Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Депортиво

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 08.04.2018 Валенсия 1:0 Эспаньол П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
Депортиво (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 12.05.2018 Депортиво 2:4 Вильярреал П
- 05.05.2018 Сельта 1:1 Депортиво П
- 29.04.2018 Депортиво 2:4 Барселона П
- 20.04.2018 Леганес 0:0 Депортиво П
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Атлетик Б 2:3 Депортиво П
- 06.04.2018 Депортиво 3:2 Малага П
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 17.03.2018 Депортиво 1:1 Лас-Пальмас П
- 09.03.2018 Жирона 2:0 Депортиво П
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Хетафе 3:0 Депортиво П
- 23.02.2018 Депортиво 0:0 Эспаньол П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 2
Депортиво: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 9
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия Примера
- 02.04.2017 Валенсия 3:0 Депортиво Примера
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 24.01.2016 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 30.08.2015 Валенсия 1:1 Депортиво Примера
- 13.03.2015 Валенсия 2:0 Депортиво Примера
- 19.10.2014 Депортиво 3:0 Валенсия Примера
- 27.01.2013 Депортиво 2:3 Валенсия Примера
- 27.08.2012 Валенсия 3:3 Депортиво Примера
- 22.05.2011 Депортиво 0:2 Валенсия Примера
- 16.01.2011 Валенсия 2:0 Депортиво Примера
- 25.04.2010 Валенсия 1:0 Депортиво Примера
- 13.01.2010 Депортиво 2:2 Валенсия Кубок Короля
- 06.01.2010 Валенсия 1:2 Депортиво Кубок Короля
- 20.12.2009 Депортиво 0:0 Валенсия Примера
- 22.02.2009 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 28.09.2008 Валенсия 4:2 Депортиво Примера
- 09.03.2008 Валенсия 2:2 Депортиво Первый дивизион
- 20.10.2007 Депортиво 2:4 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|27
|9
|1
|98 - 29
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|56 - 20
|78
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|92 - 42
|75
|4.
|Валенсия
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|63 - 37
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 48
|60
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|58 - 58
|60
|7.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|48 - 58
|55
|8.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|41 - 33
|52
|9.
|Эйбар
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|42 - 48
|50
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|66 - 58
|49
|11.
|Жирона
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|48 - 58
|48
|12.
|Алавес
|Заявка
|37
|15
|2
|20
|40 - 49
|47
|13.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|55 - 58
|46
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|35 - 42
|46
|15.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|42 - 54
|46
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 48
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|31 - 49
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|37 - 74
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 72
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|24 - 60
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ДепортивоДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Депортиво
Валенсия
93.5% (86)
Ничья:
5.4% (5)
Депортиво
1.1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
41.3% (38)
2:1 Валенсия:
30.4% (28)
1:0 Валенсия:
8.7% (8)
3:1 Валенсия:
5.4% (5)
3:0 Валенсия:
3.3% (3)
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