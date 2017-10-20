- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан Никола
4:2
Конец матча
0:1
2' ГолAlessandro Salvi
1:1
20' ГолБаша Мигьен
2:1
48' ГолИмпрота Риккардо
58' Желтая карточкаAlessandro Micai
3:1
67' ГолГалано Кристиан
70' Желтая карточкаEnrico Pezzi
4:1
77' ГолБаша Мигьен
4:2
83' ГолПаза Симоне
90' Желтая карточкаБаша Мигьен
|
2'
0:1
20'
1:1
48'
2:1
58'
67'
3:1
70'
77'
4:1
83'
4:2
90'
Состав команд
17
Марроне
Лука
Бари 3-4-2-1
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 3 Капрадосси Элио Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Полузащитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 25 Морлео Арчимеде Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 20 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- 22 Victor De Lucia
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 14 Enrico Pezzi Защитник
- 27 Andrea Settembrini Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 21 Nicholas Siega I Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- 11 Cristian Kouame Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Alberto Paleari Вратарь
- 24 Davide Adorni Защитник
- 15 Giacomo Caccin Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 8 Юнко Антимо Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 9 Gianluca Litteri Нападающий
- 30 Giulio Bizzotto
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 29.04.2017 Бари 0:0 Пиза СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
- 22.04.2017 Бари 0:2 Верона СB
- 17.04.2017 Карпи 2:0 Бари СB
- 08.04.2017 Специя 1:0 Бари СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 16.09.2017 Новара 1:0 Читтаделла СB
- 11.09.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2017 Фрозиноне 2:1 Читтаделла СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
- 12.08.2017 Болонья 0:3 Читтаделла КИ
- 06.08.2017 Читтаделла 2:1 Альбинолеффе КИ
- 22.05.2017 Читтаделла 1:2 Карпи СB
- 18.05.2017 Виртус Энтелла 4:1 Читтаделла СB
- 13.05.2017 Читтаделла 2:0 Виченца СB
- 08.05.2017 Пиза 1:4 Читтаделла СB
- 29.04.2017 Читтаделла 2:3 Чезена СB
- 25.04.2017 СПАЛ 2013 2:1 Читтаделла СB
- 22.04.2017 Читтаделла 4:1 Карпи СB
- 17.04.2017 Верона 2:0 Читтаделла СB
- 08.04.2017 Читтаделла 1:0 Беневенто СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари Серия B
- 27.08.2016 Бари 1:2 Читтаделла Серия B
- 02.05.2015 Бари 1:0 Читтаделла Серия B
- 13.12.2014 Читтаделла 0:1 Бари Серия B
- 19.05.2014 Бари 1:0 Читтаделла Серия B
- 21.12.2013 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
- 30.12.2012 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
- 25.08.2012 Бари 2:1 Читтаделла Серия B
- 05.05.2012 Читтаделла 1:0 Бари Серия B
- 05.12.2011 Бари 2:2 Читтаделла Серия B
- 21.03.2009 Бари 2:0 Читтаделла Серия B
- 28.10.2008 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|2.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|3.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Фрозиноне
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Палермо
|9
|3
|6
|0
|10 - 6
|15
|6.
|Карпи
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|7.
|Венеция
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Перуджа
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|9.
|Авеллино
|9
|4
|1
|4
|18 - 17
|13
|10.
|Новара
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|11.
|Пескара
|9
|3
|4
|2
|17 - 14
|13
|12.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|13.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|14.
|Салернитана
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|15.
|Парма
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|17.
|Тернана
|9
|2
|4
|3
|16 - 19
|10
|18.
|Фоджа
|9
|2
|4
|3
|14 - 21
|10
|19.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|20.
|Про Верчелли
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|21.
|Асколи
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|22.
|Чезена
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
Второй тайм
90'
Бари производит замену. Бузеллато Массимилиано уходит, и Сальцано Аньелло заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Баша Мигьен получает желтую карточку.
85'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Бриенца Франко заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паза Симоне.
78'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Paolo Bartolomei заменяет его
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баша Мигьен.
74'
Бари производит замену. Йоколано Симоне уходит, и Jacopo Petriccione заменяет его
70'
Энрико Пецци получает желтую карточку.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
67'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Джианлука Литтери заменяет его
63'
Читтаделла производит замену. Andrea Settembrini уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
58'
Alessandro Micai получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Импрота Риккардо.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баша Мигьен.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alessandro Salvi.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация