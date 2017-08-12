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Стадион:
Утрехт
 
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Зенит
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Утрехт - Зенит, который состоится 16.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Утрехт - Зенит
Утрехт
14.3% (15)
Ничья:
24.8% (26)
Зенит
61% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
27.6% (29)
Ничья:
21.9% (23)
Зенит:
12.4% (13)
Утрехт:
9.5% (10)
Зенит:
9.5% (10)
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