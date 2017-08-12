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Стадион:
Янг Бойз
 
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ЦСКА Москва
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Прогнозы на матч Янг Бойз - ЦСКА Москва
Янг Бойз
27.5% (28)
Ничья:
44.1% (45)
ЦСКА Москва
28.4% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.2% (40)
Янг Бойз:
12.7% (13)
ЦСКА Москва:
9.8% (10)
Янг Бойз:
8.8% (9)
ЦСКА Москва:
7.8% (8)
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