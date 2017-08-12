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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан СA
- 21.05.2017 Милан 3:0 Болонья СA
- 13.05.2017 Аталанта 1:1 Милан СA
- 07.05.2017 Милан 1:4 Рома СA
- 30.04.2017 Кротоне 1:1 Милан СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Интер Милан 2:2 Милан СA
- 09.04.2017 Милан 4:0 Палермо СA
- 02.04.2017 Пескара 1:1 Милан СA
- 18.03.2017 Милан 1:0 Дженоа СA
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан СA
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево СA
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан СA
- 19.02.2017 Милан 2:1 Фиорентина СA
Шкендия (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 12.08.2017 Шкендия 2:0 Вардар ПЛ
- 03.08.2017 Шкендия 3:0 Тракай ЛЕ
- 27.07.2017 Тракай 2:1 Шкендия ЛЕ
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 Дачия 0:4 Шкендия ЛЕ
- 29.06.2017 Шкендия 3:0 Дачия ЛЕ
- 31.05.2017 Шкендия 3:1 Пелистер ПЛ
- 28.05.2017 Ренова 4:4 Шкендия ПЛ
- 21.05.2017 Шкендия 2:2 Работнички ПЛ
- 17.05.2017 Шкендия 0:0 Пелистер К
- 14.05.2017 Македония Гёрче Петров 2:3 Шкендия ПЛ
- 07.05.2017 Шкендия 3:0 Брегалница ПЛ
- 03.05.2017 Победа Юниор 1:0 Шкендия ПЛ
- 30.04.2017 Шкупи 1:1 Шкендия ПЛ
- 26.04.2017 Шкендия 3:1 Вардар ПЛ
- 23.04.2017 Силекс 1:1 Шкендия ПЛ
- 15.04.2017 Пелистер 0:1 Шкендия ПЛ
- 09.04.2017 Шкендия 1:1 Ренова ПЛ
- 05.04.2017 Работнички 1:0 Шкендия ПЛ
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Шкендия, который состоится 17.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Шкендия, который состоится 17.08.2017.
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Прогнозы на матч Милан - Шкендия
Милан
94.4% (102)
Ничья:
1.9% (2)
Шкендия
3.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
34.3% (37)
3:0 Милан:
34.3% (37)
1:0 Милан:
5.6% (6)
3:1 Милан:
5.6% (6)
4:0 Милан:
3.7% (4)
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