Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:0
Второй тайм: 57'
Второй тайм
57'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
56'
Бурабья Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Фернандао пробил головой, вратарь справился с ударом.
54'
54'
Скубич Нейц из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
53'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Соуза Жосеф не пострадал и надо продолжать игру!
53'
Вальбуэна Матьё наказан за толчок Скубич Нейц
52'
Скубич Нейц из команды Коньяспор в офсайде
51'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор в офсайде
51'
51'
Фофана Морике из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Альбайрак Эрен
50'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Вальбуэна Матьё пострадал.
48'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Фернандао пострадал.
48'
46'
Яхович Адис из команды Коньяспор играет слишком грубо. Калдырым Хассан Али оказался на газоне.
46'
Тактическая замена. Бора Ведат уходит с поля и его заменяет Милошевич Дени
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Фенербахче играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Фернандао из команды Фенербахче делает пас партнеру.
47'
46'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шахинер Омер Али нанес удар головой, но Демирель Волкан спокойно отбил мяч.
45'
Фофана Морике из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
43'
Нойштедтер Роман нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Карлгрен Патрик из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
43'
Фернандао возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Фернандао получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Фернандао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Бора Ведат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
41'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бора Ведат из команды Коньяспор подал угловой справа.
41'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Демирель Волкан из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
40'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
39'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
39'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
39'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
38'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Карлгрен Патрик из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
37'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Ай Селим из команды Коньяспор играет слишком грубо. Топал Мехмет оказался на газоне.
36'
36'
Скубич Нейц из команды Коньяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Г О О О О Л - Ай Селим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
34'
34'
Альбайрак Эрен ошибается в защите.
34'
34'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
31'
Фернандао из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Туран Али пострадал.
31'
31'
Фофана Морике из команды Коньяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Отличный командный гол!
28'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Фернандао изменил счет на табло!
28'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
28'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
26'
Демирель Волкан из команды Фенербахче сделал отличный сейв!
26'
Туран Али бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
26'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает отличный кросс...
25'
24'
23'
Вальбуэна Матьё не смог попасть в створ ударом издали
23'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
Сольдадо Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Шанс! Фернандао из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
21'
20'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Туран Али
19'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Вальбуэна Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Фернандао не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Сольдадо Роберто нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
16'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Плохо сыграл Туран Али - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
16'
Фернандао нанес удар головой, но Карлгрен Патрик перевел мяч на угловой!
16'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Фернандао нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
14'
13'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
13'
Судья сигнализирует, что Фернандао из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Туран Али
12'
Бора Ведат из команды Коньяспор в офсайде
11'
Фернандао из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
11'
Бора Ведат нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бора Ведат из команды Коньяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Демирель Волкан из команды Фенербахче.
9'
Яхович Адис нанес удар, мяч был парирован, но Демирель Волкан не удержал его в руках.
9'
Нету Луиш ошибается в защите.
7'
6'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
6'
5'
Потук Алпер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
5'
Игрок команды Коньяспор выносит мяч
5'
4'
4'
Яхович Адис не смог попасть в створ ударом издали
4'
Демирель Волкан не дал случится голу! Фофана Морике должен был забивать, но Демирель Волкан сделал отличный сейв
4'
Отличные скиллы показывает Фофана Морике, обводя своих соперников
4'
Игроки ФК "Коньяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хорошую попытку сделал Яхович Адис. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Альбайрак Эрен из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
2'
Бурабья Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Бора Ведат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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