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Торпедо Москва (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 03.08.2017 Сокол 1:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 27.07.2017 Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк ВДЗЦ
- 23.07.2017 Велес Москва 0:1 Торпедо Москва К
- 19.07.2017 Энергомаш 0:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 28.05.2017 Торпедо Москва 1:1 Авангард Курск ВДЗЦ
- 21.05.2017 Чертаново 1:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 14.05.2017 Торпедо Москва 2:0 Энергомаш ВДЗЦ
- 07.05.2017 Сатурн 1:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 30.04.2017 Орёл 0:3 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 29.04.2017 Торпедо Москва 3:0 Арсенал-2 Тула ВДЗЦ
- 23.04.2017 Динамо Брянск 1:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 17.04.2017 Калуга 2:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 09.04.2017 Торпедо Москва 4:0 Зенит Пенза ВДЗЦ
- 06.11.2016 Торпедо Москва 1:0 Металлург Липецк ВДЗЦ
- 30.10.2016 Торпедо Москва 1:1 Рязань ВДЗЦ
- 23.10.2016 Витязь Подольск 1:3 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 16.10.2016 Торпедо Москва 1:1 Орёл ВДЗЦ
- 09.10.2016 Арсенал-2 Тула 1:2 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 01.10.2016 Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск ВДЗЦ
- 25.09.2016 Авангард Курск 0:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
Чертаново (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.08.2017 Чертаново 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 27.07.2017 ЦРФСО 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.07.2017 Чертаново 2:1 Строгино К
- 19.07.2017 Чертаново 2:1 Текстильщик ВДЗЗ
- 22.06.2017 Спартак Москва 2:1 Чертаново ТМК
- 28.05.2017 Арсенал-2 Тула 1:3 Чертаново ВДЗЦ
- 21.05.2017 Чертаново 1:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 17.05.2017 Чертаново 2:2 Рязань ВДЗЦ
- 13.05.2017 Витязь Подольск 3:3 Чертаново ВДЗЦ
- 08.05.2017 Чертаново 3:0 Орёл ВДЗЦ
- 07.05.2017 Металлург Липецк 0:1 Чертаново ВДЗЦ
- 30.04.2017 Чертаново 2:2 Динамо Брянск ВДЗЦ
- 16.04.2017 Авангард Курск 2:0 Чертаново ВДЗЦ
- 09.04.2017 Чертаново 0:0 Сатурн ВДЗЦ
- 03.04.2017 Энергомаш 0:1 Чертаново ВДЗЦ
- 24.02.2017 Чертаново 0:1 Факел КФПО
- 20.02.2017 Чертаново 1:0 Енисей КФ
- 17.02.2017 Чертаново 2:1 Кубань КФ
- 14.02.2017 Чертаново 1:0 Тамбов КФ
- 11.02.2017 Шинник 1:0 Чертаново КФ
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Чертаново: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 21.05.2017 Чертаново 1:0 Торпедо Москва Второй дивизион. Зона Центр
- 20.07.2016 Торпедо Москва 2:1 Чертаново Второй дивизион. Зона Центр
- 02.11.2015 Чертаново 1:1 Торпедо Москва Второй дивизион. Зона Центр
- 11.08.2015 Торпедо Москва 0:1 Чертаново Второй дивизион. Зона Центр
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 5 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Торпедо Москва - Чертаново, который состоится 07.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Торпедо Москва - Чертаново, который состоится 07.08.2017.
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