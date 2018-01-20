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Сампдория
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Рома

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 10 минут, которая состоится 24.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Сампдория - Рома
Сампдория
6.6% (14)
Ничья:
21.6% (46)
Рома
71.8% (153)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
42.3% (90)
Ничья:
14.1% (30)
Рома:
11.3% (24)
Сампдория:
5.2% (11)
Рома:
4.7% (10)
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