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Стадион:
Валенсия
 
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Депортиво
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Депортиво

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Депортиво
Валенсия
93.5% (86)
Ничья:
5.4% (5)
Депортиво
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
41.3% (38)
Валенсия:
30.4% (28)
Валенсия:
8.7% (8)
Валенсия:
5.4% (5)
Валенсия:
3.3% (3)
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