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Стадион: Аречи
1:1
Конец матча
31' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
37' Желтая карточкаБригенти Николо
1:0
43' ГолСкьяви Раффаэле
56' Вторая желтая карточкаБригенти Николо
1:1
76' ГолКривелло Роберто
82' Желтая карточкаВитале Луиджи
|
31'
37'
43'
1:0
56'
76'
1:1
82'
Состав команд
Салернитана 3-4-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 19 Гатто Леонардо Защитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 15 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 29 Перико Габриэле Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 11 Алекс Энрике II Нападающий
- 31 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- 18 Sofiane Ahmed Kadi
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 16 Michele Volpe
- 19 Luca Matarese
- 6 Emmanuel Besea
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Салернитана 2:1 Алессандрия КИ
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Карпи 2:0 Салернитана СB
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
- 22.04.2017 Про Верчелли 0:0 Салернитана СB
- 17.04.2017 Салернитана 2:1 Латина СB
- 08.04.2017 Тернана 1:0 Салернитана СB
- 04.04.2017 Салернитана 0:0 Читтаделла СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Фрозиноне 2:1 Читтаделла СB
- 26.08.2017 Про Верчелли 0:2 Фрозиноне СB
- 12.08.2017 Удинезе 3:2 Фрозиноне КИ
- 06.08.2017 Пиза 0:1 Фрозиноне КИ
- 29.05.2017 Фрозиноне 0:1 Карпи СB
- 26.05.2017 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 18.05.2017 Фрозиноне 2:1 Про Верчелли СB
- 13.05.2017 Беневенто 2:1 Фрозиноне СB
- 06.05.2017 Фрозиноне 1:0 Трапани СB
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне СB
- 25.04.2017 Фрозиноне 2:0 Специя СB
- 22.04.2017 Тернана 2:0 Фрозиноне СB
- 17.04.2017 Фрозиноне 2:3 Новара СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне Серия B
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана Серия B
- 11.05.2014 Фрозиноне 2:0 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 30.03.2014 Фрозиноне 2:2 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 18.12.2013 Фрозиноне 0:0 Салернитана Коппа Италия Лега Про
- 24.11.2013 Салернитана 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 16.01.2010 Фрозиноне 1:0 Салернитана Серия B
- 21.08.2009 Салернитана 1:2 Фрозиноне Серия B
- 07.02.2009 Фрозиноне 0:2 Салернитана Серия B
- 15.09.2008 Салернитана 3:2 Фрозиноне Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Салернитана производит замену. Розина Алессандро уходит, и Emanuele Cicerelli заменяет его
82'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
78'
Салернитана производит замену. Бокалон Риккардо уходит, и Росси Алессандро заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кривелло Роберто.
72'
Фрозиноне производит замену. Майелло Раффаэле уходит, и Гори Мирко заменяет его
67'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Luca Matarese заменяет его
67'
Фрозиноне производит замену. Чано Камилло уходит, и Читро Никола заменяет его
63'
Салернитана производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Оджер Мозес заменяет его
56'
Бригенти Николо получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скьяви Раффаэле.
37'
Бригенти Николо получает желтую карточку.
31'
Скьяви Раффаэле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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