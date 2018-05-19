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Стадион: Зрители: 10813
Леганес
3:2
Конец матча
Бетис
0'
0:1
20' Гол
Кэмпбелл Джоэль
23' Желтая карточка
Рико Диего
24' Вторая желтая карточка
Рико Диего
1:1
28' Гол
Сиовас Димитрис
2:1
64' Гол
Наранхо Хосе
2:2
76' Гол
Санабрия Антонио
3:2
79' Гол
Амрабат Нордин
90'+5
Новости после матча

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Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
После дальнего удара, который нанес Хоакин Санчес мяч отбит вратарем
94'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
94'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает пас партнеру.
94'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Бетис

94'
Как он промахнулся? Амрабат Нордин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
ШАНС! Амрабат Нордин вышел один-на-один с голкипером...
94'
Амрабат Нордин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
94'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Бартра Марк пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает пас партнеру.
93'
Камараса Виктор из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
93'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
93'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Герреро Франсис из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает пас партнеру.
91'
Серантес Хон взял и забрал мяч на выходе
91'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
91'
Манди Аисса из команды Бетис делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Амрабат Нордин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дурмиси Риза
90'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
90'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Тактическая замена. Герреро Мигель Анхель уходит с поля и его заменяет Мантовани Мартин
88'
Удар от ворот произведет Леганес
88'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
87'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает пас партнеру.
87'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Удар от ворот произведет Леганес
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Травма, повреждение
85'
Серантес Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Камараса Виктор не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
84'
Камараса Виктор из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
84'
Наварро Рафаэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
84'
Дурмиси Риза из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
83'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Серантес Хон взял и забрал мяч на выходе
82'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
82'
Герреро Франсис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Герреро Мигель Анхель сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГОЛ! - Амрабат Нордин из команды Леганес наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
79'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
79'
Удар от ворот произведет Леганес
79'
Кэмпбелл Джоэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Камараса Виктор из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
Тактическая замена. Фабиан Руис уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Санабрия Антонио из команды Бетис забивает головой!
76'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
76'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Амрабат Нордин из команды Леганес подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Брашанац Дарко из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Тактическая замена. Наранхо Хосе уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Дурмиси Риза из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
73'
Кэмпбелл Джоэль сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
72'
Камараса Виктор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Камараса Виктор из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
71'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Угловой
70'
Наранхо Хосе из команды Леганес подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Морон Лорен уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
69'
Амат Хорди получил травму и заменен. Наварро Рафаэль выходит на поле.
68'
Камараса Виктор не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Герреро Мигель Анхель сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Наранхо Хосе изменил счет на табло!
64'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
64'
Амат Хорди ошибается в защите.
64'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Омар Рамос получил травму и заменен. Сальдуа Хосеба выходит на поле.
61'
Герреро Франсис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
59'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
58'
Морон Лорен из команды Бетис играет слишком грубо. Сиовас Димитрис оказался на газоне.
58'
Соперник делает почти голевой пас, но Серантес Хон из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
57'
Морон Лорен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
57'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает пас партнеру.
57'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
57'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
55'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
55'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
54'
Серантес Хон взял и забрал мяч на выходе
54'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
52'
Омар Рамос возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Омар Рамос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Омар Рамос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Угловой
50'
Дурмиси Риза из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
50'
Морон Лорен мяч отрикошетил от ворот
50'
Камараса Виктор из команды Бетис делает пас партнеру.
48'
Удар от ворот произведет Леганес
48'
Кэмпбелл Джоэль не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
48'
Фабиан Руис из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
47'
Муньос Эсекьель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 10813 болельщиков
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Леганес
46'
Морон Лорен из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
45'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает пас партнеру.
45'
Отличные скиллы показывает Кэмпбелл Джоэль, обводя своих соперников
45'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Удар от ворот произведет Леганес
43'
Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали
43'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Бетис
43'
Герреро Мигель Анхель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
43'
Наранхо Хосе из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Герреро Франсис атаковал сзади соперника. Это Омар Рамос заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
41'
Герреро Франсис из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Серантес Хон пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Дурмиси Риза из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
35'
Серантес Хон взял и забрал мяч на выходе
35'
Фабиан Руис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
34'
Лопес Педро II взял и забрал мяч на выходе
34'
Омар Рамос из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
32'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
32'
Манди Аисса из команды Бетис делает пас партнеру.
31'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Перес Рубен не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
28'
Муньос Эсекьель сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Сиовас Димитрис изменил счет на табло!
28'
Муньос Эсекьель из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой слева.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Наранхо Хосе атаковал сзади соперника. Это Кэмпбелл Джоэль заработал своей команде штрафной
Офсайд
26'
Наранхо Хосе из команды Леганес в офсайде
26'
Брашанац Дарко из команды Леганес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
26'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
24'
УДАЛЕНИЕ! - Рико Диего получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
23'
Рико Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Рико Диего атаковал сзади соперника. Это Кэмпбелл Джоэль заработал своей команде штрафной
Офсайд
23'
Сиовас Димитрис из команды Леганес в офсайде
Угловой
23'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
22'
Лопес Педро II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Рубен Кастро сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Кэмпбелл Джоэль изменил счет на табло!
20'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Перес Рубен из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Наранхо Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
18'
Назначен штрафной. Пострадал Наранхо Хосе, его свалил Герреро Франсис.
Угловой
16'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
16'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
14'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
Офсайд
12'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
11'
Хорошую попытку сделал Дурмиси Риза. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
9'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Тито Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
5'
Лопес Педро II взял и забрал мяч на выходе
5'
Омар Рамос из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
4'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Камараса Виктор из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Удар от ворот произведет Леганес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 3:2 Бетис
Леганес
17.6% (30)
Ничья:
33.5% (57)
Бетис
48.8% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (55)
Бетис:
28.2% (48)
Бетис:
12.9% (22)
Леганес:
9.4% (16)
Леганес:
7.1% (12)
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