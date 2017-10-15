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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19672
Сампдория
3:1
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
21' Гол
Кристанте Бриан
41' Желтая карточка
Фройлер Ремо
44' Желтая карточка
Сильвестре Матиас
1:1
56' Гол
Сапата Дуван
2:1
59' Гол
Капрари Джанлука
60' Желтая карточка
Капрари Джанлука
3:1
68' Гол
Линетти Кароль
75' Желтая карточка
Хатебур Ханс
85' Желтая карточка
Реджини Васко
90' Желтая карточка
Кристанте Бриан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 19672 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Хатебур Ханс заработал фол.
Желтая карточка
92'
Кристанте Бриан получает желтую карточку за толчок соперника.

Фол, нарушение
91'
Кристанте Бриан наказан за толчок Торрейра Лукас
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
После дальнего удара, который нанес Линетти Кароль мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
89'
Видо Лука коснулся мяча рукой.
89'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
88'
После дальнего удара, который нанес Квальярелла Фабио мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
86'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фройлер Ремо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Реджини Васко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Реджини Васко совершает грубый фол. Видо Лука был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
84'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Сампдория
83'
Хатебур Ханс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
82'
Стринич Иван из команды Сампдория делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Сампдория
82'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Удар от ворот произведет Сампдория
81'
Гомес Алехандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
80'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
79'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Прает Деннис, и мяч снова в игре
79'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
78'
Удар от ворот произведет Сампдория
78'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
77'
Видо Лука из команды Аталанта делает навес
76'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
75'
Хатебур Ханс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
75'
Хатебур Ханс из команды Аталанта. Это Линетти Кароль заработал фол.
74'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
74'
Стринич Иван из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Видо Лука
Фол, нарушение
72'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Сапата Дуван
72'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Корнелиус Андреас, и мяч снова в игре
71'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
71'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
68'
Прает Деннис сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Линетти Кароль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
67'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Хатебур Ханс пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гомес Алехандро и мяч снова в игре
65'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
64'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
63'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Тактическая замена. Де Рон Мартен уходит с поля и его заменяет Гомес Алехандро
Желтая карточка
60'
Капрари Джанлука получает желтую карточку за снятую майку
60'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
59'
Стринич Иван сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Капрари Джанлука из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
59'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
58'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
56'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сапата Дуван из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
56'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
56'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
53'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Аталанта
52'
Реджини Васко из команды Сампдория бьет головой мимо ворот
Угловой
52'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
52'
Мазиелло Андреа выбил мяч на угловой.
Угловой
52'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
51'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
51'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
50'
Кристанте Бриан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Аталанта
46'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
46'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
46'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Линетти Кароль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Де Рон Мартен коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
44'
Сильвестре Матиас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
44'
Сильвестре Матиас совершает грубый фол. Петанья Андреа был жертвой
Желтая карточка
41'
Фройлер Ремо получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
41'
Фройлер Ремо наказан за толчок Торрейра Лукас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Сапата Дуван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
Угловой
39'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
39'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
38'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
36'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
35'
После дальнего удара, который нанес Иличич Йосип мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
34'
Петанья Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
33'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапата Дуван, и мяч снова в игре
32'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
31'
Реджини Васко выбил мяч на угловой.
31'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
31'
Верре Валерио из команды Сампдория делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Петанья Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
28'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес
28'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
27'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
27'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
26'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
26'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Удар от ворот произведет Сампдория
25'
Кристанте Бриан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
24'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
23'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Кристанте Бриан заработал фол.
23'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Квальярелла Фабио пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
21'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристанте Бриан из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
21'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
18'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Верре Валерио из команды Сампдория делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
17'
Торрейра Лукас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Паломино Хосе из команды Аталанта делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Сампдория
15'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
Офсайд
14'
Сапата Дуван из команды Сампдория в офсайде
13'
Удар от ворот произведет Сампдория
13'
Кристанте Бриан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
12'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
12'
Спинаццола Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Верре Валерио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес
11'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
11'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
11'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Фройлер Ремо, и мяч снова в игре
11'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Иличич Йосип, и мяч снова в игре
10'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
8'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Торрейра Лукас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Сампдория
Угловой
4'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
4'
Реджини Васко выбил мяч на угловой.
3'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Бериша Этрит ошибается в защите.
1'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Аталанта
Сампдория
37.9% (69)
Ничья:
45.1% (82)
Аталанта
17% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.1% (73)
Сампдория:
20.3% (37)
Сампдория:
10.4% (19)
Аталанта:
9.3% (17)
Сампдория:
4.9% (9)
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