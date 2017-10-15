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Стадион: Артемио Франки
0:0
Первый тайм: 9'
Состав команд
13
Астори
Давид
77
Теро
Сириль
17
Нюйтинк
Брэм
14
Янкто
Якуб
20
Лопес
Макси
Фиорентина 4-2-3-1
- Основной состав
- 57 Спортьелло Марко Вратарь
- 2 Лорини Венсан Защитник
- 20 Песселья Херман Защитник
- 13 Астори Давид Защитник
- 3 Бираги Кристиано Защитник
- 17 Верету Жордан Полузащитник
- 5 Бадель Милан Полузащитник
- 24 Бенасси Марко Полузащитник
- 77 Теро Сириль Полузащитник
- 25 Кьеза Федерико Полузащитник
- 9 Симеоне Джованни Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Дронговски Бартломей Вратарь
- 15 Оливера Максимильяно Защитник
- 31 Уго Витор Защитник
- 4 Миленкович Никола Защитник
- 76 Гаспар Бруну Защитник
- 27 Ло Фасо Симоне Полузащитник
- 19 Кристофоро Себастьян Полузащитник
- 11 Хаджи Янис Полузащитник
- 10 Эйссерик Валентин Полузащитник
- 6 Карлос Санчес Полузащитник
- 30 Бабакар Хоума Нападающий
- 7 Зехнини Рафик Нападающий
- Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Диаш Жиль Травмирован
Удинезе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 27 Видмер Сильван Защитник
- 4 Анджелла Габриэле Защитник
- 17 Нюйтинк Брэм Защитник
- 3 Каэтано Самир Защитник
- 10 Де Пауль Родриго Полузащитник
- 6 Фофана Секо Полузащитник
- 14 Янкто Якуб Полузащитник
- 72 Барак Антонин Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 20 Лопес Макси Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Скуффет Симоне Вратарь
- 25 Борселлини Давиде Вратарь
- 97 Пеццелла Джузеппе Защитник
- 5 Данило Ларанжера Защитник
- 53 Аднан Али Защитник
- 99 Балич Андрия Полузащитник
- 23 Халльфредссон Эмиль Полузащитник
- 13 Ингельссон Сванте Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- 9 Баич Риад Нападающий
- 96 Эвандро Коста Нападающий
- 18 Перица Стипе Нападающий
- Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Стрюгер-Ларсен Йенс Травмирован
- Бехрами Валон Травмирован
Предыдущие игры
Фиорентина (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Фиорентина 1:2 Сампдория СA
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина СA
- 13.08.2017 Фиорентина 0:0 Парма ТМК
- 10.08.2017 Пистоезе 0:3 Фиорентина ТМК
- 06.08.2017 Вольфсбург 0:2 Фиорентина ТМК
- 01.08.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Фиорентина ТМК
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 19.07.2017 Фиорентина 5:0 Тренто ТМК
- 15.07.2017 Фиорентина 11:0 Трентино Тим ТМК
- 12.07.2017 Фиорентина 7:0 Вал ди Фасса ТМК
- 28.05.2017 Фиорентина 2:2 Пескара СA
- 20.05.2017 Наполи 4:1 Фиорентина СA
- 13.05.2017 Фиорентина 3:2 Лацио СA
Удинезе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 07.10.2017 Домжале 1:1 Удинезе ТМК
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 10.09.2017 Удинезе 1:0 Дженоа СA
- 02.09.2017 Горица 0:0 Удинезе ТМК
- 02.09.2017 Истра Пула 0:1 Удинезе ТМК
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Удинезе 3:2 Фрозиноне КИ
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Удинезе 1:2 АЗ Алкмаар ТМК
- 30.07.2017 Удинезе 1:1 Ганновер 96 ТМК
- 26.07.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Удинезе ТМК
- 23.07.2017 Удинезе 2:2 Кайсериспор ТМК
- 19.07.2017 Удинезе 4:1 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе СA
- 21.05.2017 Удинезе 1:1 Сампдория СA
- 14.05.2017 Кротоне 1:0 Удинезе СA
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 11.02.2017 Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A
- 21.09.2016 Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A
- 20.04.2016 Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A
- 06.12.2015 Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A
- 22.03.2015 Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A
- 29.10.2014 Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A
- 06.04.2014 Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A
- 12.02.2014 Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Италии
- 05.02.2014 Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Италии
- 24.11.2013 Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A
- 13.01.2013 Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A
- 19.12.2012 Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Италии
- 25.08.2012 Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A
- 05.02.2012 Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A
- 18.09.2011 Удинезе 2:0 Фиорентина Серия A
- 01.05.2011 Фиорентина 5:2 Удинезе Серия A
- 11.12.2010 Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A
- 28.03.2010 Фиорентина 4:1 Удинезе Серия A
- 08.11.2009 Удинезе 0:1 Фиорентина Серия A
- 19.04.2009 Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|6.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|8.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|10.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|11.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 16
|3
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 11
|2
|20.
|Беневенто
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 18
|0
Первый тайм
9'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ласанья Кевин из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
8'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
7'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
7'
Лопес Макси из команды Удинезе. Это Теро Сириль заработал фол.
7'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Теро Сириль из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
Нюйтинк Брэм выбил мяч на угловой.
3'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
1'
Лопес Макси нарушает правила. Лорини Венсан пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Удинезе
Фиорентина
86.7% (157)
Ничья:
10.5% (19)
Удинезе
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
44.2% (80)
1:0 Фиорентина:
17.1% (31)
2:0 Фиорентина:
15.5% (28)
1:1 Ничья:
8.3% (15)
3:1 Фиорентина:
5.5% (10)
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