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Стадион: Гудисон Парк
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 12.08.2017 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Твенте 0:3 Эвертон ТМК
- 13.07.2017 Гор Махия 1:2 Эвертон ТМК
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон ПЛ
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 06.05.2017 Суонси 1:0 Эвертон ПЛ
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси ПЛ
- 22.04.2017 Вест Хэм 0:0 Эвертон ПЛ
- 15.04.2017 Эвертон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Эвертон 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 25.02.2017 Эвертон 2:0 Сандерленд ПЛ
Хайдук (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 11.08.2017 Хайдук 1:0 Славен ПД
- 06.08.2017 Динамо Загреб 3:1 Хайдук ПД
- 03.08.2017 Хайдук 2:0 Брондбю ЛЕ
- 30.07.2017 Цибалья 1:2 Хайдук ПД
- 27.07.2017 Брондбю 0:0 Хайдук ЛЕ
- 23.07.2017 Интер Запрешич 2:2 Хайдук ПД
- 20.07.2017 Левски София 1:2 Хайдук ЛЕ
- 16.07.2017 Локомотив Загреб 1:3 Хайдук ПД
- 13.07.2017 Хайдук 1:0 Левски София ЛЕ
- 26.05.2017 Славен 1:2 Хайдук ПД
- 20.05.2017 Хайдук 6:0 Интер Запрешич ПД
- 16.05.2017 Хайдук 1:1 Локомотив Загреб ПД
- 13.05.2017 Риека 2:0 Хайдук ПД
- 06.05.2017 Хайдук 5:1 Осиек ПД
- 30.04.2017 Истра Пула 0:2 Хайдук ПД
- 26.04.2017 Хайдук 5:2 Сплит ПД
- 22.04.2017 Динамо Загреб 0:2 Хайдук ПД
- 14.04.2017 Хайдук 3:0 Цибалья ПД
- 08.04.2017 Хайдук 1:1 Славен ПД
- 31.03.2017 Интер Запрешич 1:3 Хайдук ПД
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 50 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Хайдук, который состоится 17.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Хайдук, который состоится 17.08.2017.
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Прогнозы на матч Эвертон - Хайдук
Эвертон
93.6% (103)
Ничья:
2.7% (3)
Хайдук
3.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Эвертон:
33.6% (37)
1:0 Эвертон:
20.9% (23)
2:1 Эвертон:
19.1% (21)
3:1 Эвертон:
8.2% (9)
3:0 Эвертон:
3.6% (4)
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