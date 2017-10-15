Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 8000
62' Желтая карточкаДункан Альфред
65' Желтая карточкаГаццола Марчелло
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
94'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
93'
93'
Удар от ворот произведет Кьево
93'
Лирола Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
92'
92'
91'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
91'
91'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
91'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Берарди Доменико исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Дайнелли Дарио наказан за толчок Фальчинелли Диего
89'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
88'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Томович Ненад из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
87'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
87'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает подножку. Соррентино Стефано заработал фол.
86'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
84'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Степински Мариуш заработал фол.
83'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Удар от ворот произведет Кьево
81'
Фальчинелли Диего имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
81'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
81'
Гамберини Алессандро выбил мяч на угловой.
81'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
81'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
80'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Томович Ненад из команды Кьево делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
79'
Гарритано Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Кастро Лукас из команды Кьево делает пас партнеру.
79'
Гарритано Лука из команды Кьево подал угловой слева.
78'
Лирола Поль выбил мяч на угловой.
78'
Гарритано Лука из команды Кьево подал угловой справа.
78'
Кастро Лукас из команды Кьево наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
77'
77'
Степински Мариуш имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
76'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
76'
Политано Маттео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
75'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
Ачерби Франческо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
74'
74'
Берарди Доменико на финте ушёл от оппонента.
73'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Удар от ворот произведет Кьево
73'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
73'
72'
72'
Тактическая замена. Гаццола Марчелло уходит с поля и его заменяет Лирола Поль
72'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
71'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
70'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
69'
69'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
68'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
68'
67'
Фальчинелли Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Гаццола Марчелло получает желтую карточку.
65'
Гаццола Марчелло совершает грубый фол. Кастро Лукас был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает подножку. Ачерби Франческо заработал фол.
62'
Дункан Альфред получает желтую карточку.
62'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Гарритано Лука.
62'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло в офсайде
59'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
59'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
57'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
56'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Кастро Лукас из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Томович Ненад из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
54'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
54'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
53'
Тактическая замена. Ригони Никола уходит с поля и его заменяет Гарритано Лука
53'
Бирса Вальтер наказан за толчок Маньянелли Франческо
52'
52'
51'
51'
51'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Дункан Альфред выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
49'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает подножку. Гамберини Алессандро заработал фол.
48'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
48'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Маньянелли Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Ригони Никола из команды Кьево делает подножку. Матри Алессандро заработал фол.
46'
Пуччарелли Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
46'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
44'
Матри Алессандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
44'
Берарди Доменико не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Бирса Вальтер коснулся мяча рукой.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
40'
40'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
39'
Ригони Никола из команды Кьево делает навес
39'
39'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Пуччарелли Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
38'
Дайнелли Дарио наказан за толчок Матри Алессандро
37'
37'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
36'
Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Инглесе Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
35'
35'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
34'
34'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
33'
31'
31'
31'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
После дальнего удара, который нанес Бирса Вальтер мяч отбит вратарем
30'
30'
30'
30'
28'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Миссироли Симоне.
28'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
Удар от ворот произведет Кьево
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
24'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
23'
23'
22'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
22'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
21'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
21'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
21'
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает неудачный навес.
19'
18'
18'
18'
18'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
18'
18'
Пуччарелли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Берарди Доменико выбил мяч на угловой.
17'
Политано Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Ригони Никола из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
16'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает неудачный навес.
14'
13'
Радованович Иван из команды Кьево. Это Политано Маттео заработал фол.
13'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
11'
Ригони Никола из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
10'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
10'
10'
Томович Ненад из команды Кьево делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
9'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
9'
7'
Каччаторе Фабрицио нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
7'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Радованович Иван заработал фол.
6'
6'
Инглесе Роберто из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
5'
Берарди Доменико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Матри Алессандро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Берарди Доменико, и мяч снова в игре
5'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
4'
4'
2'
Удар от ворот произведет Кьево
2'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
2'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Кьево
Сассуоло
43.4% (79)
Ничья:
35.7% (65)
Кьево
20.9% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (59)
1:0 Сассуоло:
21.4% (39)
2:1 Сассуоло:
14.8% (27)
1:2 Кьево:
9.3% (17)
0:1 Кьево:
5.5% (10)
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