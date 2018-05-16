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Стадион:
Севилья
 
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Алавес
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Алавес

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 4 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Алавес
Севилья
89% (81)
Ничья:
6.6% (6)
Алавес
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
35.2% (32)
Севилья:
29.7% (27)
Севилья:
14.3% (13)
Ничья:
4.4% (4)
Севилья:
4.4% (4)
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