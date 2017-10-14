Стадион: Олимпийский (Рим)
0:1
0:1
20' ГолИнсинье Лоренцо
43' Желтая карточкаЖоржиньо Фрелло
53' Желтая карточкаДе Росси Даниэле
79' Желтая карточкаФасио Федерико
90' Желтая карточкаГулам Фаузи
Новости после матча
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Спасибо за внимание, уважаемые поклонники игры № 1! С Вами за матчем наблюдал Алексей Торопацкий! До новых встреч на просторах LiveResult.ru.
Второй тайм
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Матч завершен! "Наполи" победно шествует по Серии А вот уже 8 туров подряд!
90'
Юндер бил по воротам после паса Коларова с лета, но мяч полетел слабо в угол - для Пепе Рейны семечки все это!
90'
Совсем немного остается хозяевам, чтобы суметь сравнять счет, о большем и не мечтают сейчас римляне! Алисон уже просто бьет вперед, а та игра придет!
90'
Кулибали сильно бил вперед в направлении Мертенса, но Фасио сыграл первым на мяче.
90'
Наинголлан отчаянно пытался выбраться от углового флажка на своей половине поля в атаку, но попал в соперника, мяч ушел в аут.
90'
Коларов сбил Рога при борьбе в нападении, не спеша поднимался Марко с газона.
90'
Целых пять минут добавил Рокки ко второму тайму!
89'
Желтая карточка Гуламу! Сносит он с ног Бруно Переса, болезненный удар в лодыжку получил игрок "Ромы"!
88'
Алан нарушает правила на своей половине поля, хозяева быстро разыграли, Коларов остро прострелил - Пепе Рейна кулаками отбил мяч на дальнюю штангу! Подхватил мяч Бруно Перес, его удар пришелся в игрока "Наполи", а с добивания Перотти ударил выше ворот!
88'
Юндер пробрасывал мяч себе на ход в штрафную "Наполи" после скидки Эдина Джеко, но уперся в мощного Кулибали.
87'
Бруно Перес накрыл удар Инсинье после паса Марко Рога!
87'
Герсон мощно бьет вперед, Джеко вел борьбу с Кулибали и Гуламом, не сумев добежать быстрее них до мяча!
86'
Забежал в офсайд турецкий атакующий полузащитник Юндер после паса партнера вперед.
85'
Фасио искал впереди Эдина Джеко, но не нашел маленького, совершенно незаметного нападающего команды, удивительная вещь.
84'
ОПАСНО! Коларов навесил с углового - Эдин Джеко с отклонением пробил головой и попал на перекладину! Так будет правильнее, именно на перекладину опустился мяч и улетел за лицевую.
83'
ОФСАЙД! Инсинье выскочил как черт из табакерки на передачу Мертенса из глубины и пробил мощно в дальний угол - отразил удар Алисон, а позже боковой зажег офсайд взмахом флажка.
82'
Кальехон покидает поле под аплодисменты, а выходит Марко Рог, перспективный хорватский полузащитник.
81'
Готовится выйти на поле Рог, посмотрим, кого же он заменит. А пока игроки "Наполи" пытаются уже в одиночку переходить на половину поля "Ромы". Просто не идут вперед гости, вынуждая римлян самих искать счастья в атаке путем прессинга.
80'
Опять получает дозу заморозки Дрис Мертенс, но уже не так долго лежит на газоне.
79'
Желтая карточка Фасио, просто и не церемонясь снес он Мертенса, наступив на пятку бельгийцу!
78'
Пеллегрини покидает поле - вступил в игру Герсон!
77'
Долго готовились к стандарту хозяева! Навес Де Росси шел на ворота, но покинул пределы поля никого не коснувшись.
76'
Де Росси ведет своих партнеров в атаку, Перотти получил пас и продвинулся вперед, но там Хюсай нарушил правила!
75'
Инсинье пробивал по воротам, но Алисон сумел не просто отразить удар, а забрать мяч намертво, не позволив соперникам сыграть на добивании!
74'
Активнее заиграли хозяева, включают свой главные козыри - силу и антропометрические данные. Посмотрим, к чему это приведет.
