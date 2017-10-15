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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
2:3
Конец матча
Салернитана
0'
18' Желтая карточка
Оджер Мозес
35' Желтая карточка
Молина Сальваторе
1:0
48' Гол
Крешич Антон
2:0
59' Гол
Лавероне Лоренцо
2:1
72' Гол
Родригес Алехандро
81' Желтая карточка
Минала Джозеф
2:2
85' Гол
Спрокати Маттиа
2:3
90' Гол
Минала Джозеф
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Минала Джозеф.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Спрокати Маттиа.
84'
Авеллино производит замену. Лавероне Лоренцо уходит, и Лашик Ричард заменяет его
Желтая карточка
81'
Минала Джозеф получает желтую карточку.
80'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Бидуи Софьян заменяет его

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Алехандро.
72'
Салернитана производит замену. Кийине Софиан уходит, и Бокалон Риккардо заменяет его
65'
Авеллино производит замену. Молина Сальваторе уходит, и Пагера Фабрицио заменяет его
64'
Салернитана производит замену. Оджер Мозес уходит, и Matteo Ricci заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лавероне Лоренцо.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лавероне Лоренцо.
58'
Салернитана производит замену. Emanuele Cicerelli уходит, и Розина Алессандро заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Алехандро.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крешич Антон.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Молина Сальваторе получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Оджер Мозес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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