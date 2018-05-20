Стадион: Сан-Мамес Зрители: 28492
0:1
9' ГолДавид Лопес
81' Желтая карточкаХави Лопеc
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Адурис Ариц наказан за толчок Давид Лопес
93'
93'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
92'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Рока Марк из команды Эспаньол играет слишком грубо. Сабин Мерино оказался на газоне.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
87'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Давид Лопес оказался на газоне.
87'
Сабин Мерино из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
86'
Шанс! Сабин Мерино из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
84'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
84'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Плохо сыграл Кепа Аррисабалага - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
83'
Кепа Аррисабалага отбил мяч на угловой после удара Мелендо Оскар из штрафной площади.
83'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
83'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
81'
Хави Лопеc из команды Эспаньол играет слишком грубо. Кордоба Иньиго оказался на газоне.
81'
Итурраспе Андер наказан за толчок Баптистао Лео
81'
80'
ШАНС! Адурис Ариц нанес удар с лета, но не попал по воротам!
80'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
79'
ШАНС! Муньяин Икер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
79'
78'
Морено Херард не смог попасть в створ ударом издали
78'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
ШАНС! Лекуе Иньиго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
75'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
После дальнего удара, который нанес Муньяин Икер мяч отбит вратарем
73'
72'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кордоба Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Морено Херард мяч отрикошетил от ворот
69'
68'
68'
Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
67'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
67'
66'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
66'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
63'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
63'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
63'
Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
62'
62'
Тактическая замена. Этчейта Хавьер уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
61'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
59'
Гарсия Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Кепа Аррисабалага не удержал его в руках.
59'
59'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Выглядело как неплохой момент. Баптистао Лео из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
57'
56'
Дидак Вилья получил травму и заменен. Кариколь Аарон выходит на поле.
55'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Весга Микель
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Судья сигнализирует, что Йерай Альварес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морено Херард
54'
53'
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 28492 болельщиков
52'
Рока Марк наказан за толчок Беньят Эчебария
52'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
52'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
51'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
48'
После дальнего удара, который нанес Баптистао Лео мяч отбит вратарем
48'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
Пьятти Пабло мяч отрикошетил от ворот
44'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
42'
41'
Давид Лопес из команды Эспаньол в офсайде
40'
Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
40'
Пьятти Пабло мяч отрикошетил от ворот
40'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
38'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
38'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
36'
36'
Санчес Виктор не смог попасть в створ ударом издали
36'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Отличные скиллы показывает Баптистао Лео, обводя своих соперников
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Адурис Ариц пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
34'
34'
34'
Весга Микель из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
32'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лекуе Иньиго
32'
31'
Шанс! Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
31'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
31'
Санчес Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
30'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
30'
Хороший удар издали нанес Муньяин Икер, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
29'
29'
Шанс! Баптистао Лео из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
29'
26'
Как он промахнулся? Адурис Ариц имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
20'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
19'
19'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
18'
17'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
16'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Морено Херард наказан за толчок Нуньес Унай
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Гарсия Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Хави Лопеc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
13'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
12'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
12'
Де Маркос Оскар пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
12'
Беньят Эчебария пробил со штрафного прямо в стенку
11'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Пьятти Пабло сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Давид Лопес из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
9'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
9'
Лекуе Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гарсия Серхио мяча так и не получил
8'
8'
8'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
6'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
6'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
6'
Опасность! Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
5'
Гарсия Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Гарсия Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Серхио не пострадал и надо продолжать игру!
1'
Санчес Виктор наказан за толчок Муньяин Икер
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Эспаньол
Атлетик Б
81.9% (140)
Ничья:
14.6% (25)
Эспаньол
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
45.6% (78)
1:0 Атлетик Б:
24% (41)
1:1 Ничья:
11.1% (19)
2:0 Атлетик Б:
9.9% (17)
1:2 Эспаньол:
2.9% (5)
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