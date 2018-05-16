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Стадион:
Барселона
 
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Реал Сосьедад
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Сосьедад

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 26 минут, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
Барселона
89.7% (78)
Ничья:
3.4% (3)
Реал Сосьедад
6.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
32.2% (28)
Барселона:
21.8% (19)
Барселона:
13.8% (12)
Барселона:
8% (7)
Барселона:
5.7% (5)
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