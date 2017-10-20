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  5. Серия B
Стадион:
Бари
4:2
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
2' Гол
Alessandro Salvi
1:1
20' Гол
Баша Мигьен
2:1
48' Гол
Импрота Риккардо
58' Желтая карточка
Alessandro Micai
3:1
67' Гол
Галано Кристиан
70' Желтая карточка
Enrico Pezzi
4:1
77' Гол
Баша Мигьен
4:2
83' Гол
Паза Симоне
90' Желтая карточка
Баша Мигьен
90'+6
Второй тайм
90'
Бари производит замену. Бузеллато Массимилиано уходит, и Сальцано Аньелло заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Баша Мигьен получает желтую карточку.
85'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Бриенца Франко заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паза Симоне.
78'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Paolo Bartolomei заменяет его

Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баша Мигьен.
74'
Бари производит замену. Йоколано Симоне уходит, и Jacopo Petriccione заменяет его
Желтая карточка
70'
Энрико Пецци получает желтую карточку.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
67'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Джианлука Литтери заменяет его
63'
Читтаделла производит замену. Andrea Settembrini уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
Желтая карточка
58'
Alessandro Micai получает желтую карточку.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Импрота Риккардо.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баша Мигьен.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alessandro Salvi.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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