Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Алавес

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
Алавес (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 12.05.2018 Алавес 3:1 Атлетик Б П
- 06.05.2018 Малага 0:3 Алавес П
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 22.04.2018 Лас-Пальмас 0:4 Алавес П
- 19.04.2018 Алавес 1:2 Жирона П
- 15.04.2018 Эйбар 0:1 Алавес П
- 07.04.2018 Алавес 2:0 Хетафе П
- 01.04.2018 Эспаньол 0:0 Алавес П
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 12.03.2018 Алавес 1:3 Бетис П
- 04.03.2018 Реал Сосьедад 2:1 Алавес П
- 01.03.2018 Алавес 1:0 Леванте П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|27
|9
|1
|98 - 29
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|56 - 20
|78
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|92 - 42
|75
|4.
|Валенсия
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|63 - 37
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 48
|60
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|58 - 58
|60
|7.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|48 - 58
|55
|8.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|41 - 33
|52
|9.
|Эйбар
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|42 - 48
|50
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|66 - 58
|49
|11.
|Жирона
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|48 - 58
|48
|12.
|Алавес
|Заявка
|37
|15
|2
|20
|40 - 49
|47
|13.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|55 - 58
|46
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|35 - 42
|46
|15.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|42 - 54
|46
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 48
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|31 - 49
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|37 - 74
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 72
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|24 - 60
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - АлавесДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 4 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Алавес
Севилья
89% (81)
Ничья:
6.6% (6)
Алавес
4.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
35.2% (32)
2:0 Севилья:
29.7% (27)
1:0 Севилья:
14.3% (13)
1:1 Ничья:
4.4% (4)
3:1 Севилья:
4.4% (4)
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