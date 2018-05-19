Стадион: Гран Канария
1:2
Первый тайм: 45'
0:1
5' ГолСтуани Кристиан
13' Желтая карточкаПонс Пере
1:1
14' ПенальтиКальери Хонатан
21' Желтая карточкаАдай Бенитес
1:2
42' ГолСтуани Кристиан
Первый тайм
42'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан забивает!
42'
Отличные скиллы показывает Стуани Кристиан, обводя своих соперников
42'
Плохо сыграл Химо Наварро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
39'
Адай Бенитес из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
37'
Лосано Энтони из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Агиррегарай Матиас заработал фол
36'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас в офсайде
36'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Лосано Энтони из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Хорошую попытку сделал Бенито Рамирес. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Отличные скиллы показывает Бенито Рамирес, обводя своих соперников
35'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
34'
Момо Фигероа не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Чичисола Леандро выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
Висенте Гомес выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
30'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
29'
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
29'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
28'
Порту Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
28'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
28'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Бенито Рамирес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
25'
Этебо Огенекаро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Адай Бенитес из команды Жирона подал угловой справа.
24'
Хуанпе Хуан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Голкипер мог бы сыграть и получше
24'
Отличные скиллы показывает Хуанпе Хуан, обводя своих соперников
24'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
23'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
21'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
21'
Адай Бенитес из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гальвес Алехандро пострадал.
21'
Лосано Энтони из команды Жирона в офсайде
21'
Буну Яссин выбил мяч подальше от ворот.
20'
Лосано Энтони пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Хорошую попытку сделал Халилович Ален. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Отличные скиллы показывает Халилович Ален, обводя своих соперников
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Лосано Энтони, и мяч снова в игре
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
18'
18'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
18'
Гальвес Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку
17'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
Судья сигнализирует, что Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
15'
Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
15'
Стуани Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас забивает с точки!
13'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
13'
ПЕНАЛЬТИ! - Понс Пере дергает за футболку соперника (это был Кальери Хонатан) и рефери назначает пенальти!
13'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
13'
Гранель Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
9'
После дальнего удара, который нанес Кальери Хонатан мяч отбит вратарем
9'
Отличные скиллы показывает Кальери Хонатан, обводя своих соперников
7'
5'
Порту Кристиан сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Стуани Кристиан из клуба "Жирона" отправил мяч головой в ворота.
5'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный кросс...
5'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
5'
Момо Фигероа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
3'
После дальнего удара, который нанес Лосано Энтони мяч отбит вратарем
3'
Отличные скиллы показывает Лосано Энтони, обводя своих соперников
3'
3'
Лосано Энтони из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Лосано Энтони из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
2'
2'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
2'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
1'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:2 Жирона
Лас-Пальмас
30% (51)
Ничья:
37.1% (63)
Жирона
32.9% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.5% (57)
1:2 Жирона:
15.9% (27)
2:1 Лас-Пальмас:
14.1% (24)
1:0 Лас-Пальмас:
12.9% (22)
0:1 Жирона:
12.9% (22)
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