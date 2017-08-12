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Стадион: Краснодар
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Краснодар (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 13.08.2017 Краснодар 1:1 Амкар ПЛ
- 10.08.2017 Ахмат 2:3 Краснодар ПЛ
- 06.08.2017 Краснодар 1:1 Урал ПЛ
- 03.08.2017 Люнгбю 1:3 Краснодар ЛЕ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2017 Краснодар 1:1 Славия Прага ТМК
- 06.07.2017 Краснодар 2:0 Марибор ТМК
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 24.06.2017 Краснодар 4:0 СКА Ростов-на-Дону ТМК
- 21.06.2017 Краснодар 5:1 Черноморец Нв ТМК
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 07.05.2017 Оренбург 1:0 Краснодар ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
Црвена Звезда (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 13.08.2017 Црвена Звезда 3:1 Бака Бака Паланка С
- 10.08.2017 Радник Сурдулица 0:5 Црвена Звезда С
- 06.08.2017 Црвена Звезда 3:0 Чукарички С
- 03.08.2017 Спарта Прага 0:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 30.07.2017 Рад Белград 0:2 Црвена Звезда С
- 27.07.2017 Црвена Звезда 2:0 Спарта Прага ЛЕ
- 23.07.2017 Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш С
- 20.07.2017 Црвена Звезда 2:0 Иртыш Павлодар ЛЕ
- 13.07.2017 Иртыш Павлодар 1:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 06.07.2017 Флориана 3:3 Црвена Звезда ЛЕ
- 29.06.2017 Црвена Звезда 3:0 Флориана ЛЕ
- 27.05.2017 Партизан 1:0 Црвена Звезда К
- 21.05.2017 Црвена Звезда 4:0 Раднички Ниш СГА
- 17.05.2017 Явор Иваньица 0:3 Црвена Звезда СГА
- 13.05.2017 Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани СГА
- 09.05.2017 Црвена Звезда 1:2 Чукарички К
- 06.05.2017 Вождовац 3:2 Црвена Звезда СГА
- 30.04.2017 Црвена Звезда 2:0 Войводина СГА
- 26.04.2017 Чукарички 1:4 Црвена Звезда К
- 22.04.2017 Напредак 1:2 Црвена Звезда СГА
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 45 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Црвена Звезда, который состоится 17.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Црвена Звезда, который состоится 17.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Краснодар - Црвена Звезда
Краснодар
87.6% (99)
Ничья:
7.1% (8)
Црвена Звезда
5.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
36.3% (41)
1:0 Краснодар:
20.4% (23)
2:0 Краснодар:
19.5% (22)
3:1 Краснодар:
5.3% (6)
1:1 Ничья:
4.4% (5)
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