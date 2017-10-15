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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 14218
Кальяри
2:3
Конец матча
Дженоа
0'
0:1
8' Гол
Галабинов Андрей
20' Желтая карточка
Барелла Николо
33' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
0:2
35' Гол
Адель Таарабт
1:2
48' Гол
Паволетти Леонардо
1:3
75' Гол
Ригони Лука
2:3
79' Пенальти
Педру Жоау III
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14218 болельщиков
Фол, нарушение
94'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
94'
Удар от ворот произведет Дженоа
94'
Паволетти Леонардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес

94'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес
93'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Омеонга Стефан, и мяч снова в игре
93'
Риччи Федерико из команды Дженоа делает пас партнеру.
93'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает пас партнеру.
93'
Удар от ворот произведет Кальяри
92'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Фариас Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
91'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Бертолаччи Андреа уходит с поля и его заменяет Petar Brlek
90'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Удар от ворот произведет Кальяри
89'
Риччи Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Галабинов Андрей, и мяч снова в игре
89'
ШТАНГА! Лашальт Диего попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
89'
Лашальт Диего на финте ушёл от оппонента.
88'
Удар от ворот произведет Дженоа
85'
Удар от ворот произведет Дженоа
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Ригони Лука получил травму и заменен. Омеонга Стефан выходит на поле.
84'
Пизакане Фабио из команды Кальяри наносит очень неточный удар.
Угловой
84'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
84'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Удар от ворот произведет Кальяри
83'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Риччи Федерико из команды Дженоа делает навес
82'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Удар от ворот произведет Кальяри
81'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
80'
Фариас Диего атакует сзади соперника. Риччи Федерико пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
79'
Г О О О О О Л - Педру Жоау III из команды Кальяри забивает пенальти
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! Велозу Мигель сыграл рукой в своей штрафной площади.
Угловой
77'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
76'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Сау Марко
75'
Велозу Мигель сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ригони Лука из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
75'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Тактическая замена. Адель Таарабт уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
75'
Падоин Симоне выбил мяч на угловой.
74'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
73'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Педру Жоау III пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
72'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
72'
Фараго Паоло из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
71'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
71'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
70'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
69'
Адель Таарабт из команды Дженоа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
69'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает пас партнеру.
68'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает пас партнеру.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Адель Таарабт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Падоин Симоне из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Краньо Алессио получил травму и заменен. Рафаэл Биттенкур выходит на поле.
Фол, нарушение
63'
Галабинов Андрей из команды Дженоа. Это Пизакане Фабио заработал фол.
63'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает навес
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Галабинов Андрей, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
62'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает подножку. Жуканович Эрвин заработал фол.
61'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
60'
Ригони Лука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Краньо Алессио вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает навес
59'
Удар от ворот произведет Дженоа
Фол, нарушение
58'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
57'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Бертолаччи Андреа.
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Педру Жоау III и мяч снова в игре
55'
Удар от ворот произведет Дженоа
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Паволетти Леонардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
50'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Адель Таарабт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
49'
Ригони Лука из команды Дженоа делает неудачный навес.
48'
Фараго Паоло сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Паволетти Леонардо из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
48'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фараго Паоло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Жуканович Эрвин блокирует соперника. Фараго Паоло заработал своей команде штрафной.
46'
Тактическая замена. Ван дер Виль Грегори уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Адель Таарабт из команды Дженоа наносит очень неточный удар.
47'
Рози Алеандро нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
46'
Ионице Артур из команды Кальяри делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
43'
Галабинов Андрей наказан за толчок Барелла Николо
42'
Удар от ворот произведет Дженоа
42'
Чигарини Лука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
После дальнего удара, который нанес Ригони Лука мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Краньо Алессио вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает навес
39'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
39'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
39'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
38'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
38'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Ригони Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Адель Таарабт отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
35'
Адель Таарабт из команды Дженоа играет в стеночку. Ригони Лука был стеночкой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает пас партнеру.
35'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает навес
35'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает навес
35'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Паволетти Леонардо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
33'
Иццо Армандо атакует сзади соперника. Паволетти Леонардо пострадал.
33'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
33'
После удара головой, который сделал Рози Алеандро мяч выносится вратарем на угловой
32'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Фариас Диего из команды Кальяри. Это Иццо Армандо заработал фол.
31'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает навес
Угловой
31'
Велозу Мигель из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
31'
Романья Филиппо выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Галабинов Андрей, и мяч снова в игре
29'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Ионице Артур из команды Кальяри делает неудачный навес.
Фол, нарушение
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Бертолаччи Андреа.
26'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
26'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
26'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
25'
Галабинов Андрей атакует сзади соперника. Романья Филиппо пострадал.
24'
Удар от ворот произведет Дженоа
24'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
23'
Барелла Николо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
22'
Краньо Алессио вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
22'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес
Травма, повреждение
21'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
20'
Барелла Николо получает желтую карточку.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
20'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Ригони Лука заработал фол.
19'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Галабинов Андрей из команды Дженоа. Это Чигарини Лука заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
17'
Удар от ворот произведет Кальяри
17'
Галабинов Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
16'
Рози Алеандро атакует сзади соперника. Педру Жоау III пострадал.
16'
Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
14'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес
14'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
13'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает навес
12'
Пизакане Фабио мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
12'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
12'
Жуканович Эрвин выбил мяч на угловой.
11'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
11'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
10'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Адель Таарабт сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Галабинов Андрей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Галабинов Андрей оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
8'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
7'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
6'
Ионице Артур наказан за толчок Бертолаччи Андреа
6'
Удар от ворот произведет Кальяри
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Угловой
5'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
5'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
4'
Романья Филиппо выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
4'
Педру Жоау III атакует сзади соперника. Россеттини Лука пострадал.
Офсайд
3'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
Фол, нарушение
2'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
Фол, нарушение
2'
Россеттини Лука атакует сзади соперника. Ионице Артур пострадал.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:3 Дженоа
Кальяри
67% (122)
Ничья:
24.2% (44)
Дженоа
8.8% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
36.3% (66)
Кальяри:
25.3% (46)
Ничья:
18.7% (34)
Дженоа:
5.5% (10)
Ничья:
2.7% (5)
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