Второй тайм

- Матч завершен! "Наполи" победно шествует по Серии А вот уже 8 туров подряд!

90' Юндер бил по воротам после паса Коларова с лета, но мяч полетел слабо в угол - для Пепе Рейны семечки все это!

90' Совсем немного остается хозяевам, чтобы суметь сравнять счет, о большем и не мечтают сейчас римляне! Алисон уже просто бьет вперед, а та игра придет!

90' Кулибали сильно бил вперед в направлении Мертенса, но Фасио сыграл первым на мяче.

90' Наинголлан отчаянно пытался выбраться от углового флажка на своей половине поля в атаку, но попал в соперника, мяч ушел в аут.

90' Коларов сбил Рога при борьбе в нападении, не спеша поднимался Марко с газона.

90' Целых пять минут добавил Рокки ко второму тайму!

89' Желтая карточка Гуламу! Сносит он с ног Бруно Переса, болезненный удар в лодыжку получил игрок "Ромы"!

88' Алан нарушает правила на своей половине поля, хозяева быстро разыграли, Коларов остро прострелил - Пепе Рейна кулаками отбил мяч на дальнюю штангу! Подхватил мяч Бруно Перес, его удар пришелся в игрока "Наполи", а с добивания Перотти ударил выше ворот!

88' Юндер пробрасывал мяч себе на ход в штрафную "Наполи" после скидки Эдина Джеко, но уперся в мощного Кулибали.

87' Бруно Перес накрыл удар Инсинье после паса Марко Рога!

87' Герсон мощно бьет вперед, Джеко вел борьбу с Кулибали и Гуламом, не сумев добежать быстрее них до мяча!

86' Забежал в офсайд турецкий атакующий полузащитник Юндер после паса партнера вперед.

85' Фасио искал впереди Эдина Джеко, но не нашел маленького, совершенно незаметного нападающего команды, удивительная вещь.

84' ОПАСНО! Коларов навесил с углового - Эдин Джеко с отклонением пробил головой и попал на перекладину! Так будет правильнее, именно на перекладину опустился мяч и улетел за лицевую.

83' ОФСАЙД! Инсинье выскочил как черт из табакерки на передачу Мертенса из глубины и пробил мощно в дальний угол - отразил удар Алисон, а позже боковой зажег офсайд взмахом флажка.

82' Кальехон покидает поле под аплодисменты, а выходит Марко Рог, перспективный хорватский полузащитник.

81' Готовится выйти на поле Рог, посмотрим, кого же он заменит. А пока игроки "Наполи" пытаются уже в одиночку переходить на половину поля "Ромы". Просто не идут вперед гости, вынуждая римлян самих искать счастья в атаке путем прессинга.

80' Опять получает дозу заморозки Дрис Мертенс, но уже не так долго лежит на газоне.

79' Желтая карточка Фасио, просто и не церемонясь снес он Мертенса, наступив на пятку бельгийцу!

78' Пеллегрини покидает поле - вступил в игру Герсон!

77' Долго готовились к стандарту хозяева! Навес Де Росси шел на ворота, но покинул пределы поля никого не коснувшись.

76' Де Росси ведет своих партнеров в атаку, Перотти получил пас и продвинулся вперед, но там Хюсай нарушил правила!

75' Инсинье пробивал по воротам, но Алисон сумел не просто отразить удар, а забрать мяч намертво, не позволив соперникам сыграть на добивании!

74' Активнее заиграли хозяева, включают свой главные козыри - силу и антропометрические данные. Посмотрим, к чему это приведет.

73' Продолжаем парад замен! Жоржиньо покидает поле, а выходит Диавара!

72' Проводит замену и "Рома". Вместо Флоренци вышел турецкий молодняк Юндер.

71' Замена у "Наполи"! Вместо Марека Гамшика вступил в игру Зелиньски.

70' ШТАНГА! "Рома" могла сравнивать счет, но удар Фасио отразил Рейна, взяв в помощь штангу! Красиво, с отклонением бил защитник, но и голкипер "Наполи" сыграл блестяще!

69' В контратаке "Наполи"! Разбежались гости, Инсиньо получил пас перед штрафной "Ромы" и пробил, не глядя на партнеров - сильно выше ворот!

67' Эдин Джеко бьет по голеностопу Альбиоля, убегавшего в нападение, босниец решил прервать стремление испанца фолом.

66' Перспективно! Обостряли хозяева игру в атаке через левый фланг, Пеллегрини навешивал во вратарскую, но Эдин Джеко был занят другими делами и не смог оказаться в той точке физически.

65' Флоренци здорово сохраняет мяч, уходящий за боковую линию, грудью скидывая на партера, а дальнейшие командные действия все таки привели к потере мяча, Коларов с легким сердцем подарил его гостям.

64' Фасио слаломно прошел впереди отдал передачу на правый фланг, куда должен был прибежать Перес, но Бруно совершенно не понял задумки напарника по команде.

63' Пепе Рейна вступил в игру, сыграв последнего защитника, выйдя из собственной штрафной и выбив мяч, на который бежал Эдин Джеко!

62' Не меняется картина в последние минуты, неаполитанцы не отдают мяч, хоть и впереди уже не столь резво проявляют себя.

60' Дрис Мертенс должен был отдавать передачу либо на Кальехона либо на Гамшика, открывавшихся в штрафной "Ромы", но Дрис решил завершить эпизод сам, пробив с лини штрафной выше ворот! Затем еще и бельгиец недовольно вскинул руки вверх, считая, что партнеры действовали не так, не так как он задумал.

59' Выходит на поле Фасио вместо травмированного Маноласа, теперь он будет играть в паре с Жезусом.

59' Алан бил по воротам, мяч полетел по центру в руки Алисону, упавшему тем не менее на газон, прижимая мяч к нему.

58' Травму получает Манолас в последнем эпизоде, потянул он мышцу, заодно еще и носком бутсы ковырнул землю, когда у него мяч воровал Дрис.

57' ОПАСНО! Манолас оказался первым на мяче, но юркий Мертенс заставил ошибиться защитника в своей штрафной, отобрал мяч и пробил в дальний угол -мимо!

56' Коларов бьет с дальней дистанции, мяч по витиеватой траектории все же улетает в сторону от ворот!

55' Как-то успокоились хозяева, зубы не показываюсь, но и хвост уже не поджат. Джеко и Пеллегрини пытались сварганить что-то полезное на фланге, но мяч достается гостям путем выбрасывания аута.

54' Главный римлянин Де Росси получает желую карточку за фол на Кальехоне! Ну не успевал Даниэле с соперником и ладно, ничего опасного не создавал, однако мы знаем Де Росси с разных сторон, и вот эта - плохая.

52' Пеллегрини и Перес на правом фланге сыграли симпатично, последний прострели и заработал угловой! А тут еще и Пеллегрини оказался на газоне, какой-то болезненный стык вышел в этом эпизоде, но ничего криминального не заметили ни Рокки, на камеры, ни даже я.

51' Жоржиньо забросил на Инсинье, но Костас Манолас сыграл уверенно головой, перехватив пас.

50' Пробуют выбраться римляне со своей половины поля и у них это получилось! Джеко получил пас от Де Росси, сыгравшего на перехвате, и пробил с очень дальней позиции намного выше ворот!

49' Коларов теряет мяч в простой ситуации, разворачивали на левый фланг атаку гости, но там оказалась пустота - ни своих, ни чужих.

48' Включили прессинг римляне и отвоевали мяч! Алисон вынес мяч на левый фланг, где Пеллегрини упустил мяч в аут.

47' Алан получил пас от партнера и пробил, находясь по центру ворот, но попал в соперника!

46' Кулибали сразу отправил мяч на фланг в направлении Хюсая, выбили римляне мяч в аут, гости продолжают атаковать.