Стадион: Sardegna Arena Зрители: 14218
0:1
8' ГолГалабинов Андрей
20' Желтая карточкаБарелла Николо
33' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
0:2
35' ГолАдель Таарабт
1:2
48' ГолПаволетти Леонардо
1:3
75' ГолРигони Лука
2:3
79' ПенальтиПедру Жоау III
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14218 болельщиков
94'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
94'
94'
Паволетти Леонардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
94'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес
93'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Омеонга Стефан, и мяч снова в игре
93'
Риччи Федерико из команды Дженоа делает пас партнеру.
93'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает пас партнеру.
93'
92'
92'
Фариас Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
91'
91'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Бертолаччи Андреа уходит с поля и его заменяет Petar Brlek
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
89'
Риччи Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
89'
ШТАНГА! Лашальт Диего попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
89'
Лашальт Диего на финте ушёл от оппонента.
88'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Ригони Лука получил травму и заменен. Омеонга Стефан выходит на поле.
84'
Пизакане Фабио из команды Кальяри наносит очень неточный удар.
84'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
84'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
Риччи Федерико из команды Дженоа делает навес
82'
81'
81'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Фариас Диего атакует сзади соперника. Риччи Федерико пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Г О О О О О Л - Педру Жоау III из команды Кальяри забивает пенальти
78'
ПЕНАЛЬТИ! Велозу Мигель сыграл рукой в своей штрафной площади.
77'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
76'
76'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Сау Марко
75'
Велозу Мигель сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ригони Лука из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Тактическая замена. Адель Таарабт уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
75'
Падоин Симоне выбил мяч на угловой.
74'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Педру Жоау III пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает навес
72'
72'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
72'
Фараго Паоло из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
71'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
69'
Адель Таарабт из команды Дженоа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
69'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает пас партнеру.
68'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает пас партнеру.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Адель Таарабт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Падоин Симоне из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Краньо Алессио получил травму и заменен. Рафаэл Биттенкур выходит на поле.
63'
Галабинов Андрей из команды Дженоа. Это Пизакане Фабио заработал фол.
63'
63'
63'
62'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
61'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает подножку. Жуканович Эрвин заработал фол.
61'
60'
60'
60'
Ригони Лука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
59'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает навес
59'
58'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
57'
55'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Бертолаччи Андреа.
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Педру Жоау III и мяч снова в игре
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Паволетти Леонардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
52'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
52'
51'
50'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Адель Таарабт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
49'
Ригони Лука из команды Дженоа делает неудачный навес.
48'
Фараго Паоло сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Паволетти Леонардо из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
48'
47'
47'
47'
Фараго Паоло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Жуканович Эрвин блокирует соперника. Фараго Паоло заработал своей команде штрафной.
46'
Тактическая замена. Ван дер Виль Грегори уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Адель Таарабт из команды Дженоа наносит очень неточный удар.
47'
Рози Алеандро нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
46'
Ионице Артур из команды Кальяри делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
44'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает неудачный навес.
43'
Галабинов Андрей наказан за толчок Барелла Николо
42'
42'
Чигарини Лука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
После дальнего удара, который нанес Ригони Лука мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
39'
39'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
39'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
39'
38'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
38'
35'
Ригони Лука сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Адель Таарабт отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
35'
Адель Таарабт из команды Дженоа играет в стеночку. Ригони Лука был стеночкой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает пас партнеру.
35'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает навес
35'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает навес
35'
34'
33'
Паволетти Леонардо получает желтую карточку за споры
33'
Иццо Армандо атакует сзади соперника. Паволетти Леонардо пострадал.
33'
33'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой слева.
33'
После удара головой, который сделал Рози Алеандро мяч выносится вратарем на угловой
32'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Фариас Диего из команды Кальяри. Это Иццо Армандо заработал фол.
31'
31'
31'
Велозу Мигель из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
31'
Романья Филиппо выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
29'
29'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Ионице Артур из команды Кальяри делает неудачный навес.
27'
Чигарини Лука из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Бертолаччи Андреа.
26'
26'
26'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
26'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Галабинов Андрей атакует сзади соперника. Романья Филиппо пострадал.
24'
24'
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
23'
Барелла Николо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
23'
23'
22'
22'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
22'
22'
22'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес
21'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Барелла Николо получает желтую карточку.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Ригони Лука заработал фол.
19'
19'
Галабинов Андрей из команды Дженоа. Это Чигарини Лука заработал фол.
18'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
17'
17'
Галабинов Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
16'
Рози Алеандро атакует сзади соперника. Педру Жоау III пострадал.
16'
Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
14'
14'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес
14'
14'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
13'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает навес
12'
Пизакане Фабио мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
12'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
12'
Жуканович Эрвин выбил мяч на угловой.
11'
11'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Адель Таарабт сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Галабинов Андрей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Галабинов Андрей оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
8'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
7'
7'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Ионице Артур наказан за толчок Бертолаччи Андреа
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
5'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
4'
Романья Филиппо выбил мяч на угловой.
4'
Педру Жоау III атакует сзади соперника. Россеттини Лука пострадал.
3'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
2'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
2'
Россеттини Лука атакует сзади соперника. Ионице Артур пострадал.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:3 Дженоа
Кальяри
67% (122)
Ничья:
24.2% (44)
Дженоа
8.8% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
36.3% (66)
2:1 Кальяри:
25.3% (46)
1:1 Ничья:
18.7% (34)
1:2 Дженоа:
5.5% (10)
2:2 Ничья:
2.7% (5)
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