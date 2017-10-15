Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 19672
0:1
21' ГолКристанте Бриан
41' Желтая карточкаФройлер Ремо
44' Желтая карточкаСильвестре Матиас
1:1
56' ГолСапата Дуван
2:1
59' ГолКапрари Джанлука
60' Желтая карточкаКапрари Джанлука
3:1
68' ГолЛинетти Кароль
75' Желтая карточкаХатебур Ханс
85' Желтая карточкаРеджини Васко
90' Желтая карточкаКристанте Бриан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 19672 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Хатебур Ханс заработал фол.
92'
Кристанте Бриан получает желтую карточку за толчок соперника.
91'
Кристанте Бриан наказан за толчок Торрейра Лукас
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
После дальнего удара, который нанес Линетти Кароль мяч отбит вратарем
89'
Видо Лука коснулся мяча рукой.
89'
88'
После дальнего удара, который нанес Квальярелла Фабио мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
86'
86'
Фройлер Ремо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Реджини Васко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Реджини Васко совершает грубый фол. Видо Лука был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
83'
83'
Хатебур Ханс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
82'
Стринич Иван из команды Сампдория делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
82'
82'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
81'
Гомес Алехандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
80'
79'
79'
79'
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Прает Деннис, и мяч снова в игре
79'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
79'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
78'
78'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
76'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Хатебур Ханс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
75'
Хатебур Ханс из команды Аталанта. Это Линетти Кароль заработал фол.
74'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
74'
Стринич Иван из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
72'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Видо Лука
72'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Сапата Дуван
72'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Корнелиус Андреас, и мяч снова в игре
71'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
68'
Прает Деннис сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Линетти Кароль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
67'
67'
Хатебур Ханс пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гомес Алехандро и мяч снова в игре
65'
64'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
63'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Тактическая замена. Де Рон Мартен уходит с поля и его заменяет Гомес Алехандро
60'
Капрари Джанлука получает желтую карточку за снятую майку
60'
59'
Стринич Иван сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Капрари Джанлука из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
59'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
58'
58'
58'
58'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
56'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сапата Дуван из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
56'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
56'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Аталанта
52'
Реджини Васко из команды Сампдория бьет головой мимо ворот
52'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
52'
Мазиелло Андреа выбил мяч на угловой.
52'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
51'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Кристанте Бриан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Аталанта
46'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
46'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
46'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Линетти Кароль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Де Рон Мартен коснулся мяча рукой.
44'
Сильвестре Матиас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
44'
Сильвестре Матиас совершает грубый фол. Петанья Андреа был жертвой
41'
Фройлер Ремо получает желтую карточку за толчок соперника.
41'
Фройлер Ремо наказан за толчок Торрейра Лукас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Сапата Дуван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
39'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
39'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
38'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
35'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
35'
После дальнего удара, который нанес Иличич Йосип мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
34'
34'
Петанья Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
33'
32'
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапата Дуван, и мяч снова в игре
32'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
32'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
31'
Реджини Васко выбил мяч на угловой.
31'
31'
Верре Валерио из команды Сампдория делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Петанья Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
28'
28'
28'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес
28'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
27'
27'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
27'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
26'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
26'
26'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Кристанте Бриан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
24'
24'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
23'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Кристанте Бриан заработал фол.
23'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
23'
Квальярелла Фабио пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
21'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристанте Бриан из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
18'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
18'
Верре Валерио из команды Сампдория делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
17'
Торрейра Лукас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Паломино Хосе из команды Аталанта делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
15'
15'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
14'
Сапата Дуван из команды Сампдория в офсайде
13'
13'
Кристанте Бриан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
12'
12'
Спинаццола Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Верре Валерио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес
11'
11'
11'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
11'
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Фройлер Ремо, и мяч снова в игре
11'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Иличич Йосип, и мяч снова в игре
10'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
8'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Торрейра Лукас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
7'
7'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
4'
4'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
4'
Реджини Васко выбил мяч на угловой.
3'
3'
3'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Бериша Этрит ошибается в защите.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Аталанта
Сампдория
37.9% (69)
Ничья:
45.1% (82)
Аталанта
17% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.1% (73)
2:1 Сампдория:
20.3% (37)
1:0 Сампдория:
10.4% (19)
1:2 Аталанта:
9.3% (17)
2:0 Сампдория:
4.9% (9)
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