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Янг Бойз (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 12.08.2017 Брайтенрайн 0:3 Янг Бойз К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 30.06.2017 Янг Бойз 3:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 23.06.2017 Янг Бойз 0:1 Кринс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 1:0 Янг Бойз ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 17.05.2017 Вадуц 1:0 Янг Бойз С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Тосно 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.07.2017 АЕК 0:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 21.07.2017 ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 15.07.2017 Анжи 1:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 01.07.2017 ЦСКА Москва 3:0 Партизан ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 ЦСКА Москва 0:0 Ростов ПЛ
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - ЦСКА Москва, который состоится 15.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - ЦСКА Москва, который состоится 15.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Янг Бойз - ЦСКА Москва
Янг Бойз
27.5% (28)
Ничья:
44.1% (45)
ЦСКА Москва
28.4% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.2% (40)
2:1 Янг Бойз:
12.7% (13)
1:2 ЦСКА Москва:
9.8% (10)
1:0 Янг Бойз:
8.8% (9)
0:1 ЦСКА Москва:
7.8% (8)
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