73'
Продолжаем парад замен! Жоржиньо покидает поле, а выходит Диавара!
72'
Проводит замену и "Рома". Вместо Флоренци вышел турецкий молодняк Юндер.
71'
Замена у "Наполи"! Вместо Марека Гамшика вступил в игру Зелиньски.
70'
ШТАНГА! "Рома" могла сравнивать счет, но удар Фасио отразил Рейна, взяв в помощь штангу! Красиво, с отклонением бил защитник, но и голкипер "Наполи" сыграл блестяще!
69'
В контратаке "Наполи"! Разбежались гости, Инсиньо получил пас перед штрафной "Ромы" и пробил, не глядя на партнеров - сильно выше ворот!
67'
Эдин Джеко бьет по голеностопу Альбиоля, убегавшего в нападение, босниец решил прервать стремление испанца фолом.
66'
Перспективно! Обостряли хозяева игру в атаке через левый фланг, Пеллегрини навешивал во вратарскую, но Эдин Джеко был занят другими делами и не смог оказаться в той точке физически.
65'
Флоренци здорово сохраняет мяч, уходящий за боковую линию, грудью скидывая на партера, а дальнейшие командные действия все таки привели к потере мяча, Коларов с легким сердцем подарил его гостям.
64'
Фасио слаломно прошел впереди отдал передачу на правый фланг, куда должен был прибежать Перес, но Бруно совершенно не понял задумки напарника по команде.
63'
Пепе Рейна вступил в игру, сыграв последнего защитника, выйдя из собственной штрафной и выбив мяч, на который бежал Эдин Джеко!
62'
Не меняется картина в последние минуты, неаполитанцы не отдают мяч, хоть и впереди уже не столь резво проявляют себя.
60'
Дрис Мертенс должен был отдавать передачу либо на Кальехона либо на Гамшика, открывавшихся в штрафной "Ромы", но Дрис решил завершить эпизод сам, пробив с лини штрафной выше ворот! Затем еще и бельгиец недовольно вскинул руки вверх, считая, что партнеры действовали не так, не так как он задумал.
59'
Выходит на поле Фасио вместо травмированного Маноласа, теперь он будет играть в паре с Жезусом.
59'
Алан бил по воротам, мяч полетел по центру в руки Алисону, упавшему тем не менее на газон, прижимая мяч к нему.
58'
Травму получает Манолас в последнем эпизоде, потянул он мышцу, заодно еще и носком бутсы ковырнул землю, когда у него мяч воровал Дрис.
57'
ОПАСНО! Манолас оказался первым на мяче, но юркий Мертенс заставил ошибиться защитника в своей штрафной, отобрал мяч и пробил в дальний угол -мимо!
56'
Коларов бьет с дальней дистанции, мяч по витиеватой траектории все же улетает в сторону от ворот!
55'
Как-то успокоились хозяева, зубы не показываюсь, но и хвост уже не поджат. Джеко и Пеллегрини пытались сварганить что-то полезное на фланге, но мяч достается гостям путем выбрасывания аута.
54'
Главный римлянин Де Росси получает желую карточку за фол на Кальехоне! Ну не успевал Даниэле с соперником и ладно, ничего опасного не создавал, однако мы знаем Де Росси с разных сторон, и вот эта - плохая.
52'
Пеллегрини и Перес на правом фланге сыграли симпатично, последний прострели и заработал угловой! А тут еще и Пеллегрини оказался на газоне, какой-то болезненный стык вышел в этом эпизоде, но ничего криминального не заметили ни Рокки, на камеры, ни даже я.
51'
Жоржиньо забросил на Инсинье, но Костас Манолас сыграл уверенно головой, перехватив пас.
50'
Пробуют выбраться римляне со своей половины поля и у них это получилось! Джеко получил пас от Де Росси, сыгравшего на перехвате, и пробил с очень дальней позиции намного выше ворот!
49'
Коларов теряет мяч в простой ситуации, разворачивали на левый фланг атаку гости, но там оказалась пустота - ни своих, ни чужих.
48'
Включили прессинг римляне и отвоевали мяч! Алисон вынес мяч на левый фланг, где Пеллегрини упустил мяч в аут.
