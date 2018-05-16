Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Мадрид

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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 12.05.2018 Депортиво 2:4 Вильярреал П
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 28.04.2018 Вильярреал 4:1 Сельта П
- 17.04.2018 Вильярреал 2:1 Леганес П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 09.04.2018 Вильярреал 1:3 Атлетик Б П
- 01.04.2018 Малага 1:0 Вильярреал П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 11.03.2018 Лас-Пальмас 0:2 Вильярреал П
- 03.03.2018 Вильярреал 0:2 Жирона П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера
- 26.02.2017 Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера
- 20.04.2016 Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера
- 13.12.2015 Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера
- 01.03.2015 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера
- 27.09.2014 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
- 08.02.2014 Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера
- 15.09.2013 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера
- 22.03.2012 Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера
- 27.10.2011 Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера
- 15.05.2011 Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера
- 09.01.2011 Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера
- 21.02.2010 Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера
- 23.09.2009 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
- 17.05.2009 Вильярреал 3:2 Реал Мадрид Примера
- 04.01.2009 Реал Мадрид 1:0 Вильярреал Примера
- 27.01.2008 Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|37
|27
|9
|1
|98 - 29
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|56 - 20
|78
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|92 - 42
|75
|4.
|Валенсия
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|63 - 37
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 48
|60
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|58 - 58
|60
|7.
|Севилья
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|48 - 58
|55
|8.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|41 - 33
|52
|9.
|Эйбар
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|42 - 48
|50
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|66 - 58
|49
|11.
|Жирона
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|48 - 58
|48
|12.
|Алавес
|Заявка
|37
|15
|2
|20
|40 - 49
|47
|13.
|Сельта
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|55 - 58
|46
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|35 - 42
|46
|15.
|Леванте
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|42 - 54
|46
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 48
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|31 - 49
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|37 - 74
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 72
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|24 - 60
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 19 минут, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид
Вильярреал
14.3% (14)
Ничья:
18.4% (18)
Реал Мадрид
67.3% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
34.7% (34)
1:3 Реал Мадрид:
14.3% (14)
1:1 Ничья:
11.2% (11)
2:1 Вильярреал:
8.2% (8)
2:2 Ничья:
7.1% (7)
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