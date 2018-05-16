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Стадион:
Атлетико М
 
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Эйбар
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эйбар

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 12 минут, которая состоится 20.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар
Атлетико М
89.9% (80)
Ничья:
3.4% (3)
Эйбар
6.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
44.9% (40)
Атлетико М:
18% (16)
Атлетико М:
14.6% (13)
Атлетико М:
5.6% (5)
Эйбар:
3.4% (3)
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