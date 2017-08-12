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Стадион: Душ Баррейруш
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Маритиму (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.08.2017 Белененсеш 1:0 Маритиму ПЛ
- 08.08.2017 Маритиму 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.08.2017 Маритиму 2:0 Ботев Пловдив ЛЕ
- 27.07.2017 Ботев Пловдив 0:0 Маритиму ЛЕ
- 22.07.2017 Маритиму 1:1 Лас-Пальмас ТМК
- 19.07.2017 Шавиш 1:0 Маритиму ТМК
- 18.07.2017 Маритиму 1:0 Арока ТМК
- 15.07.2017 Маритиму 2:0 Жил Висенте ТМК
- 14.07.2017 Маритиму 1:2 Брага ТМК
- 12.07.2017 Маритиму 4:1 Портимоненсе ТМК
- 20.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 14.05.2017 Маритиму 1:1 Эшторил ПЛ
- 06.05.2017 Маритиму 1:1 Порту ПЛ
- 30.04.2017 Фейренсе 2:1 Маритиму ПЛ
- 22.04.2017 Маритиму 3:0 Белененсеш ПЛ
- 14.04.2017 Бенфика 3:0 Маритиму ПЛ
- 10.04.2017 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 02.04.2017 Брага 3:3 Маритиму ПЛ
- 19.03.2017 Маритиму 3:1 Арока ПЛ
- 12.03.2017 Боавишта 3:0 Маритиму ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Шахтёр Дн 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 17.05.2017 Шахтёр Дн 1:0 Динамо Киев К
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.05.2017 Динамо Киев 6:0 Александрия ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 26.04.2017 Николаев 0:4 Динамо Киев К
- 21.04.2017 Динамо Киев 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 05.04.2017 Нефтяник-Укрнефть 0:1 Динамо Киев К
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Маритиму - Динамо Киев, который состоится 17.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Маритиму - Динамо Киев, который состоится 17.08.2017.
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Прогнозы на матч Маритиму - Динамо Киев
Маритиму
16.7% (18)
Ничья:
33.3% (36)
Динамо Киев
50% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.5% (34)
1:2 Динамо Киев:
22.2% (24)
0:1 Динамо Киев:
13% (14)
2:1 Маритиму:
6.5% (7)
0:2 Динамо Киев:
6.5% (7)
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