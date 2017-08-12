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Стадион: Basaksehir Fatih Terim Stadyumu
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Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 11.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 18.07.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Ашдод ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
- 12.07.2017 Триглав 1:4 Истанбул Башакшехир ТМК
- 03.06.2017 Кайсериспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 31.05.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор К
- 27.05.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аданаспор С
- 21.05.2017 Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.05.2017 Фенербахче 2:2 Истанбул Башакшехир К
- 13.05.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги С
- 05.05.2017 Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 30.04.2017 Истанбул Башакшехир 3:1 Бешикташ С
- 26.04.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Фенербахче К
- 22.04.2017 Ризеспор 3:3 Истанбул Башакшехир С
- 10.04.2017 Истанбул Башакшехир 4:0 Галатасарай С
- 04.04.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Истанбул Башакшехир К
- 01.04.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.03.2017 Истанбул Башакшехир 3:3 Карабюкспор С
Севилья (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 РБ Лейпциг 0:1 Севилья КЭ
- 22.07.2017 Касима Антлерс 2:0 Севилья ТМК
- 17.07.2017 Серезо Осака 1:3 Севилья ТМК
- 20.05.2017 Севилья 5:0 Осасуна П
- 14.05.2017 Реал Мадрид 4:1 Севилья П
- 05.05.2017 Севилья 1:1 Реал Сосьедад П
- 01.05.2017 Малага 4:2 Севилья П
- 27.04.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 21.04.2017 Севилья 2:0 Гранада П
- 16.04.2017 Валенсия 0:0 Севилья П
- 08.04.2017 Севилья 4:2 Депортиво П
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Севилья 0:0 Спортинг Хихон П
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья П
- 14.03.2017 Лестер 2:0 Севилья ЛЧ
- 11.03.2017 Севилья 1:1 Леганес П
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Истанбул Башакшехир - Севилья, который состоится 16.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Истанбул Башакшехир - Севилья, который состоится 16.08.2017.
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Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - Севилья
Истанбул Башакшехир
13.8% (15)
Ничья:
12.8% (14)
Севилья
73.4% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
38.5% (42)
0:2 Севилья:
13.8% (15)
1:1 Ничья:
11% (12)
0:1 Севилья:
8.3% (9)
1:0 Истанбул Башакшехир:
7.3% (8)
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