47'
Алан получил пас от партнера и пробил, находясь по центру ворот, но попал в соперника!
46'
Кулибали сразу отправил мяч на фланг в направлении Хюсая, выбили римляне мяч в аут, гости продолжают атаковать.
46'
Второй тайм матча "Рома" - "Наполи" стартовал!
Второй тайм
Первый тайм
-
Первый тайм завершен! Очень тяжело приходится римлянам, не знают они как действовать против такой силы соперника, везет еще, что только один мяч пропустили. Ощущение, что на поле на несколько игроков больше у неаполитанцев, потому как они везде, просто везде.
45'
Владеют гости мяч под финиш первого тайма, Рокки поднес свисток к губам.
45'
Одна минута компенсирована у нас в первом тайме!
44'
Выбежали клубные эскулапы, как могут используют заморозку и знаете, помогло! Вернулся Дрис на поле.
43'
Мертенс держится за плечо, лежа на газоне! Неудачно он упал после стыка в центре поля.
42'
Желтая карточка достается Жоржиньо! Убегал в атаку Флоренци, а Жоржиньо вставил ногу в падении.
42'
ОПАСНО! Инсинье ворвался в чужую штрафную и вместо удара решил пяткой отыграть назад на Мертенса - потеря!
41'
Джеко отрабатывал в отборе, возвращаясь назад и нарушил правила Альбиоле!
40'
Дрис Мертенс, находясь в сегменте штрафной "Ромы" одним касанием разобрался с Жезусом, но бразилец хитро и как бы незаметно задержал на долю секунды Дриса! И Мертенс упал, и нарушения нет - гениально!
38'
Джеко вынужден смещаться на фланг, чтобы хоть как-то, хоть редко получать мяч и налаживать атаку своей команды.
37'
Не отдают мяч гости, "Рома" буквально на износ работает, чтобы перекрывать большинство зон, где "работают" неаполитанцы.
36'
Гулам навесил с углового, Мертенс пробил, но прямо в руки Алисону!
35'
Просто подавляющее преимущество у гостей! Гамшик простреливал, Жезус в последний момент выставил ног, чтобы мяч не дошел до Мертенса на дальнюю штангу!
34'
Позиционно в нападении действуют подопечные Сарри, подняли скорости снова гости! Фаузи Гулам заработал угловой после попытки прострела в штрафную!
33'
Перотти с левого фланга навешивал в чужую штрафную площадь, но его навес заблокировал Хюсай!
32'
Кальехон отпасовал на Мертенса, который умчался на ворота Алисона, но Манолас в последний момент успел выбить мяч в аут!
31'
Наинголлан теперь вел борьбу с Кулибали и в этот раз защитник "Наполи" буквально насел на бельгийца, нарушив правила.
30'
Демонстративно упал на газон Джеко, и арбитр ему не поверил! А пас во фланг отдавал Перерес, но Кулибали уверенно "сломал" боснийца.
29'
Очередная симпатичная атака зарождалась у гостей около штрафной "Ромы", но заброс Гамшика на Инсинье оказался слабым, чтобы перебросить мяч за спину защитникам.
27'
Шесть человек у "Наполи" действует на половине поля соперника, но хозяева сумели выбраться из-под прессинга, Де Росси отыграл на Переса, крайний защитник выполнил высокий навес, Джеко, естественно, оказался в нужном месте и в прыжке пробил, но выше и мимо цели полетел мяч!
26'
Жуан Жезус и Коларов перепасовываются на своей половине поля, а "Наполи" словно удав, потихоньку затягивают удавку, ожидая пока соперник потеряет мяч сам.
25'
Джеко наконец-то добрался до мяча, укрыл корпусом, подождал пока партнеры подтянуться, чтобы просто подержать мяч.
24'
Коротко играют неаполитанцы, просто "Рома" не успевает за скоростью, предложенной соперником.
23'
Кулибали забросил вперед на Гамшика, словак отдавал вертикальную передачу в штрафную на Кальехона, но прерывали защитники "Ромы" перспективную передачу.
22'
Римляне перешли в атаку! Перес навешивал с фланга, но попал в соперника, заработав лишь аут.
