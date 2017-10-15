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  5. Серия A
Стадион: Зрители: 24074
Болонья
2:1
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
26' Желтая карточка
Масина Адам
1:0
30' Гол
Поли Андреа
2:0
49' Гол в свои ворота
Саламон Бартош
55' Желтая карточка
Пульгар Эрик
70' Желтая карточка
Боррьелло Марко
2:1
88' Гол
Антенуччи Мирко
90' Желтая карточка
Коста Филиппо
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24074 болельщиков
94'
Паласио Родриго сотрясает перекладину
94'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
93'
Удар от ворот произведет Болонья
93'
Саламон Бартош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

92'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
92'
Тайдер Сафир отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
92'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
Желтая карточка
91'
Коста Филиппо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013. Это Верди Симоне заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
91'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
90'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
88'
ГОООООЛ - Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 забивает из-за штрафной площади
88'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Верди Симоне.
86'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
86'
Тайдер Сафир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
85'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Де Майо Себастьян из команды Болонья делает навес
83'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
81'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Болонья
81'
Коста Филиппо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Антенуччи Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает подножку. Антенуччи Мирко заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
79'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Боррьелло Марко заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
77'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Риццо Лука заработал фол.
77'
Верди Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Удар от ворот произведет Болонья
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
75'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
74'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
73'
Тактическая замена. М'Байе Ибрахим уходит с поля и его заменяет Торосидис Василис
Фол, нарушение
73'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Верди Симоне.
73'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
71'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
70'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Матьелло Федерико
Желтая карточка
70'
Боррьелло Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Боррьелло Марко совершает грубый фол. Паласио Родриго был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Угловой
68'
Тайдер Сафир из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
66'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
66'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
66'
М'Байе Ибрахим выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Риццо Лука из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
64'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
63'
Донса Годфред из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
61'
Верди Симоне отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
58'
Тактическая замена. Масина Адам уходит с поля и его заменяет Де Майо Себастьян
Угловой
58'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
57'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Тайдер Сафир
56'
Тактическая замена. Мора Лука уходит с поля и его заменяет Риццо Лука
56'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
Желтая карточка
55'
Пульгар Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Пульгар Эрик совершает грубый фол. Мора Лука был жертвой
55'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хеландер Филип из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
53'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
Фол, нарушение
52'
Хеландер Филип из команды Болонья делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
49'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Саламон Бартош отправил мяч в свои ворота.
49'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
Офсайд
48'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Фол, нарушение
48'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Масина Адам заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Удар от ворот произведет Болонья
Угловой
48'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
48'
Хеландер Филип выбил мяч на угловой.
Угловой
48'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Матч остановлен
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
45'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 отвел угрозу отличным подкатом
44'
Паласио Родриго на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
43'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Болонья
42'
Лаццари Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
42'
Масина Адам из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Лаццари Мануэль.
41'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
41'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
41'
Вивиани Федерико выбил мяч на угловой.
40'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
40'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Болонья
39'
Викари Франческо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Болонья
37'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
35'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
33'
Донса Годфред из команды Болонья делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
Офсайд
32'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Поли Андреа из команды Болонья добил мяч в ворота.
30'
Паласио Родриго делает скидку к воротам
30'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
29'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Саламон Бартош.
Желтая карточка
26'
Масина Адам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Масина Адам совершает грубый фол. Мора Лука был жертвой
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
24'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
24'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
23'
После дальнего удара, который нанес Верди Симоне мяч отбит вратарем
Офсайд
22'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
22'
Паласио Родриго имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
21'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
21'
Донса Годфред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
18'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
Офсайд
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
17'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес
16'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
15'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
14'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
13'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Скьяттарелла Паскуале заработал фол.
13'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Угловой
10'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
10'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
10'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
Офсайд
9'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 в офсайде
9'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Палоски Альберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
8'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
8'
Паласио Родриго наказан за толчок Фелипе Диас
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Донса Годфред из команды Болонья наносит очень неточный удар.
4'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес
4'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Викари Франческо заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Фол, нарушение
1'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 2:1 СПАЛ 2013
Болонья
90.1% (163)
Ничья:
8.3% (15)
СПАЛ 2013
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Болонья:
43.6% (79)
Болонья:
22.7% (41)
Болонья:
17.7% (32)
Ничья:
5% (9)
Ничья:
1.7% (3)
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