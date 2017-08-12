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Стадион:
Маритиму
 
Позже
Динамо Киев
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Маритиму - Динамо Киев, который состоится 17.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Маритиму - Динамо Киев
Маритиму
16.7% (18)
Ничья:
33.3% (36)
Динамо Киев
50% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.5% (34)
Динамо Киев:
22.2% (24)
Динамо Киев:
13% (14)
Маритиму:
6.5% (7)
Динамо Киев:
6.5% (7)
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