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Велес Москва
 
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Торпедо Москва
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До начала матча осталось 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Велес Москва - Торпедо Москва, который состоится 23.07.2017.
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Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 1/128 финала Кубка России по футболу 2017-2018. В рамках этой игры на стадионе "Автомобилист" в Москве, вместимостью 1000 мест, лицом к лицу сойдутся "Велес" и московское "Торпедо". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Пётром Мирошниченко из Санкт-Петербурга. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
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