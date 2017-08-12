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Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Александрия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча БАТЭ - Александрия, который состоится 17.08.2017.
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:
Прогнозы на матч БАТЭ - Александрия
БАТЭ
89.6% (103)
Ничья:
7% (8)
Александрия
3.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

БАТЭ:
28.7% (33)
БАТЭ:
26.1% (30)
БАТЭ:
25.2% (29)
Ничья:
3.5% (4)
Ничья:
2.6% (3)
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