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Стадион:
Хоффенхайм
 
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Ливерпуль
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хоффенхайм - Ливерпуль, который состоится 15.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Ливерпуль
Хоффенхайм
10.9% (11)
Ничья:
25.7% (26)
Ливерпуль
63.4% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
35.6% (36)
Ничья:
21.8% (22)
Ливерпуль:
7.9% (8)
Хоффенхайм:
6.9% (7)
Ливерпуль:
5.9% (6)
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