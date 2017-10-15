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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 9573
Кротоне
2:2
Конец матча
Торино
0'
1:0
25' Гол
Роден Маркус
52' Желтая карточка
Айети Арлинд
1:1
53' Гол
Фальке Яго
2:1
64' Гол
Мартелла Бруно
2:2
90' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9573 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
95'
Будимир Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.

95'
Тактическая замена. Сими Нванкво уходит с поля и его заменяет Будимир Анте
94'
Налини Андреа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Сильвестри Лоренцо из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
92'
Мартелла Бруно выбил мяч на угловой.
92'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
Угловой
92'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
91'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Умар Садик из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
90'
После дальнего удара, который нанес Ньянг М'Байе мяч отбит вратарем
89'
Удар от ворот произведет Кротоне
89'
Н'Кулу Николя из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
89'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
87'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
87'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне. Это Ньянг М'Байе заработал фол.
86'
Бое Лукас из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Бое Лукас из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Удар от ворот произведет Торино
85'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
85'
Чеккерини Федерико выбил мяч подальше от ворот.
84'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
84'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
84'
Мандрагора Роландо коснулся мяча рукой.
83'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Удар от ворот произведет Кротоне
81'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Фараони Марко
81'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
81'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Фальке Яго из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
80'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
79'
Молинаро Кристиан из команды Торино сыграл в стеночку. Умар Садик не смог опередить голкипера.
Травма, повреждение
78'
Моретти Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Моретти Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
76'
Моретти Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
74'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Умар Садик из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Сампиризи Марио из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Базелли Даниэле.
Фол, нарушение
71'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает подножку. Налини Андреа заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Барберис Андреа наказан за толчок Базелли Даниэле
70'
Удар от ворот произведет Торино
70'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Удар от ворот произведет Торино
69'
Сампиризи Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Роден Маркус заработал фол.
68'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает подножку. Моретти Эмилиано заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Сими Нванкво сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартелла Бруно записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
Травма, повреждение
64'
Молинаро Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Молинаро Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Молинаро Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Умар Садик из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Чеккерини Федерико.
Фол, нарушение
61'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
59'
Налини Андреа наказан за толчок Моретти Эмилиано
58'
Ньянг М'Байе имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
58'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Ляич Адем
Фол, нарушение
57'
Роден Маркус из команды Кротоне делает подножку. Умар Садик заработал фол.
57'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
57'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Налини Андреа
Описание гола
53'
ГОООООЛ - Фальке Яго из команды Торино забивает из-за штрафной площади
53'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
После штрафного удара,который нанес Ляич Адем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
52'
Айети Арлинд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Айети Арлинд из команды Кротоне. Это Умар Садик заработал фол.
50'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Фальке Яго из команды Торино сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
48'
Моретти Эмилиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Чеккерини Федерико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
48'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
48'
Умар Садик из команды Торино устремляется вперед с мячом.
47'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Удар от ворот произведет Кротоне
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
46'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
46'
Фальке Яго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньянг М'Байе, и мяч снова в игре
44'
Мартелла Бруно выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Кротоне
42'
Ляич Адем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Удар от ворот произведет Кротоне
40'
Фальке Яго из команды Торино наносит неточный удар с лета
40'
Умар Садик из команды Торино делает передачу одноклубнику.
40'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
39'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Сими Нванкво
Фол, нарушение
37'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
Офсайд
36'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Кротоне
36'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
Угловой
36'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
35'
Ринкон Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Барберис Андреа отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
34'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Сими Нванкво.
33'
Удар от ворот произведет Торино
33'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
32'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
31'
Роден Маркус наказан за толчок Молинаро Кристиан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Ньянг М'Байе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
Умар Садик из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает навес
29'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
28'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
27'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Кротоне
27'
Ляич Адем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Тротта Марселло сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Роден Маркус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
24'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Сими Нванкво заработал фол.
24'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
23'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино в офсайде
23'
Умар Садик из команды Торино делает передачу одноклубнику.
23'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне. Это Умар Садик заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Фальке Яго из команды Торино делает подножку. Роден Маркус заработал фол.
20'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Умар Садик из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Кротоне
17'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Удар от ворот произведет Торино
14'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
14'
Удар от ворот произведет Торино
14'
Роден Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Кротоне
13'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
13'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
12'
Ньянг М'Байе из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
11'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
10'
Удар от ворот произведет Торино
10'
Мартелла Бруно бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Мартелла Бруно из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
9'
Н'Кулу Николя выбил мяч на угловой.
9'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
9'
Молинаро Кристиан ошибается в защите.
8'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Угловой
7'
Мартелла Бруно из команды Кротоне подал угловой справа.
7'
Базелли Даниэле выбил мяч на угловой.
7'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Роден Маркус из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Умар Садик из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Мандрагора Роландо.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Сими Нванкво наказан за толчок Н'Кулу Николя
2'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает пас партнеру.
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино устремляется вперед с мячом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 2:2 Торино
Кротоне
7.2% (13)
Ничья:
14.9% (27)
Торино
77.9% (141)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
37% (67)
Торино:
22.1% (40)
Ничья:
12.7% (23)
Торино:
7.7% (14)
Торино:
7.2% (13)
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