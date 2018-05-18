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Стадион:
Генчлербирлиги
1:0
Конец матча
Бурсаспор
0'
1:0
15' Гол
Шкулетич Петар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бурсаспор делает замену. Баталья Пабло уходит с поля, а Muhammed Sarikaya выходит на его замену.
75'
Генчлербирлиги делает замену. Rahmetullah Berisbek уходит с поля, а Ilker Karakas выходит на его замену.
72'
Бурсаспор делает замену. Ташдемир Эмре уходит с поля, а Cagatay Yilmaz выходит на его замену.
63'
Генчлербирлиги делает замену. Ману Элвис уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
46'
Бурсаспор делает замену. Эрсой Эртугрул уходит с поля, а Атасаяр Онур выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Шкулетич Петар уходит с поля, а Дуруэр Мурат выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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