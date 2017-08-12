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Домжале (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.08.2017 Марибор 0:0 Домжале ПЛ
- 06.08.2017 Домжале 1:1 Горица ПЛ
- 03.08.2017 Домжале 2:0 Фрайбург ЛЕ
- 30.07.2017 Анкаран 1:3 Домжале ПЛ
- 27.07.2017 Фрайбург 1:0 Домжале ЛЕ
- 23.07.2017 Домжале 4:0 Целе ПЛ
- 20.07.2017 Домжале 3:2 Валюр ЛЕ
- 16.07.2017 Рудар Веленье 2:1 Домжале ПЛ
- 13.07.2017 Валюр 1:2 Домжале ЛЕ
- 06.07.2017 Флора 2:3 Домжале ЛЕ
- 29.06.2017 Домжале 2:0 Флора ЛЕ
- 31.05.2017 Домжале 1:0 Олимпия Любляна К
- 27.05.2017 Домжале 1:4 Целе ПЛ
- 21.05.2017 Алюминий 0:0 Домжале ПЛ
- 17.05.2017 Домжале 1:1 Горица ПЛ
- 13.05.2017 Олимпия Любляна 3:1 Домжале ПЛ
- 06.05.2017 Копер 3:0 Домжале ПЛ
- 28.04.2017 Домжале 3:0 Рудар Веленье ПЛ
- 22.04.2017 Марибор 1:0 Домжале ПЛ
- 17.04.2017 Домжале 5:3 Кршко ПЛ
Марсель (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Марсель ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
- 15.07.2017 Марсель 1:0 Фенербахче ТМК
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Марсель 2:0 Этуаль дю Сахель ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 20.05.2017 Марсель 1:0 Бастия Л1
- 14.05.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 07.05.2017 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 30.04.2017 Кан 1:5 Марсель Л1
- 21.04.2017 Нанси 0:0 Марсель Л1
- 16.04.2017 Марсель 4:0 Сент-Этьен Л1
- 09.04.2017 Тулуза 0:0 Марсель Л1
- 01.04.2017 Марсель 1:1 Дижон Л1
- 17.03.2017 Лилль 0:0 Марсель Л1
- 10.03.2017 Марсель 3:0 Анже Л1
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 30 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Домжале - Марсель, который состоится 17.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Домжале - Марсель, который состоится 17.08.2017.
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Прогнозы на матч Домжале - Марсель
Домжале
6.2% (5)
Ничья:
6.2% (5)
Марсель
87.7% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Марсель:
30.9% (25)
1:2 Марсель:
21% (17)
0:1 Марсель:
19.8% (16)
1:3 Марсель:
6.2% (5)
0:0 Ничья:
3.7% (3)
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