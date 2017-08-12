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Стадион:
Селтик
 
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Астана
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Селтик - Астана, который состоится 16.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Селтик - Астана
Селтик
86.2% (100)
Ничья:
6.9% (8)
Астана
6.9% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Селтик:
42.2% (49)
Селтик:
15.5% (18)
Селтик:
12.1% (14)
Селтик:
5.2% (6)
Ничья:
4.3% (5)
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