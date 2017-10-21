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Стадион:
Салернитана
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
31' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
37' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:0
43' Гол
Скьяви Раффаэле
56' Вторая желтая карточка
Бригенти Николо
1:1
76' Гол
Кривелло Роберто
82' Желтая карточка
Витале Луиджи
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Салернитана производит замену. Розина Алессандро уходит, и Emanuele Cicerelli заменяет его
Желтая карточка
82'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
78'
Салернитана производит замену. Бокалон Риккардо уходит, и Росси Алессандро заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кривелло Роберто.
72'
Фрозиноне производит замену. Майелло Раффаэле уходит, и Гори Мирко заменяет его

67'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Luca Matarese заменяет его
67'
Фрозиноне производит замену. Чано Камилло уходит, и Читро Никола заменяет его
63'
Салернитана производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Оджер Мозес заменяет его
56'
Бригенти Николо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скьяви Раффаэле.
Желтая карточка
37'
Бригенти Николо получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Скьяви Раффаэле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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