Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Сосьедад

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Барселона (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 16.05.2018 Мамелоди Сандаунс 1:3 Барселона ТМК
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 12.05.2018 Пласидо де Кастро 3:2 Барселона СД
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 07.05.2018 Барселона 3:1 Пласидо де Кастро СД
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 29.04.2018 Сантос Ап 1:0 Барселона СД
- 29.04.2018 Депортиво 2:4 Барселона П
- 23.04.2018 Барселона 1:1 Индепенденте СД
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.05.2018 Реал Сосьедад 3:2 Леганес П
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
- 28.04.2018 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б П
- 22.04.2018 Малага 2:0 Реал Сосьедад П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 14.04.2018 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 08.04.2018 Реал Сосьедад 5:0 Жирона П
- 01.04.2018 Эйбар 0:0 Реал Сосьедад П
- 17.03.2018 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе П
- 11.03.2018 Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад П
- 04.03.2018 Реал Сосьедад 2:1 Алавес П
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Реал Сосьедад 3:0 Леванте П
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера
- 15.04.2017 Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера
- 26.01.2017 Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 19.01.2017 Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера
- 09.04.2016 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 28.11.2015 Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.05.2015 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 04.01.2015 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 22.02.2014 Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера
- 13.02.2014 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля
- 06.02.2014 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 24.09.2013 Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 19.01.2013 Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера
- 19.08.2012 Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 05.02.2012 Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 10.09.2011 Реал Сосьедад 2:2 Барселона Примера
- 30.04.2011 Реал Сосьедад 2:1 Барселона Примера
- 12.12.2010 Барселона 5:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|27
|9
|1
|98 - 29
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|56 - 20
|78
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|92 - 42
|75
|4.
|Валенсия
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|63 - 37
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 48
|60
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|58 - 58
|60
|7.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|48 - 58
|55
|8.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|41 - 33
|52
|9.
|Эйбар
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|42 - 48
|50
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|66 - 58
|49
|11.
|Жирона
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|48 - 58
|48
|12.
|Алавес
|Заявка
|37
|15
|2
|20
|40 - 49
|47
|13.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|55 - 58
|46
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|35 - 42
|46
|15.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|42 - 54
|46
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 48
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|31 - 49
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|37 - 74
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 72
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|24 - 60
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал СосьедадДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 26 минут, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
Барселона
89.7% (78)
Ничья:
3.4% (3)
Реал Сосьедад
6.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
3:1 Барселона:
32.2% (28)
2:0 Барселона:
21.8% (19)
2:1 Барселона:
13.8% (12)
3:0 Барселона:
8% (7)
4:1 Барселона:
5.7% (5)
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