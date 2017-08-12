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Стадион:
Истанбул Башакшехир
 
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Севилья
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Истанбул Башакшехир - Севилья, который состоится 16.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - Севилья
Истанбул Башакшехир
13.8% (15)
Ничья:
12.8% (14)
Севилья
73.4% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
38.5% (42)
Севилья:
13.8% (15)
Ничья:
11% (12)
Севилья:
8.3% (9)
Истанбул Башакшехир:
7.3% (8)
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