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  5. Серия B
Стадион:
Парма
3:1
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
33' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
1:0
34' Гол
Лукарелли Алессандро
44' Желтая карточка
Барилла Антонио
50' Желтая карточка
Simone Palermo
1:1
52' Гол
Луппи Давиде
2:1
82' Гол
Калайо Эмануэле
3:1
90' Гол
Инсинье Роберто
90' Желтая карточка
Инсинье Роберто
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Инсинье Роберто получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Роберто.
86'
Parma Calcio 1913 производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Джермони Лука заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калайо Эмануэле.
80'
Виртус Энтелла производит замену. Manuel Di Paola уходит, и Трояно Микеле заменяет его

71'
Parma Calcio 1913 производит замену. Силигарди Лука уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
66'
Виртус Энтелла производит замену. Крими Марко уходит, и Ардиццоне Франческо заменяет его
64'
Виртус Энтелла производит замену. Davide Diaw уходит, и Араму Маттиа заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луппи Давиде.
Желтая карточка
50'
Симоне Палермо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Барилла Антонио получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукарелли Алессандро.
Желтая карточка
33'
Бенедетти Симоне получает желтую карточку.
28'
Parma Calcio 1913 производит замену. Чераволо Фабио уходит, и Калайо Эмануэле заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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