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Стадион:
Аланьяспор
3:2
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
12' Гол
Евтович Милан
1:1
37' Гол
Douglas VIII
45' Желтая карточка
Филипе Аугусто
2:1
61' Гол
Вильяфаньес Лукас
68' Желтая карточка
Венкёр Вильям
3:1
69' Гол
Douglas VIII
84' Желтая карточка
Ялчынер Таха
3:2
90' Гол
Дукара Сулейман
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Ялчынер Таха получил желтую карточку от судьи
83'
Аланьяспор делает замену. Филипе Аугусто уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
77'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Фернандес Джуниор выходит на его замену.
77'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.

70'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Майкон Маркес выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
Желтая карточка
68'
Венкёр Вильям получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Вильяфаньес Лукас бьет в цель!
46'
Антальяспор делает замену. Алпсой Харун уходит с поля, а Данило Кампос выходит на его замену.
46'
Антальяспор делает замену. Низам Муса уходит с поля, а Шарлес Фернандо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Евтович Милан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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