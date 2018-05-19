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Стадион:
Фенербахче
2:0
Второй тайм: 57'
Коньяспор
0'
1:0
28' Гол
Фернандао
2:0
34' Гол в свои ворота
Ай Селим
57'
Второй тайм
Угловой
57'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
56'
Бурабья Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Фернандао пробил головой, вратарь справился с ударом.
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
54'
Скубич Нейц из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Фол, нарушение
53'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Соуза Жосеф не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
53'
Вальбуэна Матьё наказан за толчок Скубич Нейц
Офсайд
52'
Скубич Нейц из команды Коньяспор в офсайде
Офсайд
51'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор в офсайде
51'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Фофана Морике из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Альбайрак Эрен
50'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Вальбуэна Матьё пострадал.
Фол, нарушение
48'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Фернандао пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
46'
Яхович Адис из команды Коньяспор играет слишком грубо. Калдырым Хассан Али оказался на газоне.
46'
Тактическая замена. Бора Ведат уходит с поля и его заменяет Милошевич Дени
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Фенербахче играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Фернандао из команды Фенербахче делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шахинер Омер Али нанес удар головой, но Демирель Волкан спокойно отбил мяч.
45'
Фофана Морике из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
43'
Нойштедтер Роман нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Карлгрен Патрик из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
Травма, повреждение
43'
Фернандао возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Удар от ворот произведет Фенербахче
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Фернандао получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Фернандао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Бора Ведат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
41'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Бора Ведат из команды Коньяспор подал угловой справа.
41'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Демирель Волкан из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
40'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
39'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
39'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
39'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
39'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
38'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
38'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Карлгрен Патрик из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
37'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
37'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Ай Селим из команды Коньяспор играет слишком грубо. Топал Мехмет оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Фенербахче
36'
Скубич Нейц из команды Коньяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Ай Селим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
34'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
34'
Альбайрак Эрен ошибается в защите.
34'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
31'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Туран Али пострадал.
31'
Удар от ворот произведет Фенербахче
31'
Фофана Морике из команды Коньяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Отличный командный гол!
28'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Фернандао изменил счет на табло!
28'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
28'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
26'
Демирель Волкан из команды Фенербахче сделал отличный сейв!
26'
Туран Али бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
26'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает отличный кросс...
25'
Удар от ворот произведет Коньяспор
24'
Удар от ворот произведет Коньяспор
23'
Вальбуэна Матьё не смог попасть в створ ударом издали
23'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ай Селим из команды Коньяспор.
22'
Сольдадо Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет Коньяспор
21'
Шанс! Фернандао из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
21'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Туран Али
19'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Вальбуэна Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Коньяспор
17'
Фернандао не смог попасть в створ ударом издали
17'
Удар от ворот произведет Коньяспор
17'
Сольдадо Роберто нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
16'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Плохо сыграл Туран Али - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
16'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
16'
Фернандао нанес удар головой, но Карлгрен Патрик перевел мяч на угловой!
16'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Ай Селим из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Фернандао нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Туран Али
Офсайд
12'
Бора Ведат из команды Коньяспор в офсайде
11'
Фернандао из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
11'
Бора Ведат нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бора Ведат из команды Коньяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Демирель Волкан из команды Фенербахче.
9'
Яхович Адис нанес удар, мяч был парирован, но Демирель Волкан не удержал его в руках.
9'
Нету Луиш ошибается в защите.
7'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
6'
Удар от ворот произведет Фенербахче
5'
Потук Алпер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
5'
Игрок команды Коньяспор выносит мяч
5'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Фенербахче
4'
Яхович Адис не смог попасть в створ ударом издали
4'
Демирель Волкан не дал случится голу! Фофана Морике должен был забивать, но Демирель Волкан сделал отличный сейв
4'
Отличные скиллы показывает Фофана Морике, обводя своих соперников
4'
Игроки ФК "Коньяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хорошую попытку сделал Яхович Адис. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Альбайрак Эрен из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
2'
Бурабья Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Бора Ведат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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