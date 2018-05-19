Стадион: Ла Росаледа
35' Желтая карточкаПортильо Франсиско
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Хетафе
44'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
44'
43'
Alex Robles из команды Малага отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
41'
Судья сигнализирует, что Ласен Мехди из команды Малага поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
38'
Судья свистит. Ласен Мехди атаковал сзади соперника. Это Дьедью Амат заработал своей команде штрафной
36'
Эрнандес Луис из команды Малага хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Портильо Франсиско получил желтую карточку от судьи
35'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
35'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает неудачный навес.
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага опасно и грубо сыграл. Сибасаки Гаку пострадал.
33'
33'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Alex Robles из команды Малага играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
31'
31'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Диего Гонсалес VII делает скидку назад вдоль ворот
31'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Молинеро Франциско наказан за толчок Саксесс Исаак
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали
29'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе делает пас партнеру.
29'
28'
Лестьенн Максим наказан за толчок Антунеш Виторину
27'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
27'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лестьенн Максим из команды Малага подал угловой слева.
27'
Адриан Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Даконам Дьене - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак, обводя своих соперников
26'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Ласен Мехди из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Итурра Мануэль наказан за толчок Портильо Франсиско
24'
Удар от ворот произведет Хетафе
23'
Диего Гонсалес VII из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Молинеро Франциско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
21'
Ролан Диего имел все шансы забить, но Гуаита Висенте сделал отличный сейв!
21'
Саксесс Исаак из команды Малага сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
21'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
20'
20'
Отличный пас сделал Сибасаки Гаку из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Судья свистит. Диего Гонсалес VII атаковал сзади соперника. Это Сибасаки Гаку заработал своей команде штрафной
19'
19'
Отличные скиллы показывает Лестьенн Максим, обводя своих соперников
19'
Лестьенн Максим из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
19'
Сибасаки Гаку ошибается в защите.
17'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
17'
Саксесс Исаак из команды Малага опасно и грубо сыграл. Сибасаки Гаку пострадал.
16'
16'
Портильо Франсиско из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
15'
Молинеро Франциско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
15'
Ласен Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
15'
Сибасаки Гаку нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
14'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает пас партнеру.
13'
Alex Robles наказан за толчок Дьедью Амат
13'
Alex Robles из команды Малага хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Какой промах! Анхель Луис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
11'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
11'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
10'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
10'
Alex Robles предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Молинеро Франциско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
7'
Антунеш Виторину из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Alex Robles пострадал.
6'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
5'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
5'
Сибасаки Гаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лестьенн Максим из команды Малага подал угловой слева.
5'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Ролан Диего из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
4'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Ласен Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
3'
Должен был быть гол! Анхель Луис имел отличный шанс, но Андрес Прието не дал голу состоятся!
3'
Опасность! Фахир Файсал из команды Хетафе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
3'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
3'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
2'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
2'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
2'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
2'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Молинеро Франциско из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Саксесс Исаак пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:0 Хетафе
Малага
24.7% (42)
Ничья:
24.1% (41)
Хетафе
51.2% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Хетафе:
27.6% (47)
1:1 Ничья:
20.6% (35)
1:2 Хетафе:
17.6% (30)
2:1 Малага:
12.4% (21)
1:0 Малага:
6.5% (11)
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