20'
ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! ИНСИНЬЕ! Гулам на левом фланге выдал филигранную передачу на Мертенса, тот, в отличие от предыдущих случаев, бить не стал, а отдал передачу на Инсинье, мяч от Де Росси, дошел таки до Лоренцо, который вонзил мяч в сетку!
19'
На левой бровке появился мяч, там Гулам и Гамшик перепасовывались, но вернули мяч в защиту на Альбиоля, который точным пасом вывел Мертенса на ударную позицию - в правом от себя углу мяч словил Алисон!
18'
Мертенс навешивает в неприятельскую штрафную - Коларов справился с навесом бельгийца!
17'
Плотно действуют обе команды, мяч сейчас трудом переходит центр поля.
15'
Продолжают атаковать хозяева! Де Росси забросил в штрафную, но никого из партнеров в нужном месте не оказалось!
14'
Под рев трибун Наинголлан делает подачу в штрафную - Альбиоль выбил мяч, но атака вторым темпом продолжилось и Инсинье сыграв неаккуратно, заработал угловой для римлян.
13'
Сложно пришлось Рейне, мяч оказался закручен в ворота, но все таки справились гости с надвигавшейся угрозой.
12'
Ну вот и "Рома" в атаке! Перес заработал угловой, пробороздив правый фланг.
11'
Джеко обозначил себя в атаке, но не более, на голодном пайке сейчас босниец, что не должно беспокоить, "покушать" он всегда сможет, при любом удобном случае.
10'
Сложно приходится "волкам". Перотти по флангу пытался выбраться из своей половин поля, но не тут-то было.
10'
Дрис Мертенс расчехлил свой фирменный дальний удар, но мяч полетел мимо дальней штанги!
9'
Жестко, но агрессивно играют неаполитанцы, прям как стержни они, направлены на ворота "Ромы".
9'
Под давлением играют римляне, левым флангом наступает "Наполи", но Инсинье обыграв Переса, мяч все таки потерял.
8'
В атаке партенопейцы были, но Жоржиньо ошибся с передачей.
7'
Нарушает правила Наинголлан на сопернике в центре поля, при этом высказался недовольно.
5'
Манолас выбил мяч, разрядив ситуация в штрафной площади.
4'
Наингголан вынудил Жоржиньо нарушить правила, потерял позицию последний. Обошлось без жёлтой карточки, но будет штрафной.
3'
Игроки "Ромы" с первых минут взяли мяч под свой контроль, что же им противопоставит "Наполи"?
2'
Бруно Перес отметился первым проходом, после чего попытался сделать навесную подачу, но защитник успел её накрыть.
1'
Матч начался! Футболисты "Ромы" ввели мяч в игру с центра поля.
Первый тайм
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
95'
Юндер Дженгиз имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
95'
95'
94'
93'
Перес Бруно нарушает правила. Зелиньски Петр пострадал
93'
92'
92'
Коларов Александар из команды Рома делает подножку. Рог Марко заработал фол.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гулам Фаузи получает желтую карточку.
91'
Гулам Фаузи совершает грубый фол. Перес Бруно был жертвой
90'
Юндер Дженгиз из команды Рома делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
89'
Перес Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Аллан Маркес из команды Наполи делает подножку. Коларов Александар заработал фол.
88'
87'
Перес Бруно коснулся мяча рукой.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
86'
Юндер Дженгиз из команды Рома в офсайде
84'
После удара головой, который сделал Джеко Эдин мяч попадает в перекладину
84'
Коларов Александар из команды Рома подал угловой слева.
84'
Альбиоль Рауль выбил мяч на угловой.
84'
83'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
82'
Тактическая замена. Кальехон Хосе уходит с поля и его заменяет Рог Марко
82'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Фасио Федерико получает желтую карточку.
79'
Фасио Федерико нарушает правила. Мертенс Дрис пострадал
79'
Наингголан Раджа из команды Рома сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
79'
78'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Герсон Сантос
78'
78'
Коларов Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает подножку. Перотти Диего заработал фол.
76'
Зелиньски Петр нарушает правила. Юндер Дженгиз пострадал
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
75'
74'
74'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
74'
74'
74'
Юндер Дженгиз из команды Рома подал угловой справа.
74'
Аллан Маркес выбил мяч на угловой.
74'
Перес Бруно из команды Рома делает навес
73'
Тактическая замена. Жоржиньо Фрелло уходит с поля и его заменяет Диавара Амаду
72'
Аллан Маркес наказан за толчок Де Росси Даниэле
72'
72'
Тактическая замена. Флоренци Алессандро уходит с поля и его заменяет Юндер Дженгиз
71'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Зелиньски Петр
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
71'
71'
Наингголан Раджа из команды Рома делает навес
70'
Фасио Федерико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
70'
70'
Перотти Диего из команды Рома разыграл угловой с левого угла.
70'
Перотти Диего из команды Рома делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Флоренци Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Инсинье Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
68'
Джеко Эдин из команды Рома делает подножку. Альбиоль Рауль заработал фол.
67'
Жуан Жезус совершает грубый фол. Мертенс Дрис был жертвой
66'
Пеллегрини Лоренцо из команды Рома делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
64'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи остановил атаку, перехватив мяч.
64'
63'
Кальехон Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Перес Бруно из команды Рома делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
61'
Мертенс Дрис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
59'
Манолас Костас получил травму и заменен. Фасио Федерико выходит на поле.
59'
Гамшик Марек попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
57'
57'
Мертенс Дрис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Манолас Костас ошибается в защите.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
56'
56'
Коларов Александар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
54'
54'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Де Росси Даниэле получает желтую карточку.
53'
Де Росси Даниэле из команды Рома делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
50'
Джеко Эдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Аллан Маркес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Аллан Маркес из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мертенс Дрис мяча так и не получил
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Жуан Жезус из команды Рома. Это Мертенс Дрис заработал фол.
43'
Жоржиньо Фрелло получает желтую карточку.
43'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает подножку. Флоренци Алессандро заработал фол.
42'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Гулам Фаузи из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
42'
Джеко Эдин наказан за толчок Альбиоль Рауль
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
41'
Джеко Эдин из команды Рома делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
41'
38'
38'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
36'
Мертенс Дрис пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
35'
35'
Гамшик Марек из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Гамшик Марек пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой слева.
34'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Кулибали Калиду из команды Наполи остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Де Росси Даниэле выбил мяч подальше от ворот.
33'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
31'
Кулибали Калиду из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Наингголан Раджа.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Гамшик Марек из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес
28'
27'
Джеко Эдин из команды Рома бьет головой мимо ворот
27'
Перес Бруно из команды Рома делает навес
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
24'
24'
24'
24'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
22'
22'
22'
Флоренци Алессандро из команды Рома попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Лоренцо!
20'
Де Росси Даниэле ошибается в защите.
19'
Мертенс Дрис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
Инсинье Лоренцо делает скидку назад вдоль ворот
18'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
16'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает подножку. Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
16'
Наингголан Раджа нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Гулам Фаузи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Де Росси Даниэле из команды Рома делает навес
14'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Коларов Александар из команды Рома подал угловой справа.
14'
Инсинье Лоренцо выбил мяч на угловой.
14'
14'
13'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
13'
13'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Коларов Александар из команды Рома подал угловой справа.
12'
12'
Перес Бруно из команды Рома устремляется вперед с мячом.
12'
После дальнего удара, который нанес Мертенс Дрис мяч отбит вратарем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
10'
Мертенс Дрис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
9'
9'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Наингголан Раджа атакует сзади соперника. Кальехон Хосе пострадал.
7'
7'
Игроки ФК "Рома" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
5'
Наингголан Раджа из команды Рома делает навес
5'
Флоренци Алессандро из команды Рома попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи. Это Наингголан Раджа заработал фол.
4'
Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
2'
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рома". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Рома 0:1 Наполи
Рома
21.1% (41)
Ничья:
42.8% (83)
Наполи
36.1% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.3% (51)
1:2 Наполи:
24.7% (48)
2:2 Ничья:
14.9% (29)
2:1 Рома:
13.4% (26)
1:0 Рома:
3.6% (7)
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