Стадион: Ренато Далл'Ара Зрители: 24074
26' Желтая карточкаМасина Адам
1:0
30' ГолПоли Андреа
2:0
49' Гол в свои воротаСаламон Бартош
55' Желтая карточкаПульгар Эрик
70' Желтая карточкаБоррьелло Марко
2:1
88' ГолАнтенуччи Мирко
90' Желтая карточкаКоста Филиппо
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24074 болельщиков
94'
Паласио Родриго сотрясает перекладину
94'
93'
93'
Саламон Бартош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
92'
Тайдер Сафир отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
92'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
91'
Коста Филиппо получает желтую карточку.
91'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013. Это Верди Симоне заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес
91'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
90'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
88'
ГОООООЛ - Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 забивает из-за штрафной площади
88'
87'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Верди Симоне.
86'
86'
Тайдер Сафир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Де Майо Себастьян из команды Болонья делает навес
83'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
81'
81'
Коста Филиппо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Антенуччи Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает подножку. Антенуччи Мирко заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
80'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
79'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Боррьелло Марко заработал фол.
78'
77'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Риццо Лука заработал фол.
77'
Верди Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
74'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
73'
Тактическая замена. М'Байе Ибрахим уходит с поля и его заменяет Торосидис Василис
73'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Верди Симоне.
73'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
70'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Матьелло Федерико
70'
Боррьелло Марко получает желтую карточку.
70'
Боррьелло Марко совершает грубый фол. Паласио Родриго был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
Тайдер Сафир из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
66'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
66'
М'Байе Ибрахим выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Риццо Лука из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
64'
64'
64'
63'
Донса Годфред из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
61'
Верди Симоне отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
58'
Тактическая замена. Масина Адам уходит с поля и его заменяет Де Майо Себастьян
58'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
57'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Тайдер Сафир
56'
Тактическая замена. Мора Лука уходит с поля и его заменяет Риццо Лука
56'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
55'
Пульгар Эрик получает желтую карточку.
55'
Пульгар Эрик совершает грубый фол. Мора Лука был жертвой
55'
55'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
54'
Хеландер Филип из команды Болонья делает навес
53'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
52'
Хеландер Филип из команды Болонья делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Саламон Бартош отправил мяч в свои ворота.
49'
48'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
48'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
46'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Масина Адам заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
48'
48'
Хеландер Филип выбил мяч на угловой.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Матч остановлен
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 отвел угрозу отличным подкатом
44'
Паласио Родриго на финте ушёл от оппонента.
43'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
42'
42'
Лаццари Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Масина Адам из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Лаццари Мануэль.
41'
41'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
41'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
41'
Вивиани Федерико выбил мяч на угловой.
40'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
40'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
39'
39'
Викари Франческо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
38'
37'
37'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
35'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
35'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
33'
33'
Донса Годфред из команды Болонья делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
30'
Поли Андреа из команды Болонья добил мяч в ворота.
30'
Паласио Родриго делает скидку к воротам
30'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
29'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Фелипе Диас заработал фол.
29'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
28'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Саламон Бартош.
26'
Масина Адам получает желтую карточку.
26'
Масина Адам совершает грубый фол. Мора Лука был жертвой
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
24'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
23'
После дальнего удара, который нанес Верди Симоне мяч отбит вратарем
22'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
22'
Паласио Родриго имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
21'
21'
Донса Годфред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
18'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
17'
17'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес
16'
16'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
14'
14'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес
13'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Скьяттарелла Паскуале заработал фол.
13'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
10'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
10'
9'
8'
Палоски Альберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
8'
8'
Паласио Родриго наказан за толчок Фелипе Диас
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Донса Годфред из команды Болонья наносит очень неточный удар.
4'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес
4'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
2'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Викари Франческо заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 2:1 СПАЛ 2013
Болонья
90.1% (163)
Ничья:
8.3% (15)
СПАЛ 2013
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Болонья:
43.6% (79)
2:0 Болонья:
22.7% (41)
2:1 Болонья:
17.7% (32)
1:1 Ничья:
5% (9)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация