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Стадион:
Лас-Пальмас
1:2
Первый тайм: 45'
Жирона
0'
0:1
5' Гол
Стуани Кристиан
13' Желтая карточка
Понс Пере
1:1
14' Пенальти
Кальери Хонатан
21' Желтая карточка
Адай Бенитес
1:2
42' Гол
Стуани Кристиан
45'
Первый тайм
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан забивает!
42'
Отличные скиллы показывает Стуани Кристиан, обводя своих соперников
42'
Плохо сыграл Химо Наварро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
42'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
Фол, нарушение
39'
Адай Бенитес из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
Фол, нарушение
37'
Лосано Энтони из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Агиррегарай Матиас заработал фол
Офсайд
36'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас в офсайде
36'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
36'
Лосано Энтони из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Хорошую попытку сделал Бенито Рамирес. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Отличные скиллы показывает Бенито Рамирес, обводя своих соперников
35'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Жирона
34'
Момо Фигероа не смог попасть в створ ударом издали
33'
Удар от ворот произведет Жирона
33'
Чичисола Леандро выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Жирона
31'
Висенте Гомес выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
30'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
29'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
29'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
28'
Порту Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
28'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Бенито Рамирес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
25'
Этебо Огенекаро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Адай Бенитес из команды Жирона подал угловой справа.
24'
Хуанпе Хуан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Голкипер мог бы сыграть и получше
24'
Отличные скиллы показывает Хуанпе Хуан, обводя своих соперников
24'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
23'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
Желтая карточка
21'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Адай Бенитес из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гальвес Алехандро пострадал.
Офсайд
21'
Лосано Энтони из команды Жирона в офсайде
21'
Буну Яссин выбил мяч подальше от ворот.
20'
Лосано Энтони пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Хорошую попытку сделал Халилович Ален. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Отличные скиллы показывает Халилович Ален, обводя своих соперников
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Лосано Энтони, и мяч снова в игре
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
19'
Понс Пере из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
18'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
18'
Гальвес Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
15'
Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
15'
Стуани Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас забивает с точки!
Желтая карточка
13'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
ПЕНАЛЬТИ! - Понс Пере дергает за футболку соперника (это был Кальери Хонатан) и рефери назначает пенальти!
Угловой
13'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
13'
Гранель Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
После дальнего удара, который нанес Кальери Хонатан мяч отбит вратарем
9'
Отличные скиллы показывает Кальери Хонатан, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Порту Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Стуани Кристиан из клуба "Жирона" отправил мяч головой в ворота.
5'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный кросс...
5'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
5'
Момо Фигероа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
3'
После дальнего удара, который нанес Лосано Энтони мяч отбит вратарем
3'
Отличные скиллы показывает Лосано Энтони, обводя своих соперников
3'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
3'
Лосано Энтони из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Лосано Энтони из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
2'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
2'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
2'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
1'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:2 Жирона
Лас-Пальмас
30% (51)
Ничья:
37.1% (63)
Жирона
32.9% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.5% (57)
Жирона:
15.9% (27)
Лас-Пальмас:
14.1% (24)
Лас-Пальмас:
12.9% (22)
Жирона:
12.9% (22)
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