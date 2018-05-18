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Стадион: Анкара 19 Майис
1:0
Конец матча
1:0
15' ГолШкулетич Петар
|
15'
1:0
63'
Состав команд
61
Явру
Зеки
12
Luccas
Claro
25
Улудаг
Алпер
91
Таш
Мехмет
10
Ману
Элвис
30
Rustu
Hanli
32
Эрдоган
Юсуф
46
Агу
Микель
14
Фати
Рикардо
17
Соялп
Фуркан
12
Бакыш
Синан
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 61 Явру Зеки Защитник
- 4 Yildirim Cetin Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 66 Rahmetullah Berisbek Полузащитник
- 91 Таш Мехмет Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 41 Ilker Karakas
- 45 Numan Soysal
- Главный тренер: Умит Озат
Бурсаспор 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 96 Burak Kapacak Защитник
- 30 Rustu Hanli Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 3 Ташдемир Эмре Защитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 68 Адемоглу Алпер Полузащитник
- 35 Ataberk Dadakdeniz
- 97 Muhammed Sarikaya
- 88 Cagatay Yilmaz
- 94 Ismail Cokcalis
- Главный тренер: Ivko Ganchev
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.05.2018 Касымпаша 3:1 Генчлербирлиги С
- 06.05.2018 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор С
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 21.04.2018 Генчлербирлиги 0:3 Османлыспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 09.04.2018 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
Бурсаспор (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 13.05.2018 Бурсаспор 1:3 Трабзонспор С
- 06.05.2018 Фенербахче 2:1 Бурсаспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 21.04.2018 Карабюкспор 1:4 Бурсаспор С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 08.04.2018 Бурсаспор 0:1 Касымпаша С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 23.02.2018 Галатасарай 5:0 Бурсаспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бурсаспор: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги Кубок
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор Кубок
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 28.05.2017 Бурсаспор 1:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор Суперлига
- 13.02.2016 Генчлербирлиги 2:0 Бурсаспор Суперлига
- 12.09.2015 Бурсаспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 14.04.2015 Генчлербирлиги 2:3 Бурсаспор Кубок
- 04.03.2015 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги Кубок
- 08.02.2015 Бурсаспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 13.09.2014 Генчлербирлиги 1:2 Бурсаспор Суперлига
- 25.04.2014 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор Суперлига
- 08.12.2013 Бурсаспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 19.05.2013 Генчлербирлиги 2:2 Бурсаспор Суперлига
- 23.12.2012 Бурсаспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 25.01.2012 Генчлербирлиги 2:2 Бурсаспор Суперлига
- 30.09.2011 Бурсаспор 4:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 21.05.2011 Бурсаспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 18.12.2010 Генчлербирлиги 1:5 Бурсаспор Суперлига
- 11.04.2010 Генчлербирлиги 0:0 Бурсаспор Суперлига
Генчлербирлиги
Бурсаспор
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|23
|3
|7
|74 - 33
|72
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|59 - 32
|69
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|75 - 34
|69
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|64 - 29
|68
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|63 - 51
|55
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 48
|49
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|49 - 49
|49
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 55
|46
|9.
|Кайсериспор
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|44 - 55
|44
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 45
|43
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|44 - 53
|42
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|55 - 59
|40
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|43 - 48
|39
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|40 - 59
|38
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 39
|36
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|49 - 60
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|37 - 54
|33
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|34
|3
|3
|28
|20 - 86
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бурсаспор делает замену. Баталья Пабло уходит с поля, а Muhammed Sarikaya выходит на его замену.
75'
Генчлербирлиги делает замену. Rahmetullah Berisbek уходит с поля, а Ilker Karakas выходит на его замену.
72'
Бурсаспор делает замену. Ташдемир Эмре уходит с поля, а Cagatay Yilmaz выходит на его замену.
63'
Генчлербирлиги делает замену. Ману Элвис уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
46'
Бурсаспор делает замену. Эрсой Эртугрул уходит с поля, а Атасаяр Онур выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Шкулетич Петар уходит с поля, а Дуруэр Мурат выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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