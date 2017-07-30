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Раунд плей-офф Лиги чемпионов
 
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онлайн-жеребьёвка
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Раунд плей-офф Лиги чемпионов - онлайн-жеребьёвка, который состоится 04.08.2017.
Новости матча
  • M — 18:59

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