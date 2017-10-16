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Стадион: Комунале ди Кьявари
2:3
Конец матча
0:1
2' ГолШимич Лоренцо
0:2
9' ГолДоннарумма Альфредо
27' Желтая карточкаMichele Castagnetti
29' Желтая карточкаЭрамо Мирко
1:2
58' ГолAndrea La Mantia
2:2
62' ГолДе Лука Джузеппе
69' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
72' Желтая карточкаЗайц Миха
2:3
86' ГолПаскуаль Мануэль
|
2'
0:1
9'
0:2
29'
58'
1:2
62'
2:2
69'
72'
86'
2:3
Состав команд
14
Эрамо
Мирко
23
Крими
Марко
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 25 Dany Mota Нападающий
- 9 Луппи Давиде Нападающий
- 1 Andrea Paroni
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Эмполи 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 28 Giovanni Di Lorenzo Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 23 Паскуаль Мануэль Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 15 Hamed Traore
- 25 Davide Zappella
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Фоджа 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.08.2017 Виртус Энтелла 1:5 Перуджа СB
- 06.08.2017 Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе КИ
- 18.05.2017 Виртус Энтелла 4:1 Читтаделла СB
- 13.05.2017 Новара 2:0 Виртус Энтелла СB
- 06.05.2017 Виртус Энтелла 1:2 Верона СB
- 29.04.2017 Трапани 2:0 Виртус Энтелла СB
- 25.04.2017 Виртус Энтелла 0:1 Латина СB
- 22.04.2017 Специя 2:0 Виртус Энтелла СB
- 17.04.2017 Виртус Энтелла 1:1 Тернана СB
- 08.04.2017 Про Верчелли 1:0 Виртус Энтелла СB
- 04.04.2017 Виртус Энтелла 2:1 Асколи СB
- 01.04.2017 Брешия 2:2 Виртус Энтелла СB
- 26.03.2017 Виртус Энтелла 2:1 Чезена СB
Эмполи (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Фиорентина 1:2 Эмполи СA
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара СA
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи СA
- 19.03.2017 Эмполи 2:3 Наполи СA
- 12.03.2017 Кьево 4:0 Эмполи СA
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|2.
|Фрозиноне
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|3.
|Палермо
|9
|3
|6
|0
|10 - 6
|15
|4.
|Карпи
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|5.
|Венеция
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Бари
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|7.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|8.
|Перуджа
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|9.
|Авеллино
|9
|4
|1
|4
|18 - 17
|13
|10.
|Новара
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|11.
|Кремонезе
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|12.
|Пескара
|9
|3
|4
|2
|17 - 14
|13
|13.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|14.
|Салернитана
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|15.
|Парма
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|17.
|Тернана
|9
|2
|4
|3
|16 - 19
|10
|18.
|Брешия
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|19.
|Фоджа
|9
|2
|4
|3
|14 - 21
|10
|20.
|Про Верчелли
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|21.
|Асколи
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|22.
|Чезена
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паскуаль Мануэль.
85'
Эмполи производит замену. Giovanni Di Lorenzo уходит, и Пью Алессандро заменяет его
78'
Виртус Энтелла производит замену. Де Лука Джузеппе уходит, и Симоне Палермо заменяет его
72'
Зайц Миха получает желтую карточку.
69'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.
68'
Эмполи производит замену. Лолло Лоренцо уходит, и Беннасер Исмаэль заменяет его
68'
Эмполи производит замену. Нинкович Никола уходит, и Зайц Миха заменяет его
62'
Виртус Энтелла производит замену. Чеккарелли Лука II уходит, и Бенедетти Симоне заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Лука Джузеппе.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea La Mantia.
54'
Виртус Энтелла производит замену. Эрамо Мирко уходит, и Луппи Давиде заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Эрамо Мирко получает желтую карточку.
27'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доннарумма Альфредо.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шимич Лоренцо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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