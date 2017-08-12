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Стадион:
Наполи
 
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Ницца
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Ницца, который состоится 16.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Ницца
Наполи
85% (91)
Ничья:
7.5% (8)
Ницца
7.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
38.3% (41)
Наполи:
21.5% (23)
Наполи:
12.1% (13)
Наполи:
4.7% (5)
Ницца:
4.7% (5)
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