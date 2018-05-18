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Стадион:
Малатьяспор
3:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
22' Гол
Bugra Cagiran
2:0
38' Гол в свои ворота
Сэпунару Кристиан
47' Желтая карточка
Чиназ Самил
3:0
75' Гол
Бюйюк Адем
3:1
81' Гол
Стоилькович Никола
3:2
90' Гол
Мендеш Райан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мендеш Райан бьет в цель!
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Стоилькович Никола бьет в цель!
79'
Кайсериспор делает замену. Болдрин Фернандо уходит с поля, а Adem Dogan выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
69'
Малатьяспор делает замену. Баразит Насер уходит с поля, а Диа Иссиар выходит на его замену.

65'
Кайсериспор делает замену. Чиназ Самил уходит с поля, а Стоилькович Никола выходит на его замену.
59'
Малатьяспор делает замену. Эмануэль Денинг уходит с поля, а Aytac Kara выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Чиназ Самил получил желтую карточку от судьи
46'
Кайсериспор делает замену. Вурал Гюрай уходит с поля, а Баджи Стефан выходит на его замену.
46'
Малатьяспор делает замену. Озбир Эртач уходит с поля, а Фарноль Фабьен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сэпунару Кристиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Bugra Cagiran бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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