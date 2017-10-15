Стадион: Эцио Шида Зрители: 9573
1:0
25' ГолРоден Маркус
52' Желтая карточкаАйети Арлинд
1:1
53' ГолФальке Яго
2:1
64' ГолМартелла Бруно
2:2
90' ГолДе Сильвестри Лоренцо
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9573 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
95'
Будимир Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
95'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
95'
Тактическая замена. Сими Нванкво уходит с поля и его заменяет Будимир Анте
94'
Налини Андреа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Сильвестри Лоренцо из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
92'
Мартелла Бруно выбил мяч на угловой.
92'
91'
91'
Умар Садик из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
90'
После дальнего удара, который нанес Ньянг М'Байе мяч отбит вратарем
89'
89'
Н'Кулу Николя из команды Торино бьет головой мимо ворот
89'
87'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне. Это Ньянг М'Байе заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
85'
85'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
85'
Чеккерини Федерико выбил мяч подальше от ворот.
84'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
84'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Мандрагора Роландо коснулся мяча рукой.
83'
83'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
81'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Фараони Марко
81'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
81'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Фальке Яго из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
80'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
79'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
79'
Молинаро Кристиан из команды Торино сыграл в стеночку. Умар Садик не смог опередить голкипера.
78'
Моретти Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
77'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Моретти Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
76'
Моретти Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
74'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Умар Садик из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Сампиризи Марио из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Базелли Даниэле.
71'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает подножку. Налини Андреа заработал фол.
71'
Барберис Андреа наказан за толчок Базелли Даниэле
70'
70'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
69'
Сампиризи Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Роден Маркус заработал фол.
68'
68'
67'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает подножку. Моретти Эмилиано заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Сими Нванкво сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартелла Бруно записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
64'
Молинаро Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Молинаро Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Молинаро Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Умар Садик из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Чеккерини Федерико.
61'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
59'
Налини Андреа наказан за толчок Моретти Эмилиано
58'
Ньянг М'Байе имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
58'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Ляич Адем
57'
Роден Маркус из команды Кротоне делает подножку. Умар Садик заработал фол.
57'
57'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
57'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Налини Андреа
53'
ГОООООЛ - Фальке Яго из команды Торино забивает из-за штрафной площади
53'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
После штрафного удара,который нанес Ляич Адем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
52'
Айети Арлинд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Айети Арлинд из команды Кротоне. Это Умар Садик заработал фол.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Фальке Яго из команды Торино сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
48'
Моретти Эмилиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Чеккерини Федерико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
48'
Умар Садик из команды Торино устремляется вперед с мячом.
47'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино бьет головой мимо ворот
46'
46'
Фальке Яго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньянг М'Байе, и мяч снова в игре
44'
Мартелла Бруно выбил мяч подальше от ворот.
43'
43'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
42'
42'
Ляич Адем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
40'
Фальке Яго из команды Торино наносит неточный удар с лета
40'
Умар Садик из команды Торино делает передачу одноклубнику.
40'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
39'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Сими Нванкво
37'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
36'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
36'
36'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
35'
Ринкон Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Барберис Андреа отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
34'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Сими Нванкво.
33'
33'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
33'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
32'
31'
Роден Маркус наказан за толчок Молинаро Кристиан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Ньянг М'Байе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
Умар Садик из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает навес
29'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
27'
27'
27'
Ляич Адем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Тротта Марселло сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Роден Маркус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Сими Нванкво заработал фол.
24'
24'
23'
23'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино в офсайде
23'
Умар Садик из команды Торино делает передачу одноклубнику.
23'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне. Это Умар Садик заработал фол.
21'
Фальке Яго из команды Торино делает подножку. Роден Маркус заработал фол.
20'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Умар Садик из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
14'
14'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
14'
14'
Роден Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
13'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ньянг М'Байе из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
11'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
10'
10'
Мартелла Бруно бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
9'
Мартелла Бруно из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
9'
Н'Кулу Николя выбил мяч на угловой.
9'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
9'
Молинаро Кристиан ошибается в защите.
8'
8'
8'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
7'
Мартелла Бруно из команды Кротоне подал угловой справа.
7'
Базелли Даниэле выбил мяч на угловой.
7'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
6'
Роден Маркус из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
5'
Умар Садик из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Мандрагора Роландо.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Сими Нванкво наказан за толчок Н'Кулу Николя
2'
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает пас партнеру.
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино устремляется вперед с мячом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 2:2 Торино
Кротоне
7.2% (13)
Ничья:
14.9% (27)
Торино
77.9% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Торино:
37% (67)
0:1 Торино:
22.1% (40)
1:1 Ничья:
12.7% (23)
0:2 Торино:
7.7% (14)
1:3 Торино:
7.2% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация