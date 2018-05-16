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Стадион:
Вильярреал
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 19 минут, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид
Вильярреал
14.3% (14)
Ничья:
18.4% (18)
Реал Мадрид
67.3% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
34.7% (34)
Реал Мадрид:
14.3% (14)
Ничья:
11.2% (11)
Вильярреал:
8.2% (8)
Ничья:
7.1% (7)
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