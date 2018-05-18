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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
3:2
Конец матча
0:1
12' ГолЕвтович Милан
1:1
37' ГолDouglas VIII
45' Желтая карточкаФилипе Аугусто
2:1
61' ГолВильяфаньес Лукас
68' Желтая карточкаВенкёр Вильям
3:1
69' ГолDouglas VIII
84' Желтая карточкаЯлчынер Таха
3:2
90' ГолДукара Сулейман
|
12'
0:1
37'
1:1
45'
61'
2:1
68'
69'
3:1
84'
90'
3:2
Состав команд
22
Башдаш
Барыш
88
Ялчынер
Таха
10
Акбаба
Эмре
55
Douglas
VIII
20
Чико
Луис
70
Низам
Муса
22
Алпсой
Харун
77
Гюрал
Эмре
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 55 Douglas VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 14 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- Главный тренер: Баккал Месут
Антальяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 6 Сангаре Назим Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 4 Джуру Йохан Защитник
- 70 Низам Муса Защитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 3 Анжело Диего Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Полузащитник
- 19 Венкёр Вильям Полузащитник
- 26 Евтович Милан Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 5 Челик Юсуф Защитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 97 Oguzhan Kolak
- 21 Mustafa Inan
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
Антальяспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 11.05.2018 Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 06.05.2018 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор С
- 28.04.2018 Антальяспор 1:2 Трабзонспор С
- 23.04.2018 Фенербахче 4:1 Антальяспор С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 07.04.2018 Карабюкспор 1:2 Антальяспор С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 16.03.2018 Касымпаша 2:3 Антальяспор С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор Суперлига
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор Суперлига
- 26.08.2016 Аланьяспор 2:1 Антальяспор Суперлига
- 25.04.2015 Аланьяспор 0:0 Антальяспор Турецкая первая лига
- 06.12.2014 Антальяспор 0:4 Аланьяспор Турецкая первая лига
Аланьяспор
Антальяспор
-
4 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|23
|3
|7
|74 - 33
|72
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|59 - 32
|69
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|75 - 34
|69
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|64 - 29
|68
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|63 - 51
|55
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 48
|49
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|49 - 49
|49
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 55
|46
|9.
|Кайсериспор
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|44 - 55
|44
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 45
|43
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|44 - 53
|42
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|55 - 59
|40
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|43 - 48
|39
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|40 - 59
|38
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 39
|36
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|49 - 60
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|37 - 54
|33
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|34
|3
|3
|28
|20 - 86
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!
84'
Ялчынер Таха получил желтую карточку от судьи
83'
Аланьяспор делает замену. Филипе Аугусто уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
77'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Фернандес Джуниор выходит на его замену.
77'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.
70'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Майкон Маркес выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
68'
Венкёр Вильям получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Вильяфаньес Лукас бьет в цель!
46'
Антальяспор делает замену. Алпсой Харун уходит с поля, а Данило Кампос выходит на его замену.
46'
Антальяспор делает замену. Низам Муса уходит с поля, а Шарлес Фернандо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Евтович Милан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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