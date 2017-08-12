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Стадион:
Краснодар
 
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Црвена Звезда
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Црвена Звезда, который состоится 17.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Црвена Звезда
Краснодар
87.6% (99)
Ничья:
7.1% (8)
Црвена Звезда
5.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
36.3% (41)
Краснодар:
20.4% (23)
Краснодар:
19.5% (22)
Краснодар:
5.3% (6)
Ничья:
4.4% (5)
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