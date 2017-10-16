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Стадион:
Виртус Энтелла
2:3
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
2' Гол
Шимич Лоренцо
0:2
9' Гол
Доннарумма Альфредо
27' Желтая карточка
Michele Castagnetti
29' Желтая карточка
Эрамо Мирко
1:2
58' Гол
Andrea La Mantia
2:2
62' Гол
Де Лука Джузеппе
69' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
72' Желтая карточка
Зайц Миха
2:3
86' Гол
Паскуаль Мануэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паскуаль Мануэль.
85'
Эмполи производит замену. Giovanni Di Lorenzo уходит, и Пью Алессандро заменяет его
78'
Виртус Энтелла производит замену. Де Лука Джузеппе уходит, и Симоне Палермо заменяет его
Желтая карточка
72'
Зайц Миха получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.

68'
Эмполи производит замену. Лолло Лоренцо уходит, и Беннасер Исмаэль заменяет его
68'
Эмполи производит замену. Нинкович Никола уходит, и Зайц Миха заменяет его
62'
Виртус Энтелла производит замену. Чеккарелли Лука II уходит, и Бенедетти Симоне заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Лука Джузеппе.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea La Mantia.
54'
Виртус Энтелла производит замену. Эрамо Мирко уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
29'
Эрамо Мирко получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доннарумма Альфредо.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шимич Лоренцо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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