Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эйбар

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
Эйбар (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 12.05.2018 Эйбар 1:0 Лас-Пальмас П
- 05.05.2018 Жирона 1:4 Эйбар П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Эйбар 0:1 Хетафе П
- 18.04.2018 Эспаньол 0:1 Эйбар П
- 15.04.2018 Эйбар 0:1 Алавес П
- 07.04.2018 Бетис 2:0 Эйбар П
- 01.04.2018 Эйбар 0:0 Реал Сосьедад П
- 16.03.2018 Леванте 2:1 Эйбар П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Эйбар 1:1 Малага П
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М Примера
- 06.05.2017 Атлетико М 1:0 Эйбар Примера
- 25.01.2017 Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 19.01.2017 Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М Примера
- 06.02.2016 Атлетико М 3:1 Эйбар Примера
- 19.09.2015 Эйбар 0:2 Атлетико М Примера
- 31.01.2015 Эйбар 1:3 Атлетико М Примера
- 30.08.2014 Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|27
|9
|1
|98 - 29
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|56 - 20
|78
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|92 - 42
|75
|4.
|Валенсия
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|63 - 37
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 48
|60
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|58 - 58
|60
|7.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|48 - 58
|55
|8.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|41 - 33
|52
|9.
|Эйбар
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|42 - 48
|50
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|66 - 58
|49
|11.
|Жирона
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|48 - 58
|48
|12.
|Алавес
|Заявка
|37
|15
|2
|20
|40 - 49
|47
|13.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|55 - 58
|46
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|35 - 42
|46
|15.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|42 - 54
|46
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 48
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|31 - 49
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|37 - 74
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 72
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|24 - 60
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ЭйбарДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 12 минут, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар
Атлетико М
89.9% (80)
Ничья:
3.4% (3)
Эйбар
6.7% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
44.9% (40)
1:0 Атлетико М:
18% (16)
2:1 Атлетико М:
14.6% (13)
3:0 Атлетико М:
5.6% (5)
0:2 Эйбар:
3.4% (3)
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