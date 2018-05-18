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Стадион: Malatya Stadyumu
3:2
Конец матча
1:0
22' ГолBugra Cagiran
2:0
38' Гол в свои воротаСэпунару Кристиан
47' Желтая карточкаЧиназ Самил
3:0
75' ГолБюйюк Адем
3:1
81' ГолСтоилькович Никола
3:2
90' ГолМендеш Райан
|
22'
1:0
38'
2:0
47'
75'
3:0
81'
3:1
90'
3:2
Состав команд
25
Озбир
Эртач
22
Сиссоко
Али
21
Бюйюк
Адем
33
Лунг
Силвиу
11
Кравец
Артём
20
Мендеш
Райан
Малатьяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 35 Aytac Kara II
- 4 Gokhan Akkan III
- 47 Berk Yildiz
- Главный тренер: Erol Bulut
Кайсериспор 3-4-3
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 50 Кучер Александр Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 23 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 7 Вурал Гюрай Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- 11 Кравец Артём Нападающий
- 20 Мендеш Райан Нападающий
- Запасные игроки
- 98 Vedat Karakus Вратарь
- 39 Каш Эркан Полузащитник
- 25 Баджи Стефан Полузащитник
- 19 Стоилькович Никола Полузащитник
- 27 Bora Barlas
- 30 Adem Dogan
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 12.05.2018 Галатасарай 2:0 Малатьяспор С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 22.04.2018 Бешикташ 3:1 Малатьяспор С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 18.03.2018 Трабзонспор 4:1 Малатьяспор С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 25.02.2018 Малатьяспор 3:1 Карабюкспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 07.05.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 20.04.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Кайсериспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 07.04.2018 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор С
- 02.04.2018 Кайсериспор 0:5 Фенербахче С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 24.02.2018 Кайсериспор 3:2 Касымпаша С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.01.2018 Кайсериспор 4:1 Словацко ТМК
Последние игры между собой
Малатьяспор
Кайсериспор
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|23
|3
|7
|74 - 33
|72
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|59 - 32
|69
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|75 - 34
|69
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|64 - 29
|68
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|63 - 51
|55
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 48
|49
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|49 - 49
|49
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 55
|46
|9.
|Кайсериспор
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|44 - 55
|44
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 45
|43
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|44 - 53
|42
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|55 - 59
|40
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|43 - 48
|39
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|40 - 59
|38
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 39
|36
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|49 - 60
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|37 - 54
|33
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|34
|3
|3
|28
|20 - 86
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мендеш Райан бьет в цель!
81'
Г О О О О Л - Стоилькович Никола бьет в цель!
79'
Кайсериспор делает замену. Болдрин Фернандо уходит с поля, а Adem Dogan выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
69'
Малатьяспор делает замену. Баразит Насер уходит с поля, а Диа Иссиар выходит на его замену.
65'
Кайсериспор делает замену. Чиназ Самил уходит с поля, а Стоилькович Никола выходит на его замену.
59'
Малатьяспор делает замену. Эмануэль Денинг уходит с поля, а Aytac Kara выходит на его замену.
47'
Чиназ Самил получил желтую карточку от судьи
46'
Кайсериспор делает замену. Вурал Гюрай уходит с поля, а Баджи Стефан выходит на его замену.
46'
Малатьяспор делает замену. Озбир Эртач уходит с поля, а Фарноль Фабьен выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Сэпунару Кристиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Г О О О О Л - Bugra Cagiran бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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