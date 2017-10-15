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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 8000
Сассуоло
0:0
Конец матча
Кьево
0'
62' Желтая карточка
Дункан Альфред
65' Желтая карточка
Гаццола Марчелло
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
Офсайд
94'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес

93'
Удар от ворот произведет Кьево
93'
Лирола Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
92'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
91'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
91'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
91'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Берарди Доменико исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
89'
Дайнелли Дарио наказан за толчок Фальчинелли Диего
89'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
88'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Томович Ненад из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
87'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
87'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает подножку. Соррентино Стефано заработал фол.
86'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Степински Мариуш заработал фол.
83'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Удар от ворот произведет Кьево
81'
Фальчинелли Диего имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
81'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
81'
Гамберини Алессандро выбил мяч на угловой.
Угловой
81'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
81'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
80'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
80'
Томович Ненад из команды Кьево делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
79'
Гарритано Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Кастро Лукас из команды Кьево делает пас партнеру.
Угловой
79'
Гарритано Лука из команды Кьево подал угловой слева.
78'
Лирола Поль выбил мяч на угловой.
Угловой
78'
Гарритано Лука из команды Кьево подал угловой справа.
78'
Кастро Лукас из команды Кьево наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
77'
Удар от ворот произведет Сассуоло
77'
Степински Мариуш имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
76'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
76'
Политано Маттео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
75'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
Ачерби Франческо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Берарди Доменико на финте ушёл от оппонента.
73'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Удар от ворот произведет Кьево
73'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
73'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
72'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Гаццола Марчелло уходит с поля и его заменяет Лирола Поль
72'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
71'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
70'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
69'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
68'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
68'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Фальчинелли Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Гаццола Марчелло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Гаццола Марчелло совершает грубый фол. Кастро Лукас был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
64'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает подножку. Ачерби Франческо заработал фол.
Желтая карточка
62'
Дункан Альфред получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Гарритано Лука.
62'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
59'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло в офсайде
59'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Угловой
59'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
56'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Кастро Лукас из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
56'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
56'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Томович Ненад из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
54'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
54'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
53'
Тактическая замена. Ригони Никола уходит с поля и его заменяет Гарритано Лука
52'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Томович Ненад из команды Кьево делает навес
51'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
51'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
50'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
50'
Дункан Альфред выбил мяч на угловой.
50'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
49'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает подножку. Гамберини Алессандро заработал фол.
48'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
48'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Маньянелли Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
47'
Ригони Никола из команды Кьево делает подножку. Матри Алессандро заработал фол.
46'
Пуччарелли Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
45'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
45'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
44'
Матри Алессандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
44'
Берарди Доменико не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
43'
Бирса Вальтер коснулся мяча рукой.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
41'
Удар от ворот произведет Сассуоло
41'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
40'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
39'
Ригони Никола из команды Кьево делает навес
39'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
39'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Сассуоло
39'
Пуччарелли Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
38'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
38'
Дайнелли Дарио наказан за толчок Матри Алессандро
37'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
36'
Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Инглесе Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
35'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
34'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
31'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
31'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
После дальнего удара, который нанес Бирса Вальтер мяч отбит вратарем
30'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
30'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Томович Ненад из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
28'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Миссироли Симоне.
28'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
27'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Кьево
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
24'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
23'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Офсайд
22'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
22'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
Офсайд
21'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
21'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
21'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
Угловой
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
19'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
18'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
18'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
18'
Пуччарелли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
17'
Берарди Доменико выбил мяч на угловой.
17'
Политано Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Томович Ненад из команды Кьево делает навес
17'
Ригони Никола из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Томович Ненад из команды Кьево делает навес
16'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
16'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
16'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Радованович Иван из команды Кьево. Это Политано Маттео заработал фол.
13'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
11'
Ригони Никола из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
10'
Томович Ненад из команды Кьево делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
9'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
7'
Каччаторе Фабрицио нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
7'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Радованович Иван заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Сассуоло
6'
Инглесе Роберто из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
5'
Берарди Доменико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Матри Алессандро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Берарди Доменико, и мяч снова в игре
5'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
4'
Удар от ворот произведет Сассуоло
4'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
2'
Удар от ворот произведет Кьево
2'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
2'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
2'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Кьево
Сассуоло
43.4% (79)
Ничья:
35.7% (65)
Кьево
20.9% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (59)
Сассуоло:
21.4% (39)
Сассуоло:
14.8% (27)
Кьево:
9.3% (17)
Кьево:
5.5% (10)
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