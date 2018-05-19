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  5. Примера
Стадион:
Сельта
4:2
Второй тайм: 87'
Леванте
0'
0:1
12' Гол
Рочина Рубен
22' Желтая карточка
Кабако Эрик
1:1
29' Гол
Макси Гомес
35' Желтая карточка
Луна Антонио
2:1
41' Гол
Аспас Яго
3:1
48' Гол
Аспас Яго
4:1
63' Гол
Макси Гомес
4:2
74' Гол
Моралес Луис
87'
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Второй тайм
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Джейсон из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
88'
Игрок команды Сельта сделал подножку сопернику.
87'
Чема Родригес из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Мазань Роберт из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
87'
Лоботка Станислав из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Молина Даниэль
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
83'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
82'
Барди Энис из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
82'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Опасность предотвращена - Васс Даниэль из команды Сельта вступил в отбор удачно
82'
Луна Антонио из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
81'
Бое Лукас из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Бое Лукас наказан за толчок Барди Энис
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
80'
Аль-Муваллад Фахад из команды Леванте играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
79'
Удар от ворот произведет Сельта
79'
Джейсон из команды Леванте делает неудачный навес.
78'
Коке Хорхе III взял и забрал мяч на выходе
78'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
77'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Аль-Муваллад Фахад
75'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Барди Энис
74'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
74'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Хосабед Санчес
73'
Джейсон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Васс Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
69'
Паццини Джампаоло из команды Леванте в офсайде
69'
Рочина Рубен из команды Леванте делает отличный кросс...
Офсайд
68'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
68'
Бое Лукас из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Удар от ворот произведет Леванте
67'
Тактическая замена. Аспас Яго уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
67'
Тактическая замена. Хонни Кастро уходит с поля и его заменяет Мазань Роберт
66'
Какой промах! Васс Даниэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
66'
Хонни Кастро из команды Сельта делает пас партнеру.
66'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Maximiliano Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Паццини Джампаоло из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
63'
Васс Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Maximiliano Gomez из клуба "Сельта" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
63'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
62'
Аспас Яго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Хосабед Санчес из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Коке Хорхе III взял и забрал мяч на выходе
62'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
62'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
61'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Леванте
61'
Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
59'
Васс Даниэль из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
58'
Садику Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Опасность предотвращена - Sergi Gomez из команды Сельта вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Садику Армандо, обводя своих соперников
57'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
56'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
56'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
56'
Васс Даниэль из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает пас партнеру.
55'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Хосабед Санчес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
54'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
53'
Удар от ворот произведет Сельта
Фол, нарушение
52'
Рочина Рубен наказан за толчок Радоя Неманья
52'
Удар от ворот произведет Леванте
52'
Аспас Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Хосабед Санчес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Отличные скиллы показывает Хосабед Санчес, обводя своих соперников
51'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Лоботка Станислав из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Луна Антонио из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
51'
Опасность! Васс Даниэль из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Садику Армандо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
48'
Maximiliano Gomez сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забил гол! Легко это для такого игрока, как Аспас Яго
48'
Maximiliano Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сельта играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
Коке Хорхе III взял и забрал мяч на выходе
46'
Чема Родригес из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Maximiliano Gomez из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
43'
Удар от ворот произведет Леванте
43'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
42'
Отличный командный гол!
41'
Хосабед Санчес сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
41'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает пас партнеру.
41'
Хосабед Санчес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
41'
Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Луна Антонио
39'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Леванте
39'
Ронкалья Факундо не смог попасть в створ ударом издали
39'
Радоя Неманья имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Плохо сыграл Коке Хорхе III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
37'
Лоботка Станислав мяч отрикошетил от ворот
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
Хонни Кастро из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хонни Кастро из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
36'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Леванте
Желтая карточка
35'
Рефери не любит споров - именно за это Луна Антонио сейчас получил желтую
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Васс Даниэль и попал в перекладину!
35'
ШАНС! Васс Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
35'
Аспас Яго разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Коке Хорхе III взял и забрал мяч на выходе
34'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
34'
Должен был быть гол! Хосабед Санчес имел отличный шанс, но Коке Хорхе III не дал голу состоятся!
34'
Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
33'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
30'
Хосабед Санчес из команды Сельта в офсайде
30'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
30'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Фантастический гол, где все сам сделал Аспас Яго!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Maximiliano Gomez первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
29'
Коке Хорхе III не дал случится голу! Maximiliano Gomez должен был забивать, но Коке Хорхе III сделал отличный сейв
29'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
29'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
29'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Коке Хорхе III не дал случится голу! Хосабед Санчес должен был забивать, но Коке Хорхе III сделал отличный сейв
28'
Радоя Неманья из команды Сельта делает пас партнеру.
28'
Опасность! Васс Даниэль из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
Лоботка Станислав из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
27'
Садику Армандо из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
25'
Кампанья Хосе наказан за толчок Лоботка Станислав
25'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
24'
Мальо Уго из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
22'
Кабако Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Кабако Эрик из команды Леванте играет слишком грубо. Хосабед Санчес оказался на газоне.
22'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Джейсон из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
20'
Чема Родригес наказан за толчок Maximiliano Gomez
19'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Мальо Уго из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Джейсон заработал фол
Травма, повреждение
18'
Лукич Саша возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
18'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Лукич Саша получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Лукич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Васс Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Лукич Саша атаковал сзади соперника. Это Хонни Кастро заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
15'
Лукич Саша коснулся мяча рукой.
14'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Отличный гол забил Рочина Рубен
12'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Рочина Рубен из команды Леванте переиграл вратаря дальним ударом!
12'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Леванте
12'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
11'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Хорошую попытку сделал Джейсон. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
10'
Хорошую попытку сделал Аспас Яго. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Чема Родригес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
Фол, нарушение
8'
Лоботка Станислав наказан за толчок Джейсон
6'
Аспас Яго пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
6'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
5'
Луна Антонио наказан за толчок Васс Даниэль
5'
Удар от ворот произведет Сельта
5'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
5'
Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Леванте
3'
Хосабед Санчес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Лоботка Станислав из команды Сельта находит одноклубника четким пасом пяткой.
3'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
Офсайд
2'
Лопес Педро из команды Леванте в офсайде
2'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Sergi Gomez из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 4:2 Леванте
Сельта
78.5% (146)
Ничья:
14.5% (27)
Леванте
7% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
39.8% (74)
Сельта:
17.2% (32)
Сельта:
10.2% (19)
Ничья:
8.1% (15)
Сельта:
3.8% (7)
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