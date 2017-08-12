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Стадион:
Милан
 
Позже
Шкендия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Шкендия, который состоится 17.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Шкендия
Милан
94.4% (102)
Ничья:
1.9% (2)
Шкендия
3.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
34.3% (37)
Милан:
34.3% (37)
Милан:
5.6% (6)
Милан:
5.6% (6)
Милан:
3.7% (4)
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