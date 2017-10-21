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  5. Серия B
Стадион:
Венеция
1:0
Конец матча
Эмполи
0'
22' Желтая карточка
Весели Фредерик
40' Желтая карточка
Marco Modolo
56' Желтая карточка
Паскуаль Мануэль
56' Желтая карточка
Marcello Falzerano
1:0
87' Гол
Stefano Moreo
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefano Moreo.
82'
Венеция производит замену. Сучиу Сергиу уходит, и Пинато Марко заменяет его
79'
Венеция производит замену. Марсура Давиде уходит, и Stefano Moreo заменяет его
78'
Эмполи производит замену. Беннасер Исмаэль уходит, и Зайц Миха заменяет его
72'
Венеция производит замену. Зигони Джанмарко уходит, и Гейхо Алекс заменяет его

63'
Эмполи производит замену. Нинкович Никола уходит, и Пью Алессандро заменяет его
Желтая карточка
56'
Marcello Falzerano получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Паскуаль Мануэль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Marco Modolo получает желтую карточку.
34'
Эмполи производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Крунич Раде заменяет его
Желтая карточка
22'
Весели Фредерик получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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