Стадион: Балаидос
0:1
12' ГолРочина Рубен
22' Желтая карточкаКабако Эрик
1:1
29' ГолМакси Гомес
35' Желтая карточкаЛуна Антонио
2:1
41' ГолАспас Яго
3:1
48' ГолАспас Яго
4:1
63' ГолМакси Гомес
4:2
74' ГолМоралес Луис
Второй тайм
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Игрок команды Сельта сделал подножку сопернику.
87'
Чема Родригес из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Мазань Роберт из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Молина Даниэль
86'
Аль-Муваллад Фахад наказан за толчок Хосабед Санчес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
83'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Барди Энис из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
82'
82'
Опасность предотвращена - Васс Даниэль из команды Сельта вступил в отбор удачно
82'
Луна Антонио из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
81'
81'
Бое Лукас наказан за толчок Барди Энис
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Аль-Муваллад Фахад из команды Леванте играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
79'
78'
78'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
77'
77'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Аль-Муваллад Фахад
75'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Барди Энис
74'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
74'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Хосабед Санчес
72'
Васс Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
69'
Паццини Джампаоло из команды Леванте в офсайде
69'
Рочина Рубен из команды Леванте делает отличный кросс...
68'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
67'
67'
Тактическая замена. Хонни Кастро уходит с поля и его заменяет Мазань Роберт
66'
Какой промах! Васс Даниэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
66'
Хонни Кастро из команды Сельта делает пас партнеру.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Судья сигнализирует, что Паццини Джампаоло из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
63'
Васс Даниэль сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Maximiliano Gomez из клуба "Сельта" отправил мяч головой в ворота.
63'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
62'
Хосабед Санчес из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
62'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
61'
61'
61'
Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
59'
Васс Даниэль из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
58'
Садику Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Опасность предотвращена - Sergi Gomez из команды Сельта вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Садику Армандо, обводя своих соперников
57'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
56'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
56'
Васс Даниэль из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает пас партнеру.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Хосабед Санчес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
53'
52'
Рочина Рубен наказан за толчок Радоя Неманья
52'
52'
Аспас Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Хосабед Санчес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Отличные скиллы показывает Хосабед Санчес, обводя своих соперников
51'
51'
51'
Луна Антонио из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
51'
Опасность! Васс Даниэль из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Садику Армандо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
48'
Maximiliano Gomez сделал результативную передачу.
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сельта играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
46'
Чема Родригес из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
44'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
43'
43'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
42'
Отличный командный гол!
41'
Хосабед Санчес сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
41'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает пас партнеру.
41'
Хосабед Санчес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Луна Антонио
39'
39'
39'
Ронкалья Факундо не смог попасть в створ ударом издали
39'
Радоя Неманья имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Плохо сыграл Коке Хорхе III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
37'
Лоботка Станислав мяч отрикошетил от ворот
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
Хонни Кастро из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хонни Кастро из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
36'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
36'
35'
Рефери не любит споров - именно за это Луна Антонио сейчас получил желтую
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Васс Даниэль и попал в перекладину!
35'
ШАНС! Васс Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
35'
Аспас Яго разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
34'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
34'
Должен был быть гол! Хосабед Санчес имел отличный шанс, но Коке Хорхе III не дал голу состоятся!
33'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Хосабед Санчес из команды Сельта в офсайде
29'
Фантастический гол, где все сам сделал Аспас Яго!
29'
Г О О О О Л - Maximiliano Gomez первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
29'
Коке Хорхе III не дал случится голу! Maximiliano Gomez должен был забивать, но Коке Хорхе III сделал отличный сейв
29'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
29'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Коке Хорхе III не дал случится голу! Хосабед Санчес должен был забивать, но Коке Хорхе III сделал отличный сейв
28'
Радоя Неманья из команды Сельта делает пас партнеру.
28'
Опасность! Васс Даниэль из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
27'
27'
Садику Армандо из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Кампанья Хосе наказан за толчок Лоботка Станислав
25'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
24'
24'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Кабако Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Кабако Эрик из команды Леванте играет слишком грубо. Хосабед Санчес оказался на газоне.
22'
22'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Чема Родригес наказан за толчок Maximiliano Gomez
19'
18'
Лукич Саша возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Лукич Саша получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Лукич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Васс Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Судья свистит. Лукич Саша атаковал сзади соперника. Это Хонни Кастро заработал своей команде штрафной
15'
Лукич Саша коснулся мяча рукой.
14'
13'
Отличный гол забил Рочина Рубен
12'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Рочина Рубен из команды Леванте переиграл вратаря дальним ударом!
12'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
12'
12'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
11'
11'
Хорошую попытку сделал Джейсон. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
10'
Хорошую попытку сделал Аспас Яго. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
8'
Судья сигнализирует, что Чема Родригес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
8'
Лоботка Станислав наказан за толчок Джейсон
6'
Аспас Яго пробил со штрафного прямо в стенку
6'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
6'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Луна Антонио наказан за толчок Васс Даниэль
5'
5'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
5'
Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Хосабед Санчес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Лоботка Станислав из команды Сельта находит одноклубника четким пасом пяткой.
2'
Лопес Педро из команды Леванте в офсайде
2'
2'
Sergi Gomez из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 4:2 Леванте
Сельта
78.5% (146)
Ничья:
14.5% (27)
Леванте
7% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
39.8% (74)
1:0 Сельта:
17.2% (32)
2:0 Сельта:
10.2% (19)
1:1 Ничья:
8.1% (15)
3:1 Сельта:
3.8% (7)
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