Эрве Каж из команды Карабюкспор подал угловой слева.
19'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Чакыр Угурджан не дал случится голу! Келеш Эргин должен был забивать, но Чакыр Угурджан сделал отличный сейв
19'
Alican Karadag нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
18'
Близниченко Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Доган Исхак из команды Карабюкспор делает пас партнеру.
17'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
16'
Шанс! Эрве Каж из команды Карабюкспор пробил головой, но мимо
16'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
15'
Н'Дойе Даме пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
Фол, нарушение
15'
Alican Karadag наказан за толчок Йокушлу Окай
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Alican Karadag из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
12'
Куцка Юрай пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
11'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
11'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Caglar Sahin Akbaba выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Беро Матуш из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
9'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор в офсайде
9'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Ahmet Karadayi оказался на газоне.
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Акбаш Мустафа атаковал сзади соперника. Это Эрве Каж заработал своей команде штрафной
6'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
6'
Шанс! Куцка Юрай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
6'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Йокушлу Окай пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
5'
Отличные скиллы показывает Йокушлу Окай, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Келеш Эргин оказался на газоне.
3'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Отличный пас сделал Близниченко Андрей из команды Карабюкспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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