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Стадион: Зрители: 28492
Атлетик Б
0:1
Конец матча
Эспаньол
0'
0:1
9' Гол
Давид Лопес
81' Желтая карточка
Хави Лопеc
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Адурис Ариц наказан за толчок Давид Лопес
93'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
92'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Рока Марк из команды Эспаньол играет слишком грубо. Сабин Мерино оказался на газоне.

91'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
87'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Давид Лопес оказался на газоне.
87'
Сабин Мерино из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Эспаньол
86'
Шанс! Сабин Мерино из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
86'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
84'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Плохо сыграл Кепа Аррисабалага - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
83'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой слева.
83'
Кепа Аррисабалага отбил мяч на угловой после удара Мелендо Оскар из штрафной площади.
83'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
83'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
81'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Хави Лопеc из команды Эспаньол играет слишком грубо. Кордоба Иньиго оказался на газоне.
Фол, нарушение
81'
Итурраспе Андер наказан за толчок Баптистао Лео
81'
Удар от ворот произведет Эспаньол
80'
ШАНС! Адурис Ариц нанес удар с лета, но не попал по воротам!
80'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Удар от ворот произведет Эспаньол
79'
ШАНС! Муньяин Икер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
78'
Морено Херард не смог попасть в створ ударом издали
78'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
ШАНС! Лекуе Иньиго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
После дальнего удара, который нанес Муньяин Икер мяч отбит вратарем
73'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
72'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
70'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кордоба Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой слева.
69'
Морено Херард мяч отрикошетил от ворот
69'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
68'
Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
Угловой
67'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
67'
Удар от ворот произведет Эспаньол
66'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
63'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
63'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
63'
Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Эспаньол
62'
Тактическая замена. Этчейта Хавьер уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
61'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
61'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
59'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
59'
Гарсия Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Кепа Аррисабалага не удержал его в руках.
59'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Выглядело как неплохой момент. Баптистао Лео из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
57'
Удар от ворот произведет Эспаньол
56'
Дидак Вилья получил травму и заменен. Кариколь Аарон выходит на поле.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Весга Микель
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Йерай Альварес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морено Херард
54'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 28492 болельщиков
Фол, нарушение
52'
Рока Марк наказан за толчок Беньят Эчебария
52'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
52'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
51'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
48'
После дальнего удара, который нанес Баптистао Лео мяч отбит вратарем
48'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
47'
Удар от ворот произведет Эспаньол
47'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой слева.
44'
Пьятти Пабло мяч отрикошетил от ворот
44'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
41'
Давид Лопес из команды Эспаньол в офсайде
40'
Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
40'
Пьятти Пабло мяч отрикошетил от ворот
40'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
38'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
38'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Эспаньол
36'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
36'
Санчес Виктор не смог попасть в створ ударом издали
36'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Отличные скиллы показывает Баптистао Лео, обводя своих соперников
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Адурис Ариц пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
34'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
34'
Весга Микель из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лекуе Иньиго
32'
Удар от ворот произведет Эспаньол
31'
Шанс! Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
31'
Санчес Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
30'
Хороший удар издали нанес Муньяин Икер, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
29'
Шанс! Баптистао Лео из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
29'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
26'
Как он промахнулся? Адурис Ариц имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
20'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
20'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
19'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Эспаньол
17'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Удар от ворот произведет Эспаньол
16'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
16'
Морено Херард наказан за толчок Нуньес Унай
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Гарсия Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
15'
Хави Лопеc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
13'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
12'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
12'
Де Маркос Оскар пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
12'
Беньят Эчебария пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Пьятти Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Давид Лопес из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
9'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
9'
Лекуе Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гарсия Серхио мяча так и не получил
8'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Эспаньол
8'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Офсайд
6'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
6'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
6'
Опасность! Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
5'
Гарсия Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Гарсия Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Серхио не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
1'
Санчес Виктор наказан за толчок Муньяин Икер
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Эспаньол
Атлетик Б
81.9% (140)
Ничья:
14.6% (25)
Эспаньол
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
45.6% (78)
Атлетик Б:
24% (41)
Ничья:
11.1% (19)
Атлетик Б:
9.9% (17)
Эспаньол:
2.9% (5)
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