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Стадион:
Легия
 
Позже
Шериф
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 30 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Легия - Шериф, который состоится 17.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Легия - Шериф
Легия
86.4% (95)
Ничья:
9.1% (10)
Шериф
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Легия:
37.3% (41)
Легия:
20.9% (23)
Легия:
18.2% (20)
Ничья:
5.5% (6)
Легия:
3.6% (4)
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