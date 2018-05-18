Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
3:0
Конец матча
42' Желтая карточкаПерейра Жоау
52' Желтая карточкаСануч Тайиб
58' Желтая карточкаДоган Исхак
1:0
65' ГолПерейра Жоау
79' Желтая карточкаТраоре Хамиду
2:0
88' ГолЯзиджи Юсуф
3:0
90' ГолПерейра Жоау
Второй тайм
93'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
Г О О О О Л - Перейра Жоау изменил счет на табло!
92'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
92'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
Йокушлу Окай сделал результативную передачу.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
Huseyin Turkmen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
Чакыр Угурджан сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
88'
88'
87'
87'
87'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
86'
Келеш Эргин нанес удар головой, но Чакыр Угурджан спокойно отбил мяч.
86'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор подал угловой справа.
86'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Келеш Эргин нанес удар, мяч был парирован, но Чакыр Угурджан не удержал его в руках.
86'
Доган Исхак из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
85'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Язиджи Юсуф нанес удар в каркас ворот!
85'
ШАНС! Язиджи Юсуф вышел один-на-один с голкипером...
85'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
85'
84'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Доган Исхак
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Траоре Хамиду получил травму и заменен. Yusuf Akbulut выходит на поле.
81'
Траоре Хамиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Судья сигнализирует, что Дюрица Ян из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
81'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Траоре Хамиду получил желтую карточку от судьи
79'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Дюрица Ян
79'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой справа.
78'
Акбаш Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Batuhan Artarslan из команды Трабзонспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Доган Исхак не пострадал и надо продолжать игру!
78'
78'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
78'
Асланташ Хакан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Batuhan Artarslan из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Судья свистит. Ozgur Yilmaz атаковал сзади соперника. Это Н'Дойе Даме заработал своей команде штрафной
76'
Близниченко Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
76'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Перейра Жоау имел все шансы забить, но Caglar Sahin Akbaba сделал отличный сейв!
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Abdulkadir Omur получил травму и заменен. Huseyin Turkmen выходит на поле.
74'
74'
Тактическая замена. Alican Karadag уходит с поля и его заменяет Ozgur Yilmaz
73'
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Выглядело как неплохой момент. Перейра Жоау из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
72'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
71'
Abdulkadir Omur нанес удар издали, а Caglar Sahin Akbaba отбил его обратно в игру!
71'
Язиджи Юсуф нанес удар, мяч был парирован, но Caglar Sahin Akbaba не удержал его в руках.
71'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Тактическая замена. Эрве Каж уходит с поля и его заменяет Акын Мурат
70'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
69'
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Близниченко Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
68'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
67'
67'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Асланташ Хакан
65'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Перейра Жоау изменил счет на табло!
65'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Соса Хосе пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba ловит мяч
64'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
63'
Матч возобновится спорным мячом
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Акбаш Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
61'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
61'
Сануч Тайиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
60'
Шанс! Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
60'
Эрве Каж из команды Карабюкспор подал угловой слева.
59'
Чакыр Угурджан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Траоре Хамиду не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
Судья подбегает и показывает Доган Исхак из команды Карабюкспор отложенную желтую карточку за фол.
57'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
57'
Доган Исхак из команды Карабюкспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Перейра Жоау не пострадал и надо продолжать игру!
57'
Кравченко Антон из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
56'
56'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой справа.
56'
Эрве Каж из команды Карабюкспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Новак Филип наказан за толчок Близниченко Андрей
55'
55'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Судья свистит. Траоре Хамиду атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
54'
54'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
54'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
53'
Доган Исхак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Сануч Тайиб получил желтую карточку от судьи
52'
Безумный фол. Сануч Тайиб грубо играет против соперника. Пострадал Язиджи Юсуф
52'
52'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
51'
51'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор в офсайде
50'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
50'
Как он промахнулся? Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Какой промах! Йокушлу Окай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Доган Исхак из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
48'
48'
Как он промахнулся? Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Судья свистит. Н'Дойе Даме атаковал сзади соперника. Это Асланташ Хакан заработал своей команде штрафной
47'
Келеш Эргин наказан за толчок Акбаш Мустафа
47'
Доган Исхак из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
47'
Эрве Каж из команды Карабюкспор разыграл угловой с левого угла.
46'
Должен был быть гол! Траоре Хамиду имел отличный шанс, но Чакыр Угурджан не дал голу состоятся!
46'
Траоре Хамиду из команды Карабюкспор идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Траоре Хамиду
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Куцка Юрай нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
43'
43'
Траоре Хамиду не смог попасть в створ ударом издали
42'
Перейра Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Ahmet Karadayi оказался на газоне.
42'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
41'
Ahmet Karadayi пробует нанести удар издали, но Чакыр Угурджан держит все под контролем
41'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кравченко Антон из команды Карабюкспор в офсайде
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Беро Матуш коснулся мяча рукой.
38'
37'
37'
ШАНС! Н'Дойе Даме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
36'
36'
36'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Близниченко Андрей
35'
Траоре Хамиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Траоре Хамиду возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамиду получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
33'
Траоре Хамиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Келеш Эргин из команды Карабюкспор опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
32'
32'
Abdulkadir Omur не смог попасть в створ ударом издали
31'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
29'
Язиджи Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамиду из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
28'
Йокушлу Окай нанес удар, мяч был парирован, но Caglar Sahin Akbaba не удержал его в руках.
27'
Куцка Юрай коснулся мяча рукой.
27'
Куцка Юрай нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Траоре Хамиду из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Куцка Юрай оказался на газоне.
25'
Сануч Тайиб возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Сануч Тайиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Сануч Тайиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Отличный пас сделал Куцка Юрай из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
22'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эрве Каж из команды Карабюкспор подал угловой слева.
19'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Чакыр Угурджан не дал случится голу! Келеш Эргин должен был забивать, но Чакыр Угурджан сделал отличный сейв
19'
Alican Karadag нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Близниченко Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Доган Исхак из команды Карабюкспор делает пас партнеру.
17'
17'
17'
16'
16'
Шанс! Эрве Каж из команды Карабюкспор пробил головой, но мимо
16'
15'
Н'Дойе Даме пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
15'
Alican Karadag наказан за толчок Йокушлу Окай
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Alican Karadag из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
12'
Куцка Юрай пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
11'
11'
11'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
10'
Беро Матуш из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
9'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор в офсайде
9'
8'
8'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Ahmet Karadayi оказался на газоне.
6'
Судья свистит. Акбаш Мустафа атаковал сзади соперника. Это Эрве Каж заработал своей команде штрафной
6'
6'
Шанс! Куцка Юрай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
6'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
5'
Йокушлу Окай пробует нанести удар издали, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
5'
Отличные скиллы показывает Йокушлу Окай, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
4'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Келеш Эргин оказался на газоне.
3'
3'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
2'
Отличный пас сделал Близниченко Андрей из команды Карабюкспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация