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Стадион: Райн-Неккар-Арена
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Хоффенхайм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 12.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 0:1 Хоффенхайм КГ
- 06.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Болонья ТМК
- 05.08.2017 Хоффенхайм 3:0 Болонья ТМК
- 29.07.2017 Дерби 1:2 Хоффенхайм ТМК
- 22.07.2017 Хоффенхайм 2:3 Дженоа ТМК
- 15.07.2017 Боруссия М 0:0 Хоффенхайм КТЛ
- 15.07.2017 Бавария 1:0 Хоффенхайм КТЛ
- 08.07.2017 Хоффенхайм 4:2 Стандард ТМК
- 20.05.2017 Хоффенхайм 0:0 Аугсбург Б
- 13.05.2017 Вердер 3:5 Хоффенхайм Б
- 06.05.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 30.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 21.04.2017 Кёльн 1:1 Хоффенхайм Б
- 15.04.2017 Хоффенхайм 5:3 Боруссия М Б
- 08.04.2017 Гамбург 2:1 Хоффенхайм Б
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 31.03.2017 Герта 1:3 Хоффенхайм Б
- 18.03.2017 Хоффенхайм 1:0 Байер Л Б
- 11.03.2017 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 29.07.2017 Герта 0:3 Ливерпуль ТМК
- 22.07.2017 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 19.07.2017 Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.07.2017 Уиган 1:1 Ливерпуль ТМК
- 12.07.2017 Транмер 0:4 Ливерпуль ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 21.05.2017 Ливерпуль 3:0 Мидлсбро ПЛ
- 14.05.2017 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 01.05.2017 Уотфорд 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 23.04.2017 Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.04.2017 Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 08.04.2017 Сток Сити 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 05.04.2017 Ливерпуль 2:2 Борнмут ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль ПЛ
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хоффенхайм - Ливерпуль, который состоится 15.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хоффенхайм - Ливерпуль, который состоится 15.08.2017.
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Ливерпуль
Хоффенхайм
10.9% (11)
Ничья:
25.7% (26)
Ливерпуль
63.4% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
35.6% (36)
1:1 Ничья:
21.8% (22)
0:1 Ливерпуль:
7.9% (8)
2:1 Хоффенхайм:
6.9% (7)
0:2 Ливерпуль:
5.9% (6)
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