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Стадион: Партенио
2:3
Конец матча
18' Желтая карточкаОджер Мозес
35' Желтая карточкаМолина Сальваторе
1:0
48' ГолКрешич Антон
2:0
59' ГолЛавероне Лоренцо
2:1
72' ГолРодригес Алехандро
81' Желтая карточкаМинала Джозеф
2:2
85' ГолСпрокати Маттиа
2:3
90' ГолМинала Джозеф
|
18'
48'
1:0
59'
2:0
72'
2:1
81'
85'
2:2
90'
2:3
Состав команд
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 25 Суагер Эмануэле Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 18 Лашик Ричард Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 12 Rino Iuliano
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Салернитана 3-4-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 31 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 19 Гатто Леонардо Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 10 Розина Алессандро Полузащитник
- 15 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 11 Алекс Энрике II Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- 27 Matteo Ricci II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Авеллино 1:0 Матера КИ
- 18.05.2017 Авеллино 2:1 Латина СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 01.05.2017 Беневенто 2:1 Авеллино СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 17.04.2017 Пиза 0:1 Авеллино СB
- 08.04.2017 Авеллино 1:0 Карпи СB
- 03.04.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 31.03.2017 Авеллино 1:0 СПАЛ 2013 СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Салернитана 2:1 Алессандрия КИ
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Карпи 2:0 Салернитана СB
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
- 22.04.2017 Про Верчелли 0:0 Салернитана СB
- 17.04.2017 Салернитана 2:1 Латина СB
- 08.04.2017 Тернана 1:0 Салернитана СB
- 04.04.2017 Салернитана 0:0 Читтаделла СB
- 01.04.2017 Пиза 0:1 Салернитана СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Салернитана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|2.
|Палермо
|9
|3
|6
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Эмполи
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|4.
|Карпи
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|5.
|Венеция
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Бари
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|7.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|8.
|Перуджа
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|9.
|Авеллино
|9
|4
|1
|4
|18 - 17
|13
|10.
|Новара
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|11.
|Кремонезе
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|12.
|Пескара
|9
|3
|4
|2
|17 - 14
|13
|13.
|Виртус Энтелла
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|14.
|Салернитана
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|15.
|Парма
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|17.
|Тернана
|9
|2
|4
|3
|16 - 19
|10
|18.
|Брешия
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|19.
|Фоджа
|9
|2
|4
|3
|14 - 21
|10
|20.
|Про Верчелли
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|21.
|Асколи
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|22.
|Чезена
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Минала Джозеф.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Спрокати Маттиа.
84'
Авеллино производит замену. Лавероне Лоренцо уходит, и Лашик Ричард заменяет его
81'
Минала Джозеф получает желтую карточку.
80'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Бидуи Софьян заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Алехандро.
72'
Салернитана производит замену. Кийине Софиан уходит, и Бокалон Риккардо заменяет его
65'
Авеллино производит замену. Молина Сальваторе уходит, и Пагера Фабрицио заменяет его
64'
Салернитана производит замену. Оджер Мозес уходит, и Matteo Ricci заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лавероне Лоренцо.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лавероне Лоренцо.
58'
Салернитана производит замену. Emanuele Cicerelli уходит, и Розина Алессандро заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Алехандро.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крешич Антон.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Молина Сальваторе получает желтую карточку.
18'
Оджер Мозес получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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