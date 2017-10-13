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Стадион:
Интер Милан
 
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Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Интер Милан
64.3% (101)
Ничья:
26.8% (42)
Милан
8.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
41.4% (65)
Ничья:
19.1% (30)
Интер Милан:
12.1% (19)
Милан:
6.4% (10)
Ничья:
6.4% (10)
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