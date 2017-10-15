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  5. Серия A
Стадион:
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 9'
Удинезе
0' 9'
Первый тайм
9'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ласанья Кевин из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
8'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
7'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
7'
Лопес Макси из команды Удинезе. Это Теро Сириль заработал фол.
7'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Теро Сириль из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
Нюйтинк Брэм выбил мяч на угловой.
3'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
1'
Лопес Макси нарушает правила. Лорини Венсан пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Удинезе
Фиорентина
86.7% (157)
Ничья:
10.5% (19)
Удинезе
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
44.2% (80)
Фиорентина:
17.1% (31)
Фиорентина:
15.5% (28)
Ничья:
8.3% (15)
Фиорентина:
5.5% (10)
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