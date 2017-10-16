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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16282
Верона
1:0
Конец матча
Беневенто
0'
27' Желтая карточка
Бесса Даниэль
32' Желтая карточка
Венути Лоренцо
37' Красная карточка
Антей Лука
43' Желтая карточка
Фоссати Марко
58' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
73' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
1:0
74' Гол
Ромуло Соуза
77' Желтая карточка
Кин Мойзе
86' Желтая карточка
Ромуло Соуза
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 16282 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
Удар от ворот произведет Верона
95'
Гьямфи Брайт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
95'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Чичиретти Амато из команды Беневенто подал угловой справа.
95'
Чичиретти Амато бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
Удар от ворот произведет Верона
93'
Арментерос Самуэль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
93'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
93'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес
92'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
92'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Паццини Джампаоло из команды Верона в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Верона
90'
Чичиретти Амато бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
88'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Николас Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Николас Давид
86'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
Желтая карточка
86'
Ромуло Соуза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
86'
Ромуло Соуза совершает грубый фол. Катальди Данило был жертвой
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Бесса Даниэль получил травму и заменен. Бюхель Марсель выходит на поле.
85'
Тактическая замена. Чибсах Юссиф уходит с поля и его заменяет Арментерос Самуэль
Травма, повреждение
84'
Бесса Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Кин Мойзе наказан за толчок Джимсити Берат
84'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
83'
Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Удар от ворот произведет Верона
82'
Катальди Данило из команды Беневенто бьет головой мимо ворот
82'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Удар от ворот произведет Верона
79'
Йемелло Пьетро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Кин Мойзе из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
77'
Кин Мойзе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Кин Мойзе совершает грубый фол. Гьямфи Брайт был жертвой
76'
Тактическая замена. Ломбарди Кристиано уходит с поля и его заменяет Чичиретти Амато
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Верде Даниэле сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ромуло Соуза эффектным ударом переправил мяч в ворота.
74'
Верде Даниэле из команды Верона делает отличный навес.
74'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
Желтая карточка
73'
Бриньоли Альберто получает желтую карточку за споры
73'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
72'
Паццини Джампаоло из команды Верона в офсайде
72'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
72'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
71'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой справа.
71'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
69'
Удар от ворот произведет Беневенто
69'
Фарес Мохамед из команды Верона делает неудачный навес.
69'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
68'
Ромуло Соуза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
68'
Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
Фол, нарушение
67'
Фарес Мохамед наказан за толчок Чибсах Юссиф
Фол, нарушение
66'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает подножку. Черчи Алессио заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Фоссати Марко из команды Верона делает навес
64'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Ромуло Соуза из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
Угловой
63'
Бесса Даниэль из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
63'
Джимсити Берат выбил мяч на угловой.
63'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто. Это Бесса Даниэль заработал фол.
62'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
61'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
Угловой
61'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
61'
Венути Лоренцо выбил мяч на угловой.
61'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Чибсах Юссиф сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
58'
Чибсах Юссиф совершает грубый фол. Фоссати Марко был жертвой
Офсайд
57'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
57'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
56'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой слева.
56'
Кин Мойзе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Бесса Даниэль из команды Верона сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
55'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
55'
Тактическая замена. Валоти Матиа уходит с поля и его заменяет Кин Мойзе
Офсайд
54'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто в офсайде
54'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
54'
Караччоло Антонио из команды Верона остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Удар от ворот произведет Верона
53'
Ломбарди Кристиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фарес Мохамед из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
50'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Беневенто
49'
Фарес Мохамед из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Удар от ворот произведет Беневенто
48'
Бесса Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
46'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Гьямфи Брайт
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
44'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
44'
Супрайен Самуэль выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
43'
Фоссати Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
43'
Фоссати Марко атакует сзади соперника. Летиция Гаэтано пострадал.
42'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Валоти Матиа из команды Верона наносит очень неточный удар.
41'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
41'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
40'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Беневенто
40'
Бесса Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Паццини Джампаоло бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
39'
Фоссати Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Валоти Матиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Антей Лука уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
37'
Антей Лука совершает грубый фол. Валоти Матиа был жертвой
Фол, нарушение
37'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Верона
36'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает навес
35'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
34'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
34'
Катальди Данило из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
33'
Удар от ворот произведет Беневенто
33'
Фоссати Марко имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Паццини Джампаоло из команды Верона сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
Желтая карточка
32'
Венути Лоренцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
32'
Венути Лоренцо совершает грубый фол. Фарес Мохамед был жертвой
31'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает подножку. Касерес Мартин заработал фол.
29'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
29'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
28'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
27'
Бесса Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Летиция Гаэтано заработал фол.
27'
Бесса Даниэль из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой слева.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Фарес Мохамед из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
25'
Паццини Джампаоло из команды Верона в офсайде
25'
Бесса Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает подножку. Касерес Мартин заработал фол.
23'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
21'
Джимсити Берат наказан за толчок Паццини Джампаоло
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Валоти Матиа из команды Верона делает подножку. Катальди Данило заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Ромуло Соуза из команды Верона. Это Летиция Гаэтано заработал фол.
17'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
17'
Ломбарди Кристиано возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Ломбарди Кристиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Ломбарди Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Удар от ворот произведет Верона
15'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает неудачный навес.
14'
Удар от ворот произведет Беневенто
14'
Паццини Джампаоло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
14'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает подножку. Бесса Даниэль заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Чибсах Юссиф
12'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Касерес Мартин наказан за толчок Джимсити Берат
11'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
11'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Удар от ворот произведет Беневенто
10'
Черчи Алессио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
9'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
8'
Йемелло Пьетро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Валоти Матиа нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Удар от ворот произведет Верона
7'
Летиция Гаэтано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес
6'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ромуло Соуза выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
4'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает подножку. Черчи Алессио заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Черчи Алессио коснулся мяча рукой.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:0 Беневенто
Верона
87.9% (167)
Ничья:
10.5% (20)
Беневенто
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Верона:
42.6% (81)
Верона:
18.9% (36)
Верона:
17.4% (33)
Ничья:
7.4% (14)
Верона:
3.2% (6)
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