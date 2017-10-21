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Стадион: Эннио Тардини
3:1
Конец матча
33' Желтая карточкаБенедетти Симоне
1:0
34' ГолЛукарелли Алессандро
44' Желтая карточкаБарилла Антонио
50' Желтая карточкаSimone Palermo
1:1
52' ГолЛуппи Давиде
2:1
82' ГолКалайо Эмануэле
3:1
90' ГолИнсинье Роберто
90' Желтая карточкаИнсинье Роберто
|
33'
34'
1:0
44'
50'
52'
1:1
82'
2:1
90'
3:1
90'
Состав команд
33
Дези
Якопо
28
Joel
Baraye
23
Крими
Марко
20
Davide
Diaw
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Джермони Лука Защитник
- 8 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 18 Manuel Nocciolini Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 4 Francesco Corapi
- 22 Michele Nardi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 9 Луппи Давиде Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 25 Dany Mota Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 18 Gabriel Cleur
- 26 Michele Currarino
- 1 Andrea Paroni
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
- 13.08.2017 Фиорентина 0:0 Парма ТМК
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 17.06.2017 Парма 2:0 Алессандрия ЛПП
- 13.06.2017 Парма 1:1 Порденоне Кальчо ЛПП
- 04.06.2017 Луччезе 1:2 Парма ЛПП
- 31.05.2017 Парма 2:1 Луччезе ЛПП
- 24.05.2017 Парма 2:0 Пьяченца ЛПП
- 21.05.2017 Пьяченца 0:0 Парма ЛПП
- 07.05.2017 Парма 1:0 Реджана ЛП
- 30.04.2017 Терамо 0:0 Парма ЛП
- 24.04.2017 Парма 0:1 Судтирол ЛП
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Фоджа 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.08.2017 Виртус Энтелла 1:5 Перуджа СB
- 06.08.2017 Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе КИ
- 18.05.2017 Виртус Энтелла 4:1 Читтаделла СB
- 13.05.2017 Новара 2:0 Виртус Энтелла СB
- 06.05.2017 Виртус Энтелла 1:2 Верона СB
- 29.04.2017 Трапани 2:0 Виртус Энтелла СB
- 25.04.2017 Виртус Энтелла 0:1 Латина СB
- 22.04.2017 Специя 2:0 Виртус Энтелла СB
- 17.04.2017 Виртус Энтелла 1:1 Тернана СB
- 08.04.2017 Про Верчелли 1:0 Виртус Энтелла СB
- 04.04.2017 Виртус Энтелла 2:1 Асколи СB
- 01.04.2017 Брешия 2:2 Виртус Энтелла СB
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Инсинье Роберто получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Роберто.
86'
Parma Calcio 1913 производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Джермони Лука заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калайо Эмануэле.
80'
Виртус Энтелла производит замену. Manuel Di Paola уходит, и Трояно Микеле заменяет его
71'
Parma Calcio 1913 производит замену. Силигарди Лука уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
66'
Виртус Энтелла производит замену. Крими Марко уходит, и Ардиццоне Франческо заменяет его
64'
Виртус Энтелла производит замену. Davide Diaw уходит, и Араму Маттиа заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луппи Давиде.
50'
Симоне Палермо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Барилла Антонио получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукарелли Алессандро.
33'
Бенедетти Симоне получает желтую карточку.
28'
Parma Calcio 1913 производит замену. Чераволо Фабио уходит, и Калайо Эмануэле заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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