Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 16282
27' Желтая карточкаБесса Даниэль
32' Желтая карточкаВенути Лоренцо
37' Красная карточкаАнтей Лука
43' Желтая карточкаФоссати Марко
58' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
73' Желтая карточкаБриньоли Альберто
1:0
74' ГолРомуло Соуза
77' Желтая карточкаКин Мойзе
86' Желтая карточкаРомуло Соуза
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 16282 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
95'
Гьямфи Брайт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
95'
95'
95'
Чичиретти Амато из команды Беневенто подал угловой справа.
95'
Чичиретти Амато бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
93'
Арментерос Самуэль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
93'
93'
93'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
93'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес
92'
92'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
92'
92'
92'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
Чичиретти Амато бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает навес
88'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Николас Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Николас Давид
86'
86'
Ромуло Соуза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
86'
Ромуло Соуза совершает грубый фол. Катальди Данило был жертвой
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Бесса Даниэль получил травму и заменен. Бюхель Марсель выходит на поле.
85'
Тактическая замена. Чибсах Юссиф уходит с поля и его заменяет Арментерос Самуэль
84'
Бесса Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Кин Мойзе наказан за толчок Джимсити Берат
84'
83'
Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
Катальди Данило из команды Беневенто бьет головой мимо ворот
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
79'
Йемелло Пьетро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Кин Мойзе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Кин Мойзе совершает грубый фол. Гьямфи Брайт был жертвой
76'
Тактическая замена. Ломбарди Кристиано уходит с поля и его заменяет Чичиретти Амато
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Верде Даниэле сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ромуло Соуза эффектным ударом переправил мяч в ворота.
74'
Верде Даниэле из команды Верона делает отличный навес.
74'
74'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
73'
Бриньоли Альберто получает желтую карточку за споры
73'
72'
72'
72'
71'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой справа.
71'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
69'
69'
Фарес Мохамед из команды Верона делает неудачный навес.
69'
69'
69'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
68'
Ромуло Соуза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
68'
67'
67'
Фарес Мохамед наказан за толчок Чибсах Юссиф
66'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает подножку. Черчи Алессио заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
Фоссати Марко из команды Верона делает навес
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Ромуло Соуза из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
63'
Бесса Даниэль из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
63'
Джимсити Берат выбил мяч на угловой.
63'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто. Это Бесса Даниэль заработал фол.
62'
62'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
61'
61'
61'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
61'
Венути Лоренцо выбил мяч на угловой.
61'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Чибсах Юссиф сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
58'
Чибсах Юссиф совершает грубый фол. Фоссати Марко был жертвой
57'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
57'
57'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
56'
56'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой слева.
56'
Кин Мойзе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Бесса Даниэль из команды Верона сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
55'
55'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
55'
Тактическая замена. Валоти Матиа уходит с поля и его заменяет Кин Мойзе
54'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто в офсайде
54'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
54'
Караччоло Антонио из команды Верона остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
Ломбарди Кристиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фарес Мохамед из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
49'
49'
Фарес Мохамед из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
48'
Бесса Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
46'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Гьямфи Брайт
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
44'
44'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
44'
Супрайен Самуэль выбил мяч на угловой.
43'
Фоссати Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Фоссати Марко атакует сзади соперника. Летиция Гаэтано пострадал.
42'
42'
Валоти Матиа из команды Верона наносит очень неточный удар.
41'
41'
40'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Бесса Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Паццини Джампаоло бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
39'
Фоссати Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Валоти Матиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Антей Лука уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
37'
Антей Лука совершает грубый фол. Валоти Матиа был жертвой
37'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
36'
36'
35'
35'
35'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
34'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
34'
Катальди Данило из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
33'
33'
Фоссати Марко имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Паццини Джампаоло из команды Верона сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
32'
Венути Лоренцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Венути Лоренцо совершает грубый фол. Фарес Мохамед был жертвой
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
29'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает подножку. Касерес Мартин заработал фол.
29'
29'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
29'
29'
28'
27'
Бесса Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Летиция Гаэтано заработал фол.
27'
Бесса Даниэль из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой слева.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Фарес Мохамед из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
25'
Бесса Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает подножку. Касерес Мартин заработал фол.
23'
22'
21'
Джимсити Берат наказан за толчок Паццини Джампаоло
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Валоти Матиа из команды Верона делает подножку. Катальди Данило заработал фол.
20'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
18'
Ромуло Соуза из команды Верона. Это Летиция Гаэтано заработал фол.
17'
17'
Ломбарди Кристиано возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Ломбарди Кристиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Ломбарди Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
15'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает неудачный навес.
14'
14'
Паццини Джампаоло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает подножку. Бесса Даниэль заработал фол.
13'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Чибсах Юссиф
12'
12'
Касерес Мартин наказан за толчок Джимсити Берат
11'
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
10'
Черчи Алессио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
8'
Йемелло Пьетро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Валоти Матиа нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Летиция Гаэтано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес
6'
6'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ромуло Соуза выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает подножку. Черчи Алессио заработал фол.
1'
Черчи Алессио коснулся мяча рукой.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:0 Беневенто
Верона
87.9% (167)
Ничья:
10.5% (20)
Беневенто
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Верона:
42.6% (81)
2:1 Верона:
18.9% (36)
2:0 Верона:
17.4% (33)
1:1 Ничья:
7.4% (14)
3:1 Верона:
3.2% (6)
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