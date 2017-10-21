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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
22' Желтая карточкаВесели Фредерик
40' Желтая карточкаMarco Modolo
56' Желтая карточкаПаскуаль Мануэль
56' Желтая карточкаMarcello Falzerano
1:0
87' ГолStefano Moreo
|
22'
40'
56'
87'
1:0
Состав команд
13
Marco
Modolo
18
Сучиу
Сергиу
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 30 Синьори Франческо Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 11 Stefano Moreo Нападающий
- 10 Gianni Fabiano Нападающий
- 14 Пинато Марко
- 25 Francesco Cernuto
- 24 Vittorio Fabris
Эмполи 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 28 Giovanni Di Lorenzo Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 23 Паскуаль Мануэль Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 4 Пикки Альберто
- 25 Davide Zappella
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
- 06.08.2017 Венеция 1:2 Порденоне Кальчо КИ
- 27.05.2017 Венеция 2:4 Фоджа ЛПС
- 13.05.2017 Кремонезе 1:2 Венеция ЛПС
- 07.05.2017 Мачератезе 2:0 Венеция ЛП
- 30.04.2017 Венеция 1:1 Альбинолеффе ЛП
- 23.04.2017 Губбио 0:0 Венеция ЛП
- 15.04.2017 Венеция 1:1 Альма Ювентус Фано ЛП
- 10.04.2017 Падова 0:1 Венеция ЛП
- 05.04.2017 Венеция 1:0 Фераллписало ЛП
- 02.04.2017 Судтирол 0:2 Венеция ЛП
- 26.03.2017 Венеция 1:1 Сантарканджело ЛП
Эмполи (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Фиорентина 1:2 Эмполи СA
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара СA
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи СA
- 19.03.2017 Эмполи 2:3 Наполи СA
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefano Moreo.
82'
Венеция производит замену. Сучиу Сергиу уходит, и Пинато Марко заменяет его
79'
Венеция производит замену. Марсура Давиде уходит, и Stefano Moreo заменяет его
78'
Эмполи производит замену. Беннасер Исмаэль уходит, и Зайц Миха заменяет его
72'
Венеция производит замену. Зигони Джанмарко уходит, и Гейхо Алекс заменяет его
63'
Эмполи производит замену. Нинкович Никола уходит, и Пью Алессандро заменяет его
56'
Marcello Falzerano получает желтую карточку.
56'
Паскуаль Мануэль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Marco Modolo получает желтую карточку.
34'
Эмполи производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Крунич Раде заменяет его
22'
Весели Фредерик